 Morning Briefing: Brasiliens neuer Präsident muss ein gespaltenes Land versöhnen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Knapper kann ein Wahlausgang kaum sein: Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva konnte sich in der Nacht bei der Präsidentschaftswahl mit 50,84 Prozent der Stimmen gegen Jair Bolsonaro durchsetzen. Der rechte Amtsinhaber schaffte es nach Angaben des Wahlamts in Brasília auf 49,16 Prozent. Für den gleichermaßen populären wie umstrittenen Lula, der das größte Land Lateinamerikas schon von Anfang 2003 bis Ende 2010 regierte, geht es jetzt vor allem darum, das gespaltene Brasilien wieder zu versöhnen.

Eine Fortschrittskoalition wollte die Bundesregierung sein, als sie vor einem Jahr antrat. Doch beim Thema Fortschritt liefere die Ampel zu wenig, befindet mehr als ein Dutzend der bekanntesten deutschen Start-up-Unternehmerinnen und -Unternehmer. Deshalb haben sie einen Brandbrief unter anderem an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) geschrieben.

„Als deutsche Gründerinnen und Gründer sind wir besorgt und fordern Sie als Bundesregierung auf, bei der Krisenbewältigung nicht nur etablierte Industrien in Deutschland zu schützen, sondern auch konsequent Politik für die Wirtschaft und das Wachstum der Zukunft zu machen“, schreiben die Unternehmer, unter ihnen Hanno Renner, Mitgründer von Deutschlands drittwertvollstem Start-up Personio, Delivery-Hero-Mitgründer Niklas Östberg, Jochen Engert, Mitgründer der Mobilitätsplattform Flix, und Outfittery-Mitgründerin Julia Bösch.

Sie fordern unter anderem schnellere Visaverfahren für ausländische Fachkräfte, mehr Wachstumskapital, Steuervorteile für Mitarbeiterbeteiligungen und eine Reform der Altersvorsorge.

Kurios: Das Bundeskabinett hat erst Ende Juli eine umfassende Start-up-Strategie beschlossen, in der sich die meisten Forderungen der Start-up-Unternehmer wiederfinden. Umgesetzt ist davon zwar noch nichts, aber die Legislaturperiode läuft ja auch noch knapp drei Jahre. Offenbar geht es den Damen und Herren von der Unternehmerschaft nicht schnell und nicht weit genug voran.

Allerdings: Den Frust in einen Brandbrief zu packen, dürfte als Lobbyismus-Strategie ähnlich wirkungsvoll sein wie dreimal mit dem Fuß aufzustampfen und laut „Och, Menno!“ zu rufen. In beiden Fällen wird man vielleicht gehört, sammelt bei den Adressaten in der Politik aber sicher keine Sympathiepunkte.

Wozu brauchen wir eigentlich Start-ups? Unter anderem, weil alteingesessene Unternehmen notorisch schlecht darin sind, einen bestehenden Markt mit Innovationen aufzumischen – denn man würde dadurch ja seinen eigenen Produkten Konkurrenz machen. „Innovator's Dilemma“ hat der Managementdenker Clayton Christensen diese Schwäche getauft.

Eine Ausnahme von der Regel ist die Firma Rügenwalder Mühle. Das Familienunternehmen dürfte der Generation Prilblume noch als Hersteller jener legendären Teewurst in Erinnerung sein, die auf keinem großen Pausenbrot der 70er und 80er Jahre fehlen durfte. Doch damit wollte man sich bei Rügenwalder nicht begnügen und begann in den rasch wachsenden Markt für Fleischersatzprodukte zu investieren. Inzwischen ist Rügenwalder mit Veggie-Wurst und Frikadellen auf Pflanzenbasis zum Marktführer in Deutschland aufgestiegen. Natürlich gibt es auch die Teewurst inzwischen in einer vegetarischen Variante.

Jetzt kündigt Rügenwalder-Chef Michael Hähnel den nächsten Innovationsschritt an, bei dem es abermals darum geht, den eigenen Produkten Konkurrenz zu machen: „Wir wollen mit kultiviertem Fleisch einer der Ersten im Markt sein.“

Rügenwalder kooperiert dazu mit dem Schweizer Start-up Mirai Foods. Das Unternehmen züchtet Fett- und Muskelzellen von Rindern im Labor. Es handelt sich um echtes Fleisch, für das aber kein Tier sterben muss. Das Ziel von Rügenwalder: Bis 2025 einen hybriden Burger zu entwickeln, der aus pflanzlichen Proteinen und kultiviertem Rinderfett besteht. Dieser Geschmack lässt sich laut Hähnel mit pflanzlichen Fettalternativen bis heute nicht nachahmen.

