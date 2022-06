Morning Briefing Das billige Erdgas wird zur Vertrauenssache

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

das billige Gas, das uns Wladimir Putin und Gerhard Schröder versprachen, wird ziemlich teuer. Die deutsche Hinterlassenschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom soll mit schätzungsweise rund 9,5 Milliarden Euro Kredit vor dem Gang zum Insolvenzrichter bewahrt werden. Anfang April war der Bund über die Bundesnetzagentur, die neue Treuhänderin, Eigentümer von Gazprom Germania geworden. Mit dem KfW-Darlehen sichere die Regierung „das durch Sanktionen von russischer Seite ins Straucheln geratene Unternehmen ab“, heißt es in einer Presseerklärung. Das Geld soll dem Gaseinkauf und der Liquiditätssicherung dienen. Immerhin gehört Deutschlands größter Gasspeicher zum Konzern.

Ist der Ruf erst ruiniert, dann... wird einfach umfirmiert: Und so soll Putins einstiger rechter Kommerz-Arm nun auf den schönen Namen „Securing Energy for Europe GmbH“ hören. Nichts soll mehr an den Gazprom-GAU erinnern.

Aber auf dem Markt, in Echtzeit, kommen Negativnews, vom russischen Energieriesen Gazprom. Der Konzern reduziert die maximale Gasliefermenge durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um 30 Prozent. Die Bundesregierung sieht trotz der reduzierten Liefermenge die Versorgungssicherheit aktuell als gewährleistet an, während bei der Wirtschaft die Stimmung sinkt. „Die Frage ist dann natürlich, ob das dann jetzt auch noch so wie geplant klappt“, sagt Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zu beobachten bleibt, warum Gazprom die Gasliefermenge durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland derartig mindert. Grund dafür seien Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens – die von Kanada die Freigabe für eine Gasturbine erwartet, die bald eingesetzt werden soll.

Wenn es nach den Erben des berühmten Hotels Adlon am Brandenburger Tor in Berlin geht, bekommen sie im nächsten Jahr nach einem großen Prozess Recht. Dann wollen sie sich die Fläche sowie die prestigereiche Beherbergungsstätte wieder zurückholen. Ein kühner Plan – die Sowjetunion hatte das Grundstück auf die „Liste 3“ des „Gesetzes zur Einziehung von Vermögenswerten der Kriegsverbrecher und Nationalsozialisten“ gesetzt. Das Ehepaar Adlon, das hier wirkte, sei in der NSDAP gewesen. Und Felix Adlon, der Ur-Ur-Enkel des Hotelerbauers, wiederum gibt an, bei seiner Recherche auf neue Themen rund um die Queen gestoßen zu sein.

Die Regale sind leer, es fehlen Mitarbeiter und der Kunde wird quengelig – das ist die ideale Ausgangslage für Unternehmen, die Roboter herstellen und verkaufen. Unser großer Report beschäftigt sich mit einem Boomthema, bei dem im vorigen Jahr 487.000 Roboter verkauft wurden, ein Plus von 27 Prozent. Beliebt sind Geräte, die miteinander kommunizieren oder einen Kontakt zum Kollegen im Firmenumfeld erlauben. Sogenannte „Cobots“ sind da selbst aktiv. Deutschland ist laut Susanne Bieller bei Robotik mit seinen Start-up-Firmen gut aufgestellt. Die Generalsekretärin des Weltbranchenverbands IFR sagt: „Die Entwicklung wird stark vom Mangel an Arbeitskräften getrieben.“

Probleme macht laut Esben Östergaard, Gründer von Universal Robots, dass die EU den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stärker regulieren will. Er verstehe, dass man den Einsatz von KI regeln müsse, erklärt Östergaard: „Wenn aber jedes Mal der Tüv kommen muss, wenn Sie etwas an einem Chatbot umprogrammieren und ihn anders aufstellen, kann das Wochen dauern und viel Geld kosten.“

Mit einem womöglich ähnlich gelagerten Problem kämpft der Krypto-Markt. Die Aktienkurse der Kryptowährungen sind extrem gefallen, Bitcoin verlor im Zweimonatsvergleich 44 Prozent, Ether sogar 62 Prozent. Weitere starke Kursschwankungen dürften zur Realität in einem umstrittenen Geschäft werden. Doch die Technologie hinter den Digitalwährungen hat mehr denn je die Chance, das Finanz-Establishment aus Börsen und Banken zu erschüttern, schreiben meine Kolleginnen und Kollegen.

„Was bleibt von Krypto?“, lautete die Titelfrage. Erst einmal nicht viel, lautet die Antwort, aber die Technik ist dennoch längst auf dem Marsch durch die Institutionen. So soll über die Blockchain die Betreuung von Anlegern laufen, die auf Token setzen, etwa bei Aktien, Kunst und Immobilien.

Kryptowährungen: Der Markt ist derzeit in Aufruhr.

„Vorsprung durch Technik“ ist etwas anderes als „Vorsprung durch Sprache“, auch wenn sich der Automobilbauer offenbar stets als Avantgarde fühlt. In Ingolstadt kam man bei der VW-Konzerntochter Audi auf die Idee, die Kulturtechnik des Genderns so richtig intensiv zu propagieren – mit einem Leitfaden. Gegen dessen Verbindlichkeit wehrt sich ein Mitarbeiter vor dem Landgericht Ingolstadt.

Hier muss nur zitiert werden, sagte er sich und textete so auf: „Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in“. Richter Christoph Hellerbrand stellte klar, dass seine Kammer kein Grundsatzurteil fällen werde. Er urteilt über den Onkel Einzelfall. „Es geht um Sie, um Ihre persönliche Betroffenheit durch diesen Gender-Leitfaden“, sagte er dem Audi-Mitarbeiter.

Und dann ist da noch „König Fußball“, der in Deutschland zwischenzeitlich abgedankt hatte, gestern aber wieder Menschen in einem Stadion begeistern konnte. Nach vier Mal 1:1 in Folge schafften die deutschen Leistungssportler gestern Abend tatsächlich einen 5:2-Triumph über Italien, den amtierenden Europameister. Ein solches Ergebnis gab’s noch nie, Italien gehört zu den Angstgegnern der Deutschen.

Wenn es auch um nicht viel ging, nur einen künstlich geschaffenen Titel der „Nations League“, so gibt der stürmische Angriffsfußball doch Anlass für Mut. Es war fast wie im Sommermärchen, und allen Optimistischen gebe ich Albert Camus mit: „In den Tiefen des Winters erfuhr ich schließlich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt.“

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommertag, genießen Sie Fronleichnam.

Herzliche Grüße

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor