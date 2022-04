Morning Briefing Butscha – das „My Lai Russlands“ 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

My Lai: Viele Jahre lang litt das Image der US-Armee unter ihrem Massaker 1968 in einem vietnamesischen Dorf. Damals starben 504 Menschen. Srebrenica: Das Massaker der serbischen Armee 1995 im Balkankrieg führte zu Kriegsverbrechertribunalen und Verurteilungen. Rund 8000 Tote. Butscha: Im Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Abzug von russischen Truppen 410 Tote gefunden worden. Sie sind mehr als ein Hinweis auf die Serie von Kriegsverbrechen unter der Verantwortung von Wladimir Putin. Manchen Opfern sei in den Kopf geschossen worden, während ihre Hände gefesselt gewesen seien, einige der Leichen wiesen Folterspuren auf, russische Truppen hätten Frauen vergewaltigt und versucht, ihre Leichen zu verbrennen, erklärt die ukrainische Seite.

Präsident Wolodimir Selenski spricht von „Völkermord“: Die Bürger der Ukraine wollten sich nicht unterwerfen, das sei „der Grund, warum wir zerstört und ausgerottet werden“. Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ hat etliche Kriegsverbrechen dokumentiert, die zwischen dem 27. Februar und dem 14. März durch russische Soldaten begangen wurden. Russland dagegen wittert eine „Medienkampagne“ und will am heutigen Montag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen – dort solle über die „Provokation von ukrainischen Radikalen“ diskutiert werden. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer, und die Manipulation erster Sieger.

(Foto: dpa) Laut ukrainischen Behörden wurden fast 300 Zivilisten in Butscha, einer Pendlerstadt außerhalb der Hauptstadt, getötet.

Mit Butscha – dem „My Lai Russlands“ – verändert sich der Blick auf den Ukrainekrieg noch einmal. Angesichts der Schockbilder wird die Frage, ob Deutschland bei einem Energie-Embargo gegen Putins Kanonenstaat wohl sechs Prozentpunkte Wachstum oder nur drei Prozentpunkte verliert, irgendwie sehr klein und unbedeutend. Schmerzlich ins Bewusstsein gerät, dass der auf seine „Nie-wieder-Auschwitz!“-Moral stolze Staat täglich 200 Millionen Euro für Öl, Gas und Kohle an ein Terror-Regime überweist. Deutschland wirkt wie eine Geisel des Kremls. Widerstand gegen die Dauerüberweisungen nach Moskau und St. Petersburg macht sich breit.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert weitere Konsequenzen beim Thema Energielieferungen. Auch über einen Stopp von Gaslieferungen müsse im Kreise der EU-Minister gesprochen werden.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kündigte härtere Sanktionen gegen Moskau und weitere Hilfen für das ukrainische Militär an. Die Bilder der „hemmungslosen Gewalt“ aus Butscha seien „unerträglich“, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will „diese Verbrechen des russischen Militärs schonungslos aufklären“. Und er sagt: „Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen.“ Deutschland werde der Ukraine weiter Waffen liefern, damit diese sich gegen Russland verteidigen kann. Es sei „ein furchtbarer, ein sinnloser und ein durch nichts zu rechtfertigender Krieg, der viel Leid erzeugt und niemandem nutzt. Er muss aufhören.“

EU-Ratspräsident Charles Michel wirft Russlands Armee vor, in Butscha ein Massaker angerichtet zu haben. Die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von „unaussprechlichen Horrorszenen“. Auf Twitter verlangt sie eine unabhängige Untersuchung.

(Foto: dpa) Viktor Orban bleibt Regierungschef in Ungarn.

