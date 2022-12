Morning Briefing Brüssel nimmt sich Wunschtraum der Telekommunikationskonzerne an

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die EU-Kommission steht offenbar kurz davor, einen Wunschtraum der europäischen Telekommunikationskonzerne zu erfüllen: US-Unternehmen wie Netflix, Meta und Youtube, die einen Großteil des Datenverkehrs in Europa verursachen, sollen sich künftig an den Kosten für Fest- und Mobilfunknetze in Europa beteiligen.

Nach Informationen des Handelsblatts aus Branchen- und Regierungskreisen will die Kommission nächstes Jahr ein Modell vorlegen, das solche Zahlungen regeln soll. Europas Telekomkonzerne nennen Kosten von bis zu 40 Milliarden Euro, die Netflix und Co. jährlich in ihren Netzen verursachen. Im Gegensatz zu früheren Kommissionen lässt sich das Gremium unter der Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU) offenbar auf die Klagen der Unternehmen ein.

Auch diese Geschichte hat zwei Seiten: Die Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom und ihrer Wettbewerber zahlen auch deshalb so bereitwillig für Daten-Flatrates mit immer mehr Volumen, weil Netflix und Co. für attraktive Inhalte sorgen. Nur um die Seite der Störungshotline aufrufen zu können, würde wohl kaum jemand das „MagentaEINS-Paket Magenta Mobil L + Magenta Zuhause XL“ der Deutschen Telekom für stolze 109,90 Euro pro Monat buchen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Welche Sicht sich in Brüssel durchsetzen wird, hängt nun am Ausgang dessen, was ein hochrangiger Telekom-Lobbyist als „größte Lobby-Battle“ seiner Karriere beschreibt.

Nebenaspekt: Angesichts des Handelsstreits mit den USA um das Subventionspaket „Inflation Reduction Act“ (IRA) kann es wahrscheinlich nicht schaden, wenn Brüssel zeigt, dass man im Zweifel auch US-Konzerne ordentlich zu zwiebeln vermag.

Hier gabs mächtig Zoff – und die Pressemitteilung, die der Dax-Konzern Fresenius Medical Care (FMC) am späten Montagabend verschickte, machte sich nur wenig Mühe, das zu beschönigen: Die frisch bestellte Vorstandschefin Carla Kriwet verlässt das Unternehmen nach gerade einmal zwei Monaten an der Konzernspitze „aufgrund von strategischen Differenzen“. Und natürlich „auf eigenen Wunsch“ und „im gegenseitigen Einvernehmen“, wenn auch nicht im besten. Mit Wirkung des 6. Dezember soll Finanzvorständin Helen Giza die Unternehmensführung übernehmen.

Hintergrund: FMC ist ein Turnaround-Kandidat. Nach Handelsblatt-Informationen aus Unternehmenskreisen gab es Streit um den richtigen Sanierungskurs zwischen Kriwet, dem Managementteam und Aufsichtsratschef Michael Sen, der zugleich den FMC-Mutterkonzern Fresenius leitet.

Gestern hatte ich an dieser Stelle über die Pläne von Ursula von der Leyen berichtet, mit einem eigenen schuldenfinanzierten „Souveränitätsfonds“ auf die umstrittenen IRA-Subventionen der USA zu antworten. Meine Befürchtung lautete: Der Plan klingt teuer.

Falls Sie diese Sorge teilen, kann ich Sie heute zumindest ein klein wenig beruhigen. Mit ihrer Fonds-Forderung stößt von der Leyen bislang auf breite Ablehnung in Deutschland und anderen EU-Staaten.

Eine besonders originelle Theorie: Der wirtschaftspolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Markus Ferber (CSU), warf von der Leyen vor, mit dem Souveränitätsfonds die Position von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu übernehmen, damit dieser sie für eine zweite Amtszeit an der Kommissionsspitze unterstütze.

In der Handelsblatt-Redaktion gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen zum von-der-Leyen-Vorstoß. Deshalb haben wir uns für ein Pro und Contra zum Thema entschieden, der Brüsseler Büroleiter des Handelsblatts tritt gegen den Meinungschef an. Achtung, intellektueller Funkenflug, bitte Schutzbrille aufsetzen!

(Foto: dpa) Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Deutsche Ökonomen und Politiker wehren sich gegen ihre Subventionspläne.

Knapp drei Monate nach dem Gang an die Börse wird der Sportwagenbauer Porsche in den Dax aufsteigen. Das hat die Deutsche Börse am späten Montagabend im Zuge ihrer quartalsmäßigen Indexüberprüfung bekannt gegeben. Weichen muss dafür der Sportartikelhersteller Puma.

Deutschlands Auswahlindex wird damit noch autolastiger: Sagenhafte sieben Konzerne im Dax 40 sind künftig Autohersteller, Autoholdings oder Autozulieferer. Das ist etwa so ausgewogen wie eine Ernährung, die ausschließlich aus Bifi von der nächsten Tankstelle besteht.

Seit gestern ist das Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland in Kraft. Sehr gut, könnte man meinen, endlich füllen wir mit unserem Energiehunger nicht mehr Putins Kriegskasse. Doch tatsächlich überweisen die EU-Staaten weiterhin Milliardensummen für Energielieferungen in Richtung Moskau.

Die Importe von russischem Flüssigerdgas (LNG) sind sogar auf einen neuen Höchststand gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr hat die EU inklusive Großbritannien knapp 21 Prozent mehr LNG aus Russland eingekauft als vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs. Das zeigen aktuelle Zahlen des Marktforschungsunternehmens Icis. Andreas Schröder, Gasexperte von Icis, sagt: „13 Prozent der europäischen LNG-Importe kommen aktuell aus Russland – und die Menge wächst stark.“

Auch in Deutschland dürfte einiges von dem russischen Flüssigerdgas ankommen. Für das russische LNG dürften die EU-Mitgliedstaaten plus Großbritannien grob überschlagen von Januar bis November knapp 27 Milliarden Euro nach Moskau gezahlt haben.

(Foto: dpa) Oliver Bierhoff verlässt den DFB.

Vier Tage nach dem Vorrundenaus der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar gibt es eine erste personelle Konsequenz: Oliver Bierhoff verlässt nach 18 Jahren den Deutschen Fußball-Bund. Bierhoff war als DFB-Direktor für die Nationalmannschaft zuständig.

Unmittelbar nach dem WM-Aus am Donnerstag hatte Bierhoff noch gesagt, dass er die Europameisterschaft in Deutschland 2024 als nächstes großes Ziel ansteuern wolle. Doch als ehemaliger Nationalspieler weiß Bierhoff selbst am besten, dass sich im Angesicht der Niederlage bisweilen Dynamiken entwickeln, denen man sich nicht widersetzen kann. Weder auf dem Platz noch außerhalb des Platzes.

Für mich wird Oliver Bierhoff immer der Held von 1996 bleiben, der Deutschland mit dem einzigen „Golden Goal“ der Turniergeschichte die Europameisterschaft sicherte. Und wenn ich mich daran erinnere, dass ich das Spiel an einem Kofferradio (!) im nächtlichen Orient-Express (!!) zwischen Paris und München verfolgt habe, kommt mir das alles noch viel länger her vor.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nicht wie ein goldener Tor dastehen.

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: Wem schadet das Ölembargo gegen Russland Ihrer Ansicht nach am meisten? Finden Sie den von den G7-Staaten und der EU beschlossenen Ölpreisdeckel sinnvoll? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.