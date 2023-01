Morning Briefing Davos: Die Globalisierung ist tot, es lebe die Globalisierung!

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wer hätte gedacht, dass das Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos einmal zum Symbol der guten alten Zeit werden würde? Jener Ära, in der die Globalisierung mit Riesenschritten voraneilte und der Welthandel Jahr für Jahr noch schneller wuchs als die Weltwirtschaft insgesamt. Als der Aufstieg der Schwellenländer jedes Jahr Millionen Menschen aus der absoluten Armut half und der internationale Wettbewerb die Inflation niedrig hielt.

Dieser „Davos-Mindset“ prägte jahrelang die Weltsicht der globalen Eliten. Dazu gehörte auch, dass man sich gar nicht mehr vorstellen konnte, dass immer stärker miteinander vernetzte Staaten überhaupt noch Kriege gegeneinander führen könnten.

Heute wissen wir, dass vieles an dieser Davos-Ideologie naiv war und teilweise auch einfach bequem für die ohnehin schon Reichen und Mächtigen. Aber ebenso vieles bleibt richtig: Gerade für Deutschland bedeutet mehr Handel mehr Wohlstand – und umgekehrt. Und so haben sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Finanzminister Christian Lindner ihre gestrigen Auftritte in Davos genutzt, um sich gegen eine drohende De-Globalisierung auszusprechen.

Scholz erneuerte sein Angebot an die USA, über den Abbau von Zöllen zu verhandeln, und warnte: „Protektionismus verhindert Wettbewerb und Innovationen und schadet dem Klimaschutz.“

Lindner forderte: Da die Welthandelsorganisation WTO nicht voll handlungsfähig sei, sollten Deutschland und Europa ihre Handelszusammenarbeit mit „gleichgesinnten Partnern“ stärken. „Ich schlage daher eine Freihandelszone der Demokratien vor.“

Als Vorbild für seine Idee sieht Lindner den „Klimaklub“, den die sieben größten Industriestaaten (G7) im vergangenen Jahr ausgerufen haben und in dem man sich auf gemeinsame Klimaschutzstandards verständigen will.

Erste Einschätzung: Ebenso wie der Klimaclub ist die Freihandelszone der Demokratien bislang nicht mehr als eine vage Idee. Aber immerhin eine, die sich angenehm abhebt von den immer neuen industriepolitischen Subventionsprogrammen, die derzeit in Berlin, Brüssel, Paris und Washington ins Gespräch gebracht werden.

Auch das gehört zur Globalisierung: Der wertvollste Dax-Konzern, das Traditionsunternehmen Linde, zieht sich vom Finanzplatz Deutschland zurück. Die Aktionäre des Industriegasherstellers stimmten am Mittwoch mit großer Mehrheit für das sogenannte Delisting in Frankfurt. Die Aktie wird voraussichtlich ab dem 1. März nur noch an der Wall Street notiert sein. Damit wird der Konzern auch aus dem deutschen Leitindex Dax 40 fallen. Linde hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden Euro und liegt damit im Dax vor SAP und Siemens.

Die 2018 abgeschlossene Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair habe Linde seiner ursprünglichen Heimat entrückt, kommentiert Handelsblatt-Industrieexperte Axel Höpner:

„Der formale Sitz in Dublin, der Steuersitz in London, die operative Führung zu großen Teilen in den USA. Nun folgt der Rückzug von der Frankfurter Börse. Die Kritiker der Fusion, die darin eine heimliche Übernahme durch die Amerikaner sahen, fühlen sich bestätigt.“

Kanzler Scholz ist laut Medienberichten nun bereit, die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu erlauben – allerdings unter einer Bedingung: Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ forderte Scholz in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden, dass die USA ihrerseits der Ukraine eigene Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Biden habe sich darauf in dem Gespräch am Dienstag aber nicht festgelegt. Das Gleiche meldet die „Bild“ unter Berufung auf Regierungskreise. Demzufolge geht es dem Kanzler um ein Signal, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Nato nicht spalten könne.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sich in Davos für Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen: „Es ist wichtig, dass wir den Kontakt auch mit Putin aufrechterhalten.“

Er plädiere dafür, dass die französische und die deutsche Regierung „hier die Führung übernehmen“, so Sánchez am Mittwoch zum Nachrichtensender CNN. Denkbar sei eine Rückkehr zum sogenannten Normandie-Format – eine Kontaktgruppe aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, die es vor Ausbruch des Krieges gegeben hatte.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow schloss direkte Gespräche zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten aus: Verhandlungen mit Wolodomir Selenski „kommen nicht infrage“, sagte Lawrow in Moskau.

(Foto: IMAGO/HMB-Media) Carsten Spohr, oberster Lufthanseat, kann sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen: Lufthansa steigt bei der italienischen ITA ein.

Die geplante Übernahme der italienischen Airline ITA durch Lufthansa steht kurz vor dem Abschluss. „Das Unternehmen hat heute ein entsprechendes Angebot in Form einer Absichtserklärung beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eingereicht“, teilte Lufthansa am Mittwochnachmittag mit. Rivale Air France erklärte am Mittwoch, man werde kein Angebot für die verlustträchtige ITA vorlegen. Lufthansa dürfte also der einzige Bieter sein.

Das Ziel von Lufthansa: Zunächst einen Minderheitsanteil vom ITA-Alleineigentümer, dem italienischen Staat, erwerben. Gleichzeitig sollen „Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden“, erklärte der Konzern. In Branchenkreisen wird spekuliert, dass Lufthansa zunächst ein Aktienpaket von rund 40 Prozent erwerben und dafür etwa 300 Millionen Euro bezahlen wird.

Wenn Sie bis zum heutigen Tag noch nichts vom Torwartdrama zu München gehört haben, wird Sie diese Meldung etwa so sehr interessieren wie der Abstiegskampf in der mazedonischen Bezirksliga. Ansonsten aber umso mehr: Der Wechsel von Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München steht offenbar unmittelbar bevor. „Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase“, twitterten die Gladbacher am Abend.

Damit hätte Bayern München gerade noch rechtzeitig zum Start der Bundesliga-Rückrunde am Freitag einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gefunden. Als Sommer-Nachfolger wird laut „Süddeutscher Zeitung“ Jonas Omlin vom HSC Montpellier nach Gladbach wechseln.

