Morning Briefing Biden und Putin im Wortduell

das Grauen in der Ukraine, das bereits drei Millionen Menschen in die Flucht trieb, führt zum direkten Duell zwischen Wladimir Putin und Joe Biden. Alle Zurückhaltung ist weg. Erstmals sagt der US-Präsident öffentlich, der Amtskollege aus dem Kreml sei ein „Kriegsverbrecher“. Diese Einschätzung bewegt sich zwar auf der Linie des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, der einen sofortigen Stopp des Angriffskriegs verfügte – kommt aber in Moskau als fast willkommene Provokation an.

Bidens Verbrecher-Verdikt folgte unmittelbar auf eine bewegende Videorede von Wolodimir Selenski vor dem US-Kongress. Der ukrainische Präsident ließ dabei apokalyptische Bilder mit Toten, weinenden Kindern und zerstörten Städten einspielen, und verkündete: Russland habe den Himmel über der Ukraine für Tausende Menschen in eine Quelle des Todes verwandelt. Biden kommt dem Wunsch nach Waffen mit einem weiteren 800 Millionen Dollar schweren Hilfspaket nach. Geliefert werden Flugabwehrraketen, Drohnen und Tausende Panzerabwehrwaffen. Und versprochen sind Flugabwehrsysteme mit noch größerer Reichweite.

Russland schießt mit Verschwörungstheorien zurück. In einer Videokonferenz gab sich Wladimir Putin martialisch im Stil des Tschetschenien-Präsidenten Ramsan Kadyrow. Nach früheren Behauptungen, in Kiew regierten Neonazis, erzählt er nun, die Ukraine veranstalteten zusammen mit den USA „Experimente mit der afrikanischen Schweinepest, Cholera und dem Coronavirus“, um so Bio-Waffen zu produzieren.

Der Westen wolle Russland „zerschlagen“ und „abschaffen“. Viele Länder hätten sich „damit abgefunden, mit gebeugtem Rücken zu leben, aber Russland wird sich niemals in einem so erbärmlichen und gedemütigten Zustand befinden“. Putin ließ auch noch seinen Zorn über dekadente Oligarchen ab und versicherte, die „Sonderoperation“ in der Ukraine werde „bis zum Ende durchgeführt“.

Seine Ansage: „Das derzeitige Format ist das einzig mögliche.“

Der Putinismus als äußerste Form eines Funktionärsradikalismus kontrastiert zu hundert Prozent mit Andeutungen von Außenminister Sergej Lawrow, in den Verhandlungen mit der Ukraine sei ein Kompromiss möglich. Das überfallene Land würde dabei neutral bleiben, sich nicht der Nato anschließen und bekäme eine Staatsgarantie. Doch jeder weiß: Das ist garantiert nicht das Papier wert, auf dem es steht.

1994, als die Ukraine auf die eigenen Atomwaffen verzichtete, hatte Russland schon einmal versichert, die Souveränität des Bruderlandes stets zu respektieren. In diesem Krieg wäre es ein Fehler, die Beschreibung eines „Friedlichen“ durch den Philosophen Ludwig Marcuse zu akzeptieren: Das sei einer, „der sich totschießen lässt, um zu beweisen, dass der andere ein Aggressor gewesen ist“.

Zum „Perfect Storm“, dem sich Staat und Gesellschaft ausgesetzt sehen, gehören dramatische Preissteigerungen. Das Gespenst Inflation ist zurück, und damit auch das Gespensterbekämpfungsmittel der Zinserhöhung. Nach der letzten Meldung über ein Plus von 7,9 Prozent an der Teuerungsfront schreitet die US-Notenbank Fed zur Tat. Sie hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, er liegt nun in einer Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent. Das ist in Washington die erste Zins-Anhebung seit Ende 2018. US-Notenbankchef Jerome Powell: „Der Krieg sorgt für weiteren Inflationsdruck, und wird die Wirtschaft auf vielfältige Weise treffen.“

Seine Maßnahme wird jedoch weder die turmhohen Energiepreise senken, noch die Stagflation verhindern. Die nimmt Powell in seiner Prognose für 2022 sogar vorweg: Danach steigt die Inflation auf 4,2 Prozent (zuvor 2,6 Prozent), das Wachstum sinkt auf nur noch 2,8 Prozent (zuvor 4,0 Prozent). Da die Fed für Ende 2022 ein Preissteigerungsniveau von 1,9 Prozent für angemessen hält, rechnet die Finanzbranche fest mit mehreren Zinserhöhungen in diesem Jahr.