Für Elon Musk war das Innovator's Dilemma bislang ein treuer Verbündeter. Mit Tesla konnte er auch deshalb so erfolgreich sein, weil die etablierten Autokonzerne den Markt der Elektromobilität über Jahre hinweg eher zu verhindern als zu erobern versuchten.

(Foto: AP) Der neue Eigentümer Elon Musk wird den Tech-Konzern wohl kräftig umbauen.

Mit Twitter hat sich der Serienunternehmer jetzt ein neues Spielzeug gekauft. Das Wochenende brachte eine erste Ahnung davon, wie sich Twitter unter seinem neuen Eigentümer wandeln wird. So will Musk ein neues Gremium zum Umgang mit kontroversen Inhalten schaffen. Bevor ein solcher Rat zusammentrete, werde es keine großen Entscheidungen zur Inhalte-Politik oder der Wiederherstellung von Accounts geben, schrieb Musk bei Twitter. Damit wäre auch die von Musk in den vergangenen Monaten ins Gespräch gebrachte Freischaltung des Accounts von Ex-Präsident Donald Trump nicht umgehend zu erwarten.

Zugleich versprach Musk am Wochenende per Tweet: „Alle, die aus geringfügigen und zweifelhaften Gründen gesperrt wurden, werden aus dem Twitter-Gefängnis freikommen.“ Er zeigte sich zudem offen dafür, die Begrenzung für Tweets auf 280 Zeichen aufzuheben. Auch fand er es eine gute Idee, den Nutzern die Wahl zwischen verschiedenen Versionen des Dienstes zu geben: „Wie eine Alterseinstufung im Kino.“

Musk hatte am Donnerstag die rund 44 Milliarden schwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes abgeschlossen. Mit dem Kauf nimmt Musk Twitter von der Börse und muss danach nicht mehr über die Entwicklung des Geschäfts informieren.

Gestern verbreitete Musk selbst via Twitter eine Verschwörungstheorie über den Angriff auf den Politikergatten Paul Pelosi. „Es gibt die winzige Möglichkeit, dass bei dieser Geschichte mehr dahintersteckt“, schrieb der Milliardär zu einem weitergeleiteten Link. Musk hat bei Twitter 112 Millionen Follower.

(Foto: imago stock&people) Nancy Pelosi und ihr Ehemann Paul im Januar 2010 im Weißen Haus. Der 82-Jährige wurde am Freitag im Haus des Paares angegriffen.

Der 82 Jahre alte Paul Pelosi war in der Nacht zum Freitag im Haus des Paars in San Francisco angegriffen und mit einem Hammer verletzt worden. Der Polizei zufolge verlangte der Angreifer, mit der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zu sprechen. Die war aber in Washington. Der 42 Jahre alte Angreifer wurde festgenommen. In der von Musk getwitterten Verschwörungstheorie wird ohne Beleg gemutmaßt, dass Paul Pelosi in einen Streit mit einem Callboy geraten sein könnte, den er selbst ins Haus gelassen habe. Die Polizei spricht hingegen eindeutig von einem Einbruch. Später löschte Musk den Tweet wieder.

Und dann war da noch das Treffen am Samstag, bei dem in Tokio 178 Jungen und Männer mit dem Namen Hirokazu Tanaka in einem Raum zusammenkamen und damit einen neuen Rekord aufstellten: Noch nie zuvor hatten sich so viele Menschen mit dem gleichen Namen versammelt. Der Rekord wurde bislang von 164 Martha Stewarts gehalten. Der britische „Guardian“ nimmt das zum Anlass, uns jene Menschen nahzubringen, die mit großem Aufwand solche Rekordversuche organisieren. Den Rekord für das größte Treffen von Menschen mit dem gleichen Vornamen halten laut der Zeitung die 2325 Ivans, die 2017 in Bosnien zusammenkamen. Sie entthronten 1096 Mohammeds.

Im heutigen Handelsblatt erfahre ich von meinem Kollegen Lazar Backovic: Es gibt im deutschen Topmanagement mehr Männer, die Christian heißen, als Frauen. Das bietet Potenzial für einen neuen Rekord: Die meisten Menschen mit dem gleichen Vornamen in einer deutschen Vorstandsetage.

