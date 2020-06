Morning Briefing Der Fall George Floyd: Die fünf Irrtümer der USA

Liebe Leserinnen und Leser,

es sind 8 Minuten und 46 Sekunden, die die USA verändern. 8 Minuten und 46 Sekunden, in denen zu sehen ist, wie vier Polizeibeamte einen Afroamerikaner in Minneapolis malträtieren. 8 Minuten und 46 Sekunden, die den Todeskampf des George Floyd dokumentieren, per Smartphone von mehreren Umstehenden festgehalten, von der „New York Times“ zu einem Kurzfilm des Grauens kompiliert. Sein „I can’t breathe“ ist so etwas wie der Kurztext zum Aufruhr.

Eine Autopsie des Opfers, von seiner Familie beauftragt, ergab gestern Abend: „Erstickung aufgrund von Nacken- und Rückenkompression.“ Das Gehirn sei nicht mehr mit Blut versorgt, die Atmung erschwert worden. Der Tod des George Floyd ist seit Tagen Grund wütender Proteste in den USA, er sorgte gestern Nacht in New York und vielen anderen US-Metropolen für Ausgangssperren – und legt die Irrtümer einer Weltmacht im Taumel frei.

(Foto: dpa) Martin Luther King Jr. winkt Demonstranten vor der Lincoln-Gedächtnisstätte in Washington zu.

Irrtum 1: Eine wirtschaftliche Superpower kann sich starke soziale Ungleichheit leisten, ja, sie gehört sogar zum Wesen einer Aufstiegsgesellschaft. Schon die Gefahren des Coronavirus, das vor allem in ärmeren Vierteln von Großstädten wie New York, Detroit oder Chicago wütete, zeigte die Gefahren der Ungleichheit für die Gesellschaft auf. Und nun illustriert der zum Teil in Gewaltorgien abdriftende Floyd-Protest die soziale Frage und die Rassendiskriminierung wie seit den Tagen von Malcolm X, Black Panther und der Ermordung Martin Luther Kings nicht mehr. Während Donald Trump die teils ebenfalls gewalttätigen Proteste in Hongkong als Freiheitskampf gegen die Volksrepublik China lobt, sieht er bei den Unruhen im eigenen Land Linksradikale am Werk, die er als Terroristen einstuft.

Irrtum 2: Die amerikanische Nation ist so stark, dass auch ein schwacher Präsident nichts ausmacht. Gerade in Ausnahmesituationen wie nach der Marter von Minneapolis wäre ein besonnener, ausgleichender, deeskalierender Regierungschef gefragt. In Washington aber sitzt Donald Trump, der laut „Washington Post“ 19.127 falsche oder irreführende Aussagen in 1226 Tagen machte und am Samstag aufgrund der Proteste vor dem Weißen Haus für kurze Zeit in den Bunker ging. Und der am Montag schließlich die Gouverneure per Telefonkonferenz zu knallhartem Durchgreifen aufgefordert hat; sie müssten die Lage „dominieren“.

Später bezeichnete er sich als „Law-and-Order-Präsidenten“. Die Antwort von Houstons Polizeichef Art Acevedo: „Bitte, wenn Sie nichts Konstruktives zu sagen haben, halten Sie den Mund.“ Er sei besorgt, sagt mir der bekannte australische Politikprofessor John Keane, dass durch Trump „einige Elemente des Despotismus bereits in den USA institutionalisiert“ seien.

Irrtum 3: Kunst, die den Missstand der Rassendiskriminierung aufgreift, bleibt folgenlos. Es sind vielmehr Filme wie etwa von Meisterregisseur Spike Lee, die die Erinnerung an Polizeipraktiken wie „neck restraint“ (das Fixieren des Halses per Knie) hochhielten, zum Beispiel in „Do The Right Thing“ (1989). Am Sonntag veröffentlichte Lee den Kurzfilm „3 Brothers“ mit solchen Gewaltszenen.

Die Atmosphäre latenter Aggression, die jederzeit ausbrechen kann, gab vor einigen Monaten auch der US-Film „Queen & Slim“ wieder – ein Roadmovie über ein junges afroamerikanisches Paar, das unschuldig in einen tödlichen Streit mit einem weißen Polizisten verwickelt wird und am Ende nach einer Verfolgungsjagd von einem Großbataillon der Ordnungshüter regelrecht hingerichtet wird. Zeit für das schönste Martin-Luther-King-Zitat: „Der alte Grundsatz ,Auge um Auge‘ macht schließlich alle blind.“

