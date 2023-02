Morning Briefing Chinas Friedensplan: Mehr als Propaganda? 

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

falls die Münchner Sicherheitskonferenz dazu dienen sollte, das Verhältnis zwischen China und den USA zu entspannen, muss man wohl konstatieren: Mission nicht erfüllt. Die USA hätten Informationen, nach denen China „in Erwägung zieht, tödliche Unterstützung“ an Russland zu liefern, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag im US-Fernsehen. Auf Nachfrage, was er damit meine, antwortete Blinken: „Waffen, in erster Linie Waffen.“

Welche konkreten Hinweise dieser Erkenntnis zugrunde liegen, sagte er nicht. Er habe Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi klar gemacht, dass derartige Unterstützung ein ernsthaftes Problem für die Beziehungen zwischen den USA und China darstellten. Das Treffen zwischen Blinken und Wang im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz hatte schon im Vorfeld keine Kuschelatmosphäre verheißen. Die Beziehungen der beiden Länder sind nach dem Eindringen eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den US-Luftraum Anfang des Monats angespannt.

Als er das letzte Mal persönlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz war, war er noch chinesischer Außenminister. Inzwischen ist er zum obersten Außenpolitiker Chinas aufgestiegen. (Foto: Getty Images) Wang Yi

Weil Russland auf der Sicherheitskonferenz nicht vertreten war, fiel Wang auf dieser Gala-Show der westlichen Einigkeit zudem die Rolle des Anderen zu: Die menschgewordene Erinnerung daran, dass die Welt in Sachen Ukraine keineswegs so einig und Russland international nicht annährend so isoliert ist, wie wir es uns wünschen würden. Was Wang zu sagen hatte, war daher schwerer erträglich, aber auch relevanter als die unzähligen Variationen von „Die Ukraine muss siegen/Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen“, die von anderen Rednern zu hören waren.

Das gilt auch für das „Positionspapier zur politischen Beilegung der Ukrainekrise“, das Politbüro-Mitglied Wang am Samstag in München angekündigt hat. Noch ist nicht klar, was genau in dem Vorschlag Pekings stehen könnte, der im Vorfeld des ersten Jahrestags des Kriegsbeginns am 24. Februar 2022 oder am Tag selbst erwartet wird.

Beobachter fürchten, dass Peking mit seiner Initiative versuchen wird, einen Keil zwischen die Verbündeten im Ukrainekrieg und die Länder des globalen Südens zu treiben. Alicja Bachulska, Chinaexpertin beim European Council on Foreign Relations, sagte dem Handelsblatt: „Sie werden etwas ankündigen, aber es wird dem, was sie bereits gesagt haben, sehr ähnlich sein.“

Die Sorge in Diplomatenkreisen in München: Ein „Friedensplan“ könnte so ausgestaltet werden, dass er zwar auf den ersten Blick China als Friedensmakler darstellt, aber im Detail die Bedürfnisse der Ukraine nicht ausreichend berücksichtigt. So könnte China in dem angekündigten Papier etwa einen Stopp von Waffenlieferungen fordern, was vor allem Russland nützen würde.

(Foto: Privat) Volodymyr Pikuzo

Dass eben dieser Strom an Waffen nicht versiegt und die Ukraine sich weiter gegen die russischen Angreifer verteidigen kann – dafür muss Tag für Tag Volodymyr Pikuzo sorgen. Der 37-jährige Jurist ist Chef der ukrainischen Agentur für Rüstungsbeschaffung, vergleichbar mit dem Bundeswehr-Beschaffungsamt. Waffen und Munition zu organisieren ist in der Regel ein Geschäft von Monaten oder gar Jahren. Doch so viel Zeit hat Pikuzo nicht: „Wenn ein Angebot vorliegt, mache ich den Vertrag in ein paar Stunden.“

Er weiß: Jeder Tag, um den sich wichtige Lieferungen verzögern, kann für einige seiner Landsleute an der Front den Tod bedeuten. Auf die Frage, ob er am Abend noch in einen Klub weiterziehen wolle, antwortete Pikuzo in München mit der Gegenfrage: „Gibt es da Haubitzen?“. Sonst habe der Besuch für ihn keinen Sinn.

Als Stütze für die Ampel-Koalition erweist sich dieser Tage Boris Pistorius: Einen Monat nach seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister übernahm der 62-Jährige als Neuzugang direkt den Spitzenplatz im ZDF-Politbarometer bei der Bewertung der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung. Mit großem Abstand folgen dann Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf den Plätzen zwei und drei.

Seine Beliebtheit verschafft Pistorius in der eigenen Partei allerdings keine Narrenfreiheit – nicht einmal am Karnevalswochenende. Auf Pistorius Forderung nach zehn Milliarden Euro mehr im Jahr für die Bundeswehr reagierte SPD-Parteichefin Saskia Esken streng: „Zehn Milliarden Euro sind eine Menge Geld. Gleichzeitig besteht der Koalitionspartner FDP darauf, dass wir zur Schuldenbremse und zur Haushaltskonsolidierung zurückkehren.“

Im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sagte Esken außerdem: „Wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufgelegt, um unsere Landesverteidigung und Bündnisfähigkeit garantieren zu können. Es ist jetzt wichtig, dass das Beschaffungswesen im Verteidigungsministerium dazu befähigt wird, dieses Geld zielgerichtet einzusetzen. Dann sprechen wir weiter.“

Die SPD-Chefin als Gralshüterin der Haushaltsdisziplin. Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten.

Häufig liest man, dass in Deutschland immer mehr Geld vererbt wird, wie gering häufig die Erbschaftssteuer ausfällt und wie ungerecht das alles ist. Ja, Erben ist einfach in Deutschland. Enterben hingegen schwer.

Henrik Thiele zum Beispiel, Sohn des verstorbenen Multimilliardärs Heinz Hermann Thiele. Von den 25 Milliarden Euro, die sein Vater unter anderem mit dem Autozulieferer Knorr-Bremse angehäuft hat, erhält Klein-Henrik voraussichtlich nur ein Tausendstel. Er hatte zu Lebzeiten seines Vaters eine Vereinbarung unterschrieben, auf seinen Pflichtteil zu verzichten und erhielt dafür im Gegenzug eine Abfindung von 25 Millionen Euro. Dies ficht er nun gerichtlich an – bislang ohne Erfolg.

Für alle, bei denen es im Leben finanziell super lief, familiär aber nur so-so, hat unsere Finanzreporterin Laura de La Motte einen Ratgeber rund um die schwarze Kunst des richtigen Enterbens verfasst.

Meine wichtigste Erkenntnis daraus: Wer verhindern will, dass nahe Verwandte oder der Ehepartner den so genannten Pflichtteil erben, muss das zum einen im Testament festlegen. Und er muss die liebe Familie zum anderen einen Erb- oder Pflichtteilsverzicht unterschreiben lassen. Testament alleine reicht ebenso wenig wie Erklärung ohne Testament.

Wenn die Verwandtschaft anders als Henrik Thiele klug genug ist, diesem Verzicht nicht zuzustimmen, wird das Enterben kniffelig. Aber auch in diesem Fall gibt es noch Mittel und Wege. Der weitaus eleganteste natürlich: Sich mit den Seinen zu versöhnen.





Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt