Morning Briefing Bundesbank erwartet zehn Prozent Inflation

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

bei der Bundesbank arbeiten keine Crashpropheten, sondern gediegene Volkswirte, die – marktübergreifend – eins und eins zusammenzählen. Dabei kommen sie auf eine im Herbst mögliche Inflationsrate in der „Größenordnung von zehn Prozent“. So steht es jedenfalls im aktuellen Monatsbericht der Institution. Man bezieht sich in Frankfurt am Main auf die in der EU übliche Messung der Teuerungsrate, die im Juli in Deutschland bei 8,5 Prozent lag.

Den Grund für den zu erwartenden Anstieg der Verbraucherpreise sieht die Bundesbank im Auslaufen des Entlastungspakets (Tankrabatt, 9-Euro-Ticket), aber auch im höheren gesetzlichen Mindestlohn sowie in der neuen Gasumlage. Zudem werde sich die Abwertung des Euro „allmählich in den Preisen bemerkbar machen“. Wer von einer Rezession im Winter redet, kann die Bundesbank als Kronzeugen zitieren.