Morning Briefing Der digitale Flop in den Amtsstuben  

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wie oft haben Sie schon vom digitalen Aufbruch gehört, der Deutschland sofort erfassen müsse, die öffentliche Fax- und Karteikartenverwaltung vorneweg? Der Applaus ist jedem sicher, der von Deutschland 4.0 redet. Aber dann, dann schockt die Realität: Online kann man zwar eine Waffenbesitzkarte beantragen (Berlin) oder seinen Hund anmelden (Stuttgart).

Für einen neuen Personalausweis oder die Anmeldung des Wohnsitzes aber ist wie ehedem in Konrad Adenauers Zeiten persönliches Erscheinen in der Amtsstube erforderlich. Das zeigt sich an der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke. Digitaler Fortschritt, wie von der Ampel versprochen? Bisher nur bloßes Maulheldentum.

Bedenken Sie: Bis Jahresende sollten 575 Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) bundesweit digitalisiert sein. Mehr als 55 werden es jedoch nicht sein, rechnet der gestandene Familienunternehmer Lutz Goebel vor, inzwischen auch Chef des Nationalen Normenkontrollrats. Im Handelsblatt-Gastkommentar wettert er: „Deutschland wird immer weiter abgehängt, nicht nur in Sachen Digitalisierung.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine zeitgemäße, moderne Verwaltung sei ein „echter Standortfaktor“, so Goebel. Er setzt auf den ab 2023 vorgeschriebenen „Digitalcheck“ für die drei Ebenen Bund, Länder, Gemeinden und den die Ministerien exakt beschreiben müssen.

Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, findet, dass Bund, Länder und Kommunen „nicht an einem Strang ziehen“. Sie sei „fassungslos“ über den digitalen Wandel im Weinbergschneckentempo.

Das liegt auch am „Dashboard Digitale Verwaltung“: Das ist eine Plattform, auf der die Bundesregierung Daten zur Umsetzung des OZG bereitstellt. Man weiß aber leider nicht, was digital aus Berlin und dem Saarland kommt, da deren Daten nicht in einem Format aufbereitet werden, das mit dem Dashboard kompatibel ist. Gesucht wird die Zukunft, benötigt werden vorher noch ein paar Standards.

Aus Sicht von Kriminellen, die Geld waschen wollen, hat Deutschland den Status „Mein wunderschöner Waschsalon“. Bevor die Financial Action Task Force (FATF) an diesem Freitag einen eher betrüblichen Report über den Kampf gegen Geldwäsche publizieren wird, will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nach Jahren des Stillstands unbedingt selbst aktiv werden.

Prunkstück des Konzepts ist ein Bundesfinanzkriminalamt, mit eigenen Fahndungsteams und echten Ermittlungsbefugnissen.

Die bisherige Geldwäsche-Bekämpfungseinheit namens „Financial Intelligence Unit“ (FIU) soll künftig nicht mehr länger beim Zoll angesiedelt sein, sondern in der FATF.

Eine koordinierende Zentralstelle soll sich um die Geldwäscheaufsicht kümmern. Das betrifft vor allem die Immobilienwirtschaft sowie die Glücksspielbranche, in denen traditionell viel Schwarzgeld gewaschen wird.

Die Größe der Aufgabe beschreibt Sebastian Fiedler (SPD), einst Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: „Von den geschätzten 100 Milliarden Euro, die hier jedes Jahr gewaschen werden, kriegen Sicherheitsbehörden noch nicht einmal ein Prozent zu Gesicht.“

Donald Trump lebt offenbar weiter in dem Glauben, nie abgewählt worden zu sein. Das würde jedenfalls erklären, warum der Ex-Präsident nach dem Exodus aus dem Weißen Haus im Januar 2021 mindestens 700 Seiten geheimer Dokumente mitgenommen haben soll. Einige davon seien den höchsten Geheimhaltungsstufen zugeordnet, wie aus einem Brief des amerikanischen Nationalarchivs vom Mai an einen Trump-Anwalt hervorgeht.

Die Papiere lagerten in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida, wo das FBI jüngst zu Besuch kam und Material konfiszierte. In dem Schreiben heißt es, die Regierung müsse „eine Bewertung des potenziellen Schadens vornehmen, der sich aus der offensichtlichen Art und Weise ergibt, in der diese Materialien gelagert und transportiert wurden“. Trump hat inzwischen Klage gegen die US-Regierung eingereicht: Er fordert einen neutralen Prüfer für die beschlagnahmten Dokumente.

(Foto: Stephan Pick) Nach gut drei Jahren verlässt Firmenchef Günther Helm die Drogeriemarktkette Müller wieder.

Wenn ein 89-jähriger Unternehmer verkündet, sich von seinem Kronprinzen getrennt zu haben und die Firma wieder lieber selbst zu führen, kann man den Generationswechsel als gescheitert ansehen. So geschehen bei Patriarch Erwin Müller und seiner Ulmer Drogeriekette Müller, wo Geschäftsführer Günther Helm, 43, plötzlich an die Luft gesetzt wird.