Bei Wahlen in zwei osteuropäischen Staaten sind den Regierungschefs ihre Flirts mit Russlands Diktator Putin nicht schlecht bekommen. Die von vielen erhoffte Abrechnung des Volks entfiel jeweils. So konnte in Ungarn der nationalkonservative Ministerpräsident Viktor Orban bei der Parlamentswahl beizeiten den Sieg für seine Partei Fidesz reklamieren. Sie lag nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen bei 53 Prozent uneinholbar vorn. Das proeuropäische Oppositionsbündnis „Ungarn in Einheit“ erreichte nur 35 Prozent. Zur Ukraine hatte Orban erklärt: „Das ist nicht unser Krieg, wir müssen uns da heraushalten.“

Auch In Serbien siegte mit Aleksandar Vučić ein Putin-Versteher. Bei der Parlamentswahl kommt er mit rund 60 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Im Parlament kam seine populistische Serbische Fortschrittspartei (SNS) auf 43,6 Prozent und liegt so deutlich vor der Oppositions-Allianz „Vereint für den Sieg“ mit 12,9 Prozent und den Sozialisten, die auf 11,6 Prozent kommen.

Crisis, what crisis? Unbeeinflusst von allen geopolitischen und virologischen Problemen der Welt zeigen sich die Gehälter der amerikanischen Top-Manager. Die Datenbankfirma ISS Corporate Solutions hat ausgerechnet, dass das mittlere Salär eines CEO der größten US-Konzerne 2021 auf die Rekordsumme von 14,2 Millionen Dollar gestiegen ist – nach 13,5 Millionen in 2020.

Unter den Bestverdienenden ist, dank Aktienoptionen, David Zaslav von Discovery mit 247 Millionen der Allergrößte, gefolgt von Andy Jassy von Amazon mit 213 Millionen. Er verdiente 6474-mal so viel wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter in seinem Konzern. Die Nachricht vom Supergehalt erschien just an dem Tag, an dem Arbeitnehmer in New York beschlossen, der globale E-Commerce-Gigant sollte dort eine Gewerkschaft bekommen. Der Beschluss war so einzigartig wie das Einkommen des CEO. George Bernard Shaw witzelte: „Das Gesetz ist für jedermann gleich, nur das Einkommen müsste geändert werden.“

(Foto: dpa) Aufteilung des CO2-Preises: Künftig sollen auch Vermieter an den Zusatzkosten beim Heizen beteiligt werden.

Die Bundesregierung entdeckt das Schmiermittel schlechthin zur Vermittlung von Politik: die „Incentives“ – die Anreize. Also macht man in Berlin Schuss mit der bisherigen Vorgehensweise, nach der Kosten für die Klimaabgabe allein Sache der Mieter sind. Jetzt sollen auch die Vermieter einen Teil des sogenannten CO2-Preises übernehmen – abhängig davon, wie klimafreundlich ihr Haus ist. Der Preis für CO2-Emissionen in Deutschland liegt derzeit bei 30 Euro pro Tonne CO2, das beim Verbrennen von Heiz- und Kraftstoffen ausgestoßen wird. Je schlechter ein Gebäude gedämmt und je älter die Heizung ist, umso höher soll künftig die CO2-Last für den Vermieter ausfallen und umso größer die Entlastung für Mieter. Das also setzt die berühmten Anreize für eine energetische Sanierung von Wohnungen.

Und dann ist da noch Tempolimit 130, der unkaputtbare Vorschlag zur Einsparung von Energie und zur Verkürzung der Tankrechnung. Ricarda Lang, Co-Chefin der Grünen, hat ihn aus dem politischen Vorratsschrank geholt. Er soll helfen, Deutschlands Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Ihr entscheidender Satz: „Weil es ansonsten kaum Maßnahmen gibt, die schnell wirken, brauchen wir jetzt ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen – zum Beispiel für neun Monate und damit bis zum Ende des Jahres, also dem Zeitpunkt, zu dem wir spätestens unabhängig von russischem Öl werden wollen.“ Einige Umweltverbände und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordern das ebenfalls.

Doch die Regierungspartei FDP hat das Thema so erfolgreich aus dem Koalitionspakt herausgehalten, dass sie es jetzt nicht groß diskutieren will. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai beschuldigt die Grünen vielmehr, den Krieg in der Ukraine für reine Symbolthemen zu nutzen. Jetzt sei „definitiv der falsche Zeitpunkt für parteipolitische Ideologien.“ Aber: Das Tempolimit ist in so vielen Staaten auf der Welt Standard, dass dieser Ideologievorwurf auf den Urheber selbst zurückfällt.