Die unweigerlich steigenden Zinsen bedrohen auch das „dolce vita“ der Dax-Konzerne, die auf Pump munter andere Firmen oder die eigenen Aktien kaufen konnten. „Financial engineering“ und die fortgesetzten Käufe von Firmenanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) machten das Wunder möglich, dass die Zinslast nicht wesentlich stieg. Nun aber in der Zinswende wird manchem doch mulmig, weil die Nettofinanzschulden der Dax-Riesen binnen einer Dekade von 140 Milliarden auf 273 Milliarden Euro gestiegen sind.

Diese Summe ergibt sich aus unseren Berechnungen. Schuldenkönig ist übrigens die Deutsche Telekom mit 132 Milliarden Euro. Und bei Delivery Hero – einem verlustreichen Essensauslieferer, der für ein „Techie“ gehalten wird – ist die Relation zwischen Schulden und dem Ergebnis der unternehmerischen Tätigkeit so schlecht, dass man sich fragen kann, was dieser „Hero“ im Dax zu suchen hat.

Wer nach großen Oligopolen sucht und sich fragt, was aus dem guten alten Wettbewerb geworden ist, muss sich nur den Energiemarkt ansehen. Da gibt es mit Gazprom einen unappetitlichen Staatskonzern, der 40 Prozent des gesamten deutschen Erdgas-Verbrauchs kontrolliert. Da gibt es nach wie vor die vier Stromriesen RWE, EnBW, Eon und Vattenfall, und da gibt es schließlich ganz wenige Tankstellenketten, die munter zur Kasse bitten.

Und so kommen wir zu dem Paradoxon, dass der Ölpreis sinkt, die Benzinpreise aber hoch bleiben. Zum Misstrauen besteht guter Grund. So bittet Wirtschaftsminister Robert Habeck nun das Bundeskartellamt um eine Prüfung, ob Mineralölkonzerne und Raffinerien mit verbotenen Preisabsprachen die Autofahrer ausnehmen. Es dürfe nicht sein, „dass Unternehmen aus der jetzigen Situation unangemessene Gewinne schlagen“. Nein, natürlich nicht, aber jeder Krieg zieht nun mal auch Kriegsgewinner an.

Und weil wir schon bei der Kartellfrage sind, lohnt sich ein Blick nach Frankreich. Dort hat die Cloud-Computing-Firma OVHcloud bei der EU-Kommission Klage gegen den Giganten Microsoft eingereicht, einem Stammkunden der internationalen Wettbewerbsbehörden. Das „Wall Street Journal“ berichtet darüber. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Art, wie Microsoft seine Produkte lizenziert, vor allem die Office-Software, die in vielen Büros genutzt wird. Diese Politik mache es am Ende teurer, den Cloud-Service eines Anbieters zu nutzen, der mit Microsofts Angebot „Azure“ konkurriere.

In Deutschland hatte sich im November bereits die Stuttgarter Firma Nextcloud beim Bundeskartellamt über den US-Konzern beschwert. Die Zeit ist vorbei, dass alle gegen Google, Apple, Facebook und Amazon wetterten – und Microsoft vergaßen.

Und dann ist da noch Howard Schultz, 68, Urheber der Geschäftsidee, mit auf italienisch getrimmten amerikanischem Kaffee überall auf der Welt in karg möblierten Räumen mit WG-Charme ein zahlendes Publikum zu finden. Es geht also um Starbucks und das abermalige Comeback des Gründers – der nun bis Herbst Vorgänger und Nachfolger des bisherigen Chefs Kevin Johnson sein wird. Als One-Dollar-Man tritt Schultz an, der 2020 liebend gerne als Präsidentschaftskandidat der Demokraten angetreten wäre.

Seine Einführung ist jedenfalls sehr präsidial: „Wenn du etwas liebst, dann hast du ein Verantwortungsgefühl zu helfen, wenn du gerufen wirst.“ Miguel de Cervantes, Autor des „Don Quijote“, hätte es etwas anders formuliert: „Alles, worauf die Liebe wartet, ist die Gelegenheit.“

