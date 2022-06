Morning Briefing Boris Johnson gewinnt, doch siegt nicht

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wir beginnen diese kurze Woche mit zwei Männern, die seit einiger Zeit den Hamlet-Spruch „Sein oder Nichtsein“ leise für sich aufsagen können. Man kann sich bildlich vorstellen, wie sie sich mit einer Hand noch an der Wurzel über dem Abgrund festhalten. Haben Sie ihren Job morgen noch? Welche weiteren Kapriolen dürfen wir erwarten?

Mit Boris Johnson, genauer Alexander Boris de Pfeffel Johnson, haben Sie in dieser Kategorie sicherlich gerechnet. Schon an seiner Alma Mater von Oxford fiel der Konservative als Sieger von Redeschlachten auf. Als britischer Premier treibt er seinen politischen Schabernack seit 2019. Gestern Abend überstand der 57-Jährige eine Palastrebellion der eigenen Tory-Fraktion. 211 für ihn, 148 gegen ihn. Das reicht nicht für ein Misstrauensvotum, aber auch nicht für ein Vertrauensvotum. Zu sehr hatten die Bilder und die Lügen rund um Corona-Partys in 10 Downing Street die Aufrechten in seiner Partei entsetzt. Die Leute buhten. Er bleibt nur, weil wegen des Ukrainekriegs ein Wechsel auf dem Feldherrnhügel als inopportun erscheint. Johnson sagt: „Das Beste kommt erst noch.“ Aber gerade das verheißt nichts Gutes.

Die zweite Person, die sich im Job seit geraumer Zeit alles andere als sicher fühlen kann, ist der VW-Vorstandschef Herbert Diess. Auch er: ein Überlebenskünstler. Es geht heiß her in Wolfsburg, weil der CEO auf Biegen und Brechen seine zentrale Software-Großeinheit Cariad durchsetzen will, sich aber „Bug“ an „Bug“ reiht. Das hat die dramatische Konsequenz, dass

Vorzeigemodelle wie der elektrische Porsche Macan oder die E-Limousine Artemis von Audi um bis zu zwei Jahre später anrollen könnten als geplant;

die Führungskultur unter einem fortgesetzten Machtkampf mit Audi-Chef Markus Duesmann leidet, der die Cariad-Leitung an Diess himself abgeben musste und

der Aufsichtsrat einschreitet und in den nächsten drei Wochen vom CEO Lösungsideen für den Marsch aus dem Schlamassel sehen will.

Zu den Arabesken rund um Cariad gehört, dass Duesmann die Beratungsfirma McKinsey zur Evaluierung des Chaos beauftragte. Das darf man so verstehen, dass sich der Audi-Chef und mögliche Konzernkronprinz damit ein Waffendepot für den Konflikt mit Diess verschaffte, der ihn übrigens unter schweren Bedingungen von BMW losgeeist hatte. Nun aber lässt der Audi-Chef mit Entwicklern, die er nur temporär an Cariad abgestellt hatte, die Software auf eigene Faust weiterentwickeln. Porsche-Chef Oliver Blume wiederum soll schon erwogen haben, die Infotainment-Software beim Digitalgiganten Apple zu kaufen. Fazit: Nach wie vor hat der Fortschritt bei VW vier Räder, aber rund läuft es nicht.

Aus Öl- und Gaseinnahmen speist sich der russische Staatsfonds – und zuletzt ist dessen Volumen so sprunghaft gestiegen, dass Olaf Scholz vielleicht ins Grübeln kommt. Der Kanzler hatte Ökonomen erklärt, dass die Überweisungen der Deutschen an Rosneft und Gazprom der russischen Kriegsmaschinerie nicht helfen würden. Tatsächlich lässt der deutsche Energiehunger, den man durch Fasten nicht stören darf, Wladimir Putins Fonds auf 197,7 Milliarden Dollar anschwellen.

Anfang Mai hatte er noch 155,2 Milliarden Dollar ausgewiesen. Das Kapital wird Russland brauchen, denn 2022 wird die Wirtschaft voraussichtlich als Folge westlicher Sanktionen um 7,6 Prozent schrumpfen. Eine interne Prognose des Moskauer Finanzministeriums geht sogar von bis zu zwölf Prozent minus aus. „Die Zunge mag die Wahrheit verstecken, aber die Augen...niemals!“, formulierte es der russische Satiriker Michail Bulgakow.

(Foto: AP) In einem neuen Technologiezentrum in Berlin sollen künftig auch mehrere Hundert russische IT-Experten der Deutschen Bank arbeiten.

Wer aber will im Zwangssystem Wladimir Putins leben, das von Gewalt und Erpressung lebt wie eine Regionaleinheit der Cosa Nostra? Rund 600 von 1500 russischen IT-Spezialisten der Deutschen Bank wollen das nicht. Sie sind für ihren Arbeitgeber von Moskau oder Sankt Petersburg nach Berlin umgesiedelt. Dort sollen sie im Technologiezentrum arbeiten. Weitere hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben offenbar starkes Interesse gezeigt. Auf diese Weise sichert sich das Geldinstitut wichtiges Knowhow, falls aufgrund der Spannungen zwischen der EU und Moskau die russischen IT-Standorte schließen müssen.

Und dann ist da noch die südafrikanische Unternehmerfamilie Gupta, die allzu enge Verbindungen zum früheren Staatspräsidenten Jacob Zuma hatte. Es lief wie geschmiert, was heute Gegenstand juristischer Ermittlungen ist. Gestern wurden Rajesh und Atul Gupta auf Verlangen der südafrikanischen Strafverfolger in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhaftet. Im vorigen Juli hatte Interpol nach den beiden gesucht. Die neun Amtsjahre Zumas waren mit Skandalen und Korruptionsgeschichten reichlich angefüllt. Konkret geht es bei den Gupta-Brüdern um einen Auftrag über 1,6 Millionen Dollar für eine Landwirtschaftsstudie. Von Gottfried Keller wissen wir schon: „Im Notfall bindet der Bauer den Schuh mit Seide.“