Damit endet Seniors Plan, sich peu à peu zurückzuziehen (was er seit langem ankündigt) und dem Neuen auch Firmenanteile zu übertragen. Alles Müller, oder was? 35.000 Mitarbeitende kennen den traditionellen, zuweilen erratischen Führungsstil des „Alten“ schon. Leistungsnachweise werden ihm schwerfallen: Nach einer Schwächephase soll es zuletzt unter Helm wirtschaftlich wieder aufwärts gegangen sein.

Und noch ein Veteran der Wirtschaft dreht auf: der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne, 85. Der Eigner von Kühne + Nagel leistet sich in der „Frankfurter Allgemeinen“ den Luxus, das Dauergejammer mancher Firmen wegen des Putin-Konflikts als Teil jenes Lobbying zu entlarven, das im Verteilungskampf um Gas Pfründe sichern soll. Die Deutschen müssten, so Kühne, dem „Kriegstreiber“ Putin noch stärker die Stirn bieten.

Die Lage sei schizophren: „Wir haben hier einen grausamen Feind, den man nicht einmal mit der Kneifzange anfassen sollte – und auf der anderen Seite überweisen wir weiterhin Unsummen für sein Gas... Es ist erstaunlich, wie stark die Wirtschaft immer wieder Einfluss auf die Politik nimmt und die Politik vor unpopulären Maßnahmen zurückschreckt. Dieser Opportunismus gefällt mir nicht.“

(Foto: Celonis) Start-up-Geldgeber sind vorsichtiger geworden, große Summen zu investieren – doch an der Münchner Softwarefirma Celonis gab es großes Investoreninteresse.

Neues aus München kommt von Celonis, Deutschlands wertvollstem Start-up, das mit immerhin 13 Milliarden Dollar taxiert wird. Die letzte Finanzierungsrunde erbrachte wieder eine Milliarde, darunter kam einiges Geld vom katarischen Staatsfonds, der seine Erdgas-Milliarden in viele Aktivitäten steckt. Zum Beispiel in die Möchtegern-Champions des Fußballklubs Paris Saint-Germain oder eben in die Büro-Software der Celonis-Spezialisten, die mit digitalen Zwillingen Ineffizienzen in unternehmerischen Prozessen aufspüren („Process Mining“).

Nur Bilanzen veröffentlicht Celonis nicht so gerne. Die letzte stammt aus dem Jahr 2017. Das Bundesamt für Justiz hat bereits ein Ordnungsgeldverfahren eingeleitet, um Celonis zur Offenlegung der Bilanzen für 2018 und 2019 zu bewegen. Co-CEO Bastian Nominacher sieht allerdings in Deutschland „eine sehr starke Pflicht zur Ofenlegung, die Wettbewerbsnachteile mit sich bringt“ – weshalb seine Firma Bilanzen nur verzögert vorlege. Fazit: Eine originelle Begründung – viele andere Hidden Champions würden es auch so halten.

Die Pleitefirma Wirecard, Deutschlands größtes Blendwerk der Nachkriegszeit, hat schon so manchen in die Tiefe gerissen. Unter anderem ist seit längerem die Wirtschaftsprüfergesellschaft EY unter Druck: Sie gab an, die Bilanzen der Finanzfirma geprüft zu haben. Nun aber hält die Abschlussprüferaufsichtsstelle Apas nach zweijähriger Wühlarbeit fest, dass EY bei ihrer Arbeit über vier Jahre hinweg Berufspflichten verletzt habe. Das breitet unsere Titelgeschichte aus.

Den einstigen Wirecard-Prüfern drohen nun teilweise harte finanzielle und berufsrechtliche Sanktionen. Der Maßnahmenkatalog reicht von 500.000 Euro Geldbuße bis zum Berufsausschluss. Wer 1,9 Milliarden Euro Fake-Summe bei einem Dax-Konzern nicht entdeckt, hat vermutlich ohnehin den Beruf verfehlt.

Und dann ist da noch die Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“ auf dem Privatsender Vox, die in die zwölfte Staffel geht – obwohl die Bonitätsauskunft Creditsafe den versendeten Gründern ein eher schlechtes Zeugnis ausstellt. Der Pleitegeier schwebt zuweilen über den Kameras, so wie bei der Jungfirma „Kuchentratsch“, in die Investoren 2018 rund 100.000 Euro steckten. Doch die Hefe ging nicht auf, das Gebilde der backenden Opas und Omas meldete letztendlich Insolvenz an.

Bisher sind schon 50 der 248 Unternehmen, die bei Vox zu einem Investorendeal kamen, nach der TV-Show der guten Taten wieder vom Markt verschwunden. Die Ausfallwahrscheinlichkeit, also das Risiko, innerhalb von zwölf Monaten pleitezugehen, liegt bei den Höhlen-Start-ups im Schnitt bei immerhin 2,5 Prozent, doppelt so hoch wie in der deutschen Firmenlandschaft. Die Betroffenen können sich ja an Thomas Edison halten: „Ich bin nicht gescheitert – ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben.“

Ich wünsche Ihnen einen findungsreichen Tag.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: