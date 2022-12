Morning Briefing Debatten unter dem Baum: Wenn der Krieg die Familie spaltet 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Haben Sie mit Ihren Verwandten in den vergangenen drei Tagen womöglich Ähnliches erlebt wie ich? Die Geschenke waren ausgepackt, das Raclette aufgegessen, als das Gespräch auf den Ukrainekrieg kam. Nun hörte ich zum ersten Mal persönlich jene Positionen, die ich bislang nur aus den dunkleren Ecken der sozialen Medien kannte:

„An einem Krieg ist nie eine Partei allein schuld.“

„Die Ukraine hat im Donbass auch Kriegsverbrechen begangen.“

„Die westlichen Waffenlieferungen verlängern nur das Leiden auf beiden Seiten.“

Ich war schockiert und hielt mit all den Argumenten dagegen, die Ihnen als Leser dieses Morning Briefings längst vertraut sein dürften. Gegenseitig überzeugt haben wir uns an diesem Weihnachtsabend nicht. Aber immerhin sind wir nach zwei Stunden Debatte vom Tisch aufgestanden, ohne uns zerstritten zu haben. Keine kleine Leistung in Sachen Konfliktmanagement.

Auch an den Weihnachtstagen haben die russischen Angriffe nicht nachgelassen. Wenn Sie sich nach den Feiertagen auf den aktuellen Stand der militärischen und diplomatischen Lage bringen wollen (und uns hoffentlich mehr vertrauen als den einschlägigen Telegram-Kanälen), empfehle ich den ständig aktualisierten Ukraine-Blog des Handelsblatts.

(Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Ölförderanlage in Russland: Die starke Abhängigkeit von Rohstoffexporten ist eine Gefahr für die russische Wirtschaft.

Als ziemlich ernüchternd empfinde ich die bisherige Bilanz der Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland: 2022 dürfte die russische Wirtschaftsleistung um 3,4 Prozent zurückgegangen sein, schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF). Das ist eine schwere Rezession, aber bedeutet noch lange nicht den kompletten wirtschaftlichen Zusammenbuch des Landes, den westliche Optimisten nach den ersten Sanktionspaketen vorhergesagt hatten.

Viele Ökonominnen und Ökonomen gehen mittlerweile davon aus, dass der Niedergang zwar weniger plötzlich kommen dürfte als anfangs angenommen, aber dafür länger andauern wird. Der IWF prognostiziert, dass die russische Wirtschaftsleistung 2023 um weitere 2,3 Prozent sinkt. Die Weltbank sieht sogar einen Rückgang um 3,6 Prozent. Die russische Zentralbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um ein bis vier Prozent zurückgehen wird.

Die Ursachen sind nicht nur die westlichen Sanktionen, sondern auch die zur Armee einberufenen Männer, deren Arbeitskraft in der russischen Wirtschaft fehlt.

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie vor mittlerweile drei Jahren sind kaum noch Geschäftsleute oder Touristen nach China gereist – zu abschreckend waren bislang die Einreise- und Quarantänebedingungen. Nun erreicht die Kehrtwende in der chinesischen Coronapolitik auch die Reiseregeln: Ab dem 8. Januar müssten sich ins Land kommende Personen nicht mehr in Quarantäne begeben, teilte Chinas Nationale Gesundheitskommission am Montag mit. Bislang waren fünf Tage Quarantäne in einer staatlich überwachten Einrichtung und drei weitere Tage Isolation zu Hause Pflicht. Zudem werde die Visa-Vergabe für Geschäftsreisende erleichtert, hieß es. Einreisende nach China müssen sich aber weiterhin 48 Stunden vor Abflug einem PCR-Test unterziehen.

Ob die Aktienkurse steigen oder fallen, an einem Trend ändert sich gefühlt niemals etwas: Gemessen an der Marktkapitalisierung nimmt die Dominanz der US-Konzerne immer weiter zu. So auch in diesem Jahr. Unter den nach Börsenwert hundert größten Konzernen der Welt sind laut Handelsblatt-Berechnungen zum Jahresende 62 US-amerikanische – so viele wie seit gut fünf Jahrzehnten nicht mehr. Apple bleibt mit einem Wert von umgerechnet zwei Billionen Euro der wertvollste Konzern. Dahinter folgen Microsoft und der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco aus Saudi-Arabien.

Deutschland stellt mit SAP auf Rang 91 erstmals nur noch ein Unternehmen unter den Top 100. Siemens schaffte es nicht mehr in das Ranking. Der Dax-Titel Linde verbesserte sich zwar um 18 Plätze auf Rang 59. Doch seit der Fusion mit Praxair hat Linde seinen Firmensitz in Irland.

Ein weiteres Novum: Angesichts der großen Kursverluste 2022, vor allem in der IT-Branche, sind die US-Aktien unter den Top 100 nicht mehr überbewertet, sondern gemessen am Verhältnis von Aktienkurs zu Gewinn inzwischen sogar günstiger als die europäischen Titel.

Warum fallen insbesondere deutsche Konzerne beim Börsenwert immer weiter zurück? Neben zwei naheliegenden Faktoren (Unternehmensgröße und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells) hat Handelsblatt-Aktienexperte Ulf Sommer einen weiteren Indikator ausgemacht: die Umsatzrendite. 73 Unternehmen der Top 100 schaffen 2022 zweistellige Nettoumsatzrenditen. Bei diesen Unternehmen bleiben also zehn oder mehr Prozent Reingewinn vom Umsatz übrig. Derart hochprofitabel wirtschaftet im Dax 40 gerade mal eine Handvoll Unternehmen. An der Spitze erwirtschaftet Apple eine Nettoumsatzrendite von 25,3 Prozent. Fazit des Kollegen Sommer: „Die hohen Margen spiegeln eindrucksvoll wider, wie wichtig Profitabilität für Investoren und damit für den Börsenwert ist.“

Die Globalisierung steht unter Druck. Der freie Handel, Garant unseres Wohlstands, hat es schwer gegen die Sirenengesänge des Protektionismus. Umso ermutigender die Meldung, die uns über die Weihnachtstage aus Südkorea erreichte: Wie der „Spiegel“ berichtet, hat das Land sein Importverbot für Sexpuppen aufgehoben.

Immer wieder hatte der südkoreanische Zoll solche Puppen beschlagnahmt – auf Grundlage einer Regel, die den Import von Waren untersagt, die den „schönen Traditionen und der öffentlichen Moral des Landes schaden“. Mehrfach hatten Importeure dagegen geklagt und vor Gericht Recht bekommen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Tage zwischen den Jahren, ganz egal mit welchen schönen Traditionen Sie diese Zeit verbringen.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: An dieser Stelle möchten ich und das Team vom Morning Briefing uns herzlich für die zahlreichen Zuschriften in diesem Jahr bedanken. Auch wenn ich leider nicht mehr dazu komme, jede Mail persönlich zu beantworten – ich verspreche, dass ich sie auch weiterhin alle sehr aufmerksam lesen werde.

Zum Abschluss von 2022 interessiert uns, wie Sie auf das kommende Jahr blicken: Welche Themen werden bestimmend sein – für Deutschland, die Wirtschaft und für Sie persönlich? Welchen Herausforderungen müssen sich deutsche Unternehmen stellen, welche Chancen bieten sich? Wie wird es an den Börsen weitergehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.