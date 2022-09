Morning Briefing Bewegung im Atomstreit – Was den einen viel zu weit geht, ist anderen nicht genug

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wenn am Ende alle gleich unzufrieden sind, dann war’s wahrscheinlich ein guter Kompromiss: Diese politische Weisheit gilt womöglich auch für den Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck, zwei der drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke in die sogenannte Notfallreserve zu überführen. Heißt: Die Laufzeit wird nicht automatisch über das Jahresende hinaus verlängert, aber die Kraftwerke könnten wieder in Betrieb gehen, falls im kommenden Winter der Strom knapp wird.

Der grünen Basis geht das bereits viel zu weit, der FDP nicht weit genug. Und wenn ich daran denke, wie hitzig wir schon in der Handelsblatt-Redaktion über die Laufzeitverlängerung debattieren, dann möchte ich nicht in Habecks Haut stecken, der in dieser Frage gleich drei Parteien auf eine Linie bringen muss.

Während Unternehmen und Verbraucher seit Monaten unter den hohen Energiepreisen leiden, kassieren die Betreiber vieler Kohlekraftwerke, Atommeiler, Windräder und Solarparks enorme Summen – denn der Strompreis orientiert sich am teuersten Energieträger. Weil durch die Gasknappheit der Strom aus Gaskraftwerken immer teurer wurde, stieg auch der Preis für Strom aus anderen Kraftwerken – ohne, dass für diese auch die Kosten in gleichem Maße gestiegen wären.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In ihrem dritten Entlastungspaket hat die Regierungskoalition angekündigt, diese Gewinne zum Teil abzuschöpfen. Klingt erstmal schlüssig – doch weniger als 48 Stunden nach Bekanntgabe der Ampelbeschlüsse entbrennt bereits die Debatte ums richtige „Wie“.

Aus gutem Grund, denn das staatliche Herumgefummel an bestehenden, wenn auch dysfunktionalen Marktmechanismen ist das ökonomische Pendant zur Herzoperation: Manchmal unvermeidlich, aber bevor man das Skalpell ansetzt, sollte man ungefähr wissen, wo der Schrittmacher hingehört. Sonst macht man alles nur noch schlimmer.

(Foto: dpa) Atomkraftwerk Isar 2: Das Atomkraftwerk bleibt in der Notreserve.

Karen Pittel, Ökonomin am Ifo-Institut, befürchtet: „Im schlechtesten Fall würde sogar mehr Erdgas in der Stromproduktion eingesetzt, wenn damit höhere Gewinne erzielbar wären.“

Das könne dann passieren, wenn ein Festpreis für die Stromerzeugung aus allen Energieträgern außer Erdgas festgelegt würde – und Erdgaskraftwerke dadurch besonders lukrativ würden. Nach der vermurksten Gasumlage wäre es bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass ein staatlicher Eingriff in den Energiemarkt daneben geht.

Und noch einmal zum Thema Energie: Eines der ehrgeizigsten Projekte von Wirtschaftsminister Habeck sind die schwimmenden Flüssiggasterminals, die noch in diesem Herbst an der deutschen Küste vertäut werden sollen. Sie sollen es ermöglichen, dass flüssiges Erdgas per Tanker direkt nach Deutschland gelangen kann, ohne Umweg über ausländische Terminals.

Doch auch schwimmende Terminals müssen genehmigt und ans bestehende Gasleitungsnetz angeschlossen werden. Wie gelingt so etwas in einem Land, in dem sich selbst die Betriebserlaubnis für eine fertig installierte Solaranlage ein Jahr hinziehen kann? Annika Keilen war vor Ort und beantwortet diese Frage am Beispiel der Hafenstadt Brunsbüttel.

In der Fantasie vieler Deutscher links der Mitte ist Schweden so etwas wie der ewige politische Sehnsuchtsort: Ein sozialdemokratischer Fürsorgestaat, der sich um alles und jeden kümmert, in dem die Kinder allabendlich Astrid Lindgren vorgelesen bekommen und in dem jeder weiß, wie viel sein Nachbar verdient. Schließlich gibt es kein Steuergeheimnis.

Doch das Bild vom nordischen Bullerbü-Idyll bekommt Risse. Schon bald könnten die rechtsextremen Schwedendemokraten Teil der Regierung werden, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson muss hingegen am 11. September um ihre Wiederwahl bangen. Die mehr als 100 Jahre währende Dominanz der Sozialdemokraten wäre dann Geschichte.

Erstmals seit dem Einzug der Schwedendemokraten in den schwedischen Reichstag vor zwölf Jahren haben sowohl die Konservativen als auch die Christdemokraten signalisiert, dass sie sich eine Regierung unter Beteiligung der Rechtsextremen vorstellen können. Bislang hatten alle bürgerlichen Parteien die aus der Neonazi-Szene entstandenen Schwedendemokraten auf Distanz gehalten.

In den Umfragen kommen die Schwedendemokraten aktuell auf knapp 20 Prozent und liegen damit auf dem zweiten Platz hinter den regierenden Sozialdemokraten (knapp 30 Prozent). Eine Ursache für das Erstarken der Rechten: Die eskalierende Bandenkriminalität mit bereits 46 Todesopfern im laufenden Jahr.

Und dann ist da noch Heinrich von Pierer. Wie Millionen von deutschen Senioren kann sich auch der nicht unbedingt von Altersarmut bedrohte ehemalige Vorstandschef der Siemens AG über eine Rentensonderzahlung von 300 Euro aus dem Entlastungspaket der Ampel freuen.

Auf dem Summer Camp der Handelsblatt Media Group hatte ich am gestrigen Montag Gelegenheit, von Pierer zu fragen, was er mit dem unerwarteten Reichtum anfängt: Er will das Geld an die Jugendsparte seines Tennisvereins spenden. Und weil man die Spende ja wieder von der Steuer absetzen kann, sollen es 600 Euro werden.

Wer weiß, vielleicht löst das Rentengeschenk der Ampel ja einen vorweihnachtlichen Spendenboom aus. Dann hätte dieser „Kniefall vor der Methusalem-Republik“ (so nennt unser Sozialpolitik-Experte Frank Specht die Sonderzahlung) zumindest etwas Gutes.

Ich wünsche Ihnen einen Tag mit ganz großem Tennis.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: Liz Truss regiert als neue britische Premierministerin ein Land im ökonomischen Ausnahmezustand. Ist sie die Richtige, um Großbritannien durch diese Krise zu führen? Wie viel „Eiserne Lady“ steckt in Truss? Und wie wird sich unter ihr die Beziehung zur EU entwickeln? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: