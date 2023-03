Morning Briefing Das einstige Streberland unter den Wirtschaftsnationen rutscht stark ab

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wenn der gesamte globale Kapitalmarkt an den Lippen eines Mannes hängt, dann verkündet die Federal Reserve Bank (Fed) ihren neuen Leitzins. So geschehen gestern am späten Abend deutscher Zeit, als Fed-Chef Jerome Powell mitteilte, dass die US-Notenbank ihren wichtigen Richtwert um einen Viertel Prozentpunkt anheben würde. Damit liegt der Leitzins jetzt bei einer Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Vor gut einem Jahr lag er noch bei nahe Null.

Das Schauspiel in Washington war von besonderer Brisanz, weil die vergangenen Zinserhöhungen eine Schneise der Verwüstung bei einigen regionalen US-Banken hinterlassen hatten. Die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank wäre wohl ohne die Zinswende in dieser Form nicht eingetreten.

Die Fed befindet sich in einem klassischen Zielkonflikt, der sich immer weiter zuspitzt. Einerseits sollte ihr Gebaren die Banken und den Kapitalmarkt nicht in Schwierigkeiten bringen. Doch andererseits ist oberstes Ziel der Notenbank, die Geldwertstabilität zu erhalten. Letzteres bestimmte am Ende die jetzige Entscheidung, denn die Inflation fiel zuletzt wieder höher aus als zunächst erwartet. Die Märkte allerdings sahen den Schritt skeptisch: Die Wall Street schloss nach der Fed-Entscheidung im Minus.

Gleichzeitig kündigte Fed-Chef Powell eine strengere Aufsicht und Regulierung der Banken an. Der plötzliche Bankrun auf die Silicon Valley Bank, der schließlich ihren Zusammenbruch auslöste, wurde erst durch Online und Mobile Banking ermöglicht. Daher müsste sich auch die Regulierung entsprechend anpassen, findet die Fed.

Auch in Deutschland ist die Inflation derzeit ein Problem, das große Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung hat. Gestern gaben die Wirtschaftsweisen bekannt, dass sie für 2023 nur ein Wachstum von 0,2 Prozent erwarten. Damit fällt Deutschland im internationalen Vergleich weiter zurück. Doch selbst diese düstere Prognose könnte noch zu optimistisch sein, denn sie entstand vor den Turbulenzen am Bankenmarkt. Die dortigen Probleme könnten die Zukunftsaussichten noch einmal eintrüben.

Einst galt Deutschland als Streberland unter den Wirtschaftsnationen. Doch mittlerweile ist der frühere Klassenprimus stark abgerutscht. Nur in fünf G20 Staaten sind die Wachstumsaussichten in den nächsten zwei Jahren schlechter als in Deutschland – darunter sind Sonderfälle wie Russland oder die Türkei.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht auch die Politik für die konjunkturelle Schwäche verantwortlich. Im Handelsblatt-Interview nannte sie drei Beispiele für wachstumsfeindliche Entscheidungen:

die Abschöpfung von Zufallsgewinnen

die Diskussionen über Marktregeln an den Energiemärkten

das geplante De-facto-Verbot zum Einbau von Öl- und Gasheizungen ab 2024

Das komplette Interview finden Sie hier.

Handelsblatt-Konjunkturexperte Julian Olk fordert angesichts dieser Verschlechterung ein „neues deutsches Geschäftsmodell“. Dafür müsse sich das Land erstens davon lösen, dass die Industrie das Maß aller Dinge sei und zweitens die Arbeitskraft mit allen Mitteln erhöhen. Das tue zwar weh, meint Olk, aber: „ein Wirtschaftswunder erfordert im Gegensatz zu religiösen Wundern Taten. Es reicht nicht, wenn man nur daran glaubt“.

Erinnern Sie sich noch an „Dieselgate“? Damals, 2015, flogen verschiedene Autohersteller mit ihrer Manipulationsmasche auf, gesetzliche Grenzwerte für Autoabgase mithilfe einer heimlich installierten Abschalteinrichtung zu umgehen. Jetzt würden die Hersteller gerne die Motorhaube über dem ungeliebten Thema schließen, doch erledigt hat es sich noch lange nicht.

Erstens gab der Europäische Gerichtshof EuGH am Dienstag einem Diesel-Besitzer im Streit mit Mercedes-Benz recht. Danach muss der Autobauer einem Kunden grundsätzlich Schadenersatz zahlen, weil in seinem Fahrzeug die unzulässige Abschalteinrichtung verbaut ist. Das Urteil gilt als richtungsweisend und könnte Klagen gegen die Autobauer erfolgsversprechender machen.

Zweitens weisen laut einem Bericht des „International Council on Clean Transportation Europe“ 77 Prozent der Dieselmodelle mit den Abgasnormen Euro 5, 6b und 6c verdächtig hohe Stickoxidemissionen auf. Darunter sind etwa der Opel Insignia, der Nissan Qashqai und der Skoda Octavia. Laut der Studie sind bei rund 150 Modellen die Werte so hoch, dass in den Fahrzeugen „mit ziemlicher Sicherheit eine verbotene Abschalteinrichtung“ vorhanden sei.

Das plötzliche Ende der niedrigen Zinsen, gepaart mit konjunkturell düsteren Aussichten, hat dazu geführt, dass die Technologiebranche deutlich nüchterner betrachtet wird, als noch in der vergangenen Boomphase. Daher droht jetzt auch den Investoren, die ihr Geld mit Beteiligungen an jungen Technologiefirmen verdienen, eine schmerzhafte Zäsur.

Nachdem die Bewertungen der Neugründungen jahrelang gestiegen sind, drohen in der aktuellen Finanzkrise erhebliche Berichtigungen. Tiger Global Management, ein New Yorker Wagniskapitalgeber, hat seine Investments im vergangenen Jahr um 33 Prozent abgewertet. Das entspricht einem Wertverlust von 23 Milliarden Dollar. Laut Experteneinschätzungen dürfte Tiger Global nicht der einzige Venture Capitalist mit einem solchen Wertverlust in seinen Büchern sein.

(Foto: Reuters) Boris Johnson: Der ehemalige britische Premier musste sich einem Kreuzverhör im Parlament stellen.

Zum Abschluss noch ein Blick nach Großbritannien, wo sich der ehemalige Premierminister Boris Johnson gestern über vier Stunden lang vor laufenden Kameras einem Kreuzverhör zu seinen Coronaparties stellen musste. Konkret geht es um Abschieds-, Weihnachts- und Geburtstagsfeiern während der Pandemie, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden, während der Rest des Landes im strengen Lockdown verharrte.

Trotz des Rummels blieb sich Johnson treu und gab sich während der Vernehmung angriffslustig. Dabei könnte ihm die Feierei im schlimmsten Fall seine politische Karriere kosten. Für ihn und seine Gäste bleibt zu hoffen, dass es sich bei den Feten um die Partys des Jahrhunderts gehandelt hat. Wenn der Gastgeber für eine Feier sein Amt als Premierminister verliert und danach trotzdem sagt „Das war es wert!“, dann muss es eine sehr gute Party gewesen sein.

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag voller legaler Ausgelassenheit.

Herzliche Grüße

Ihre

Teresa Stiens

Redakteurin Handelsblatt