(Foto: AFP) Eine SpaceX-Falcon-9-Rakete mit der „Crew Dragon“-Raumkapsel

Irrtum 4: Der Patriotismus der großen Tat macht Krawall an der Basis vergessen. Eigens nach Cape Canaveral war Donald Trump gereist, um den ersten Start eines Raumschiffs von amerikanischem Boden aus seit 2011 zu akklamieren. Aber auch das erfolgreiche Andocken an die Raumstation ISS am Sonntag und der Triumph des SpaceX-Eigentümers Elon Musk („hoffentlich der erste Schritt auf dem Weg zu einer Zivilisation auf dem Mars“) sorgen nicht für einen überwölbenden Stolz dieser großen, aber gespaltenen Nation, weil der öffentliche Tod des George Floyd noch um einige Einheiten dramatischer erscheint als das Projekt Mars. Das eigentlich Wichtige sagt der Sohn des Getöteten: Er bittet die Protestierenden, auf Gewalt zu verzichten. Das sei im Sinne seines Vaters.

Irrtum 5: Die amerikanische Wirtschaft verhält sich stumm und loyal bei politischen Konflikten. Das ist diesmal anders. Mark Mason, Finanzvorstand der Großbank Citi, schreibt, die Tötung von Floyd und andere ähnliche Fälle zeigten, „welchen Gefahren Schwarze wie ich ausgesetzt sind, wenn wir unserem täglichen Leben nachgehen“. Auch AT&T, Starbucks, JP Morgan, Reebok, Nike und Netflix („Still zu bleiben heißt, Komplize zu sein“) haben die Brutalität der Polizei verurteilt. Twitter markierte einen Tweet Trumps als gewaltverherrlichend, der davon handelte, dass dem Plündern die Schüsse folgen würden. Weil Facebook-Chef Mark Zuckerberg den Spruch online ließ, protestiert seine Belegschaft. „Dem Aufruf zur Gewalt eine Plattform zu geben und Desinformation zu verbreiten, ist inakzeptabel, egal wer du bist“, erklärt ihm einer seiner Top-Manager.

In Berlin klappert heute wieder die schwarz-rote Mühle der Koalitionsparteien am rauschenden Bach namens „Corona“. Einig sind sich Union und SPD über die Notwendigkeit eines großen Konjunkturprogramms (bislang addiert sich die Wunschliste auf mindestens 80 Milliarden Euro), zerstritten aber ist man über die Art der Hilfe. Das verleiht dem für 14 Uhr angesetzten Koalitionsausschuss Würze, aber sicher nicht Kürze. So wollen die Sozialdemokraten notleidende Kommunen auch von Altschulden befreien. Der Regierungspartner jedoch will, dass der Bund mehr Hartz-IV-Kosten und kommunale Investitionen übernimmt sowie zusammen mit den Ländern auf deren Anteil an der Gewerbesteuerumlage verzichtet.

Kompliziert wird es bei Kaufprämien für Autos, wo die Grenzen quer durch die Parteilinien laufen. Die SPD will zum Beispiel nur E-Autos fördern, CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier dagegen wie SPD-Ministerpräsident Stephan Weil auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, was ihm zum neuen Darling der Autokonzerne macht.

Im Feuerwehreinsatz ist der 74-jährige Manager Peter Harf für die deutsche Investorenfamilie Reimann, die zu den wohlhabendsten ihrer Art gehört. Der Troubleshooter brachte am vergangenen Freitag erst den Kaffeekonzern JDE Peet‘s an die Amsterdamer Börse und spielte so 2,25 Milliarden Euro ein, was die Schulden der Clan-Holding JAB reduzierte. Dann, am Montag, verkündete Senior Harf überraschend, dass er als CEO höchstpersönlich die Sanierung des Kosmetikkonzerns Coty übernehme, worüber neben den Reimanns auch die überall auftauchenden Private-Equity-Pfadfinder von KKR wachen – die Amerikaner investieren eine Milliarde Dollar und halten jetzt 17 Prozent. JAB glaube an das Geschäft und an die Menschen von Coty, erklärt Harf meiner Kollegin Katrin Terpitz im Interview: „Als Model Kate Moss wegen Drogenkonsums in die Medien kam, haben wir ihr die Hand gehalten, statt sie zu verurteilen und zu verbannen.“

Von 2015 bis 2019 stand der 54-Jährige an der Spitze von BMW. (Foto: AFP) Harald Krüger

Und dann ist da noch der bei BMW als Vorstandschef ziemlich hässlich wegintrigierte Harald Krüger, der mit 54 Jahren einen Neustart als Multi-Ratgeber hinlegt. So ist er nun Senior Advisor des kanadischen Pensionsfonds CPP Investment Board, der unter anderem an Axel Springer beteiligt ist. Man sei auf der Suche nach neuen Investitionsobjekten, gibt Krüger kund. Als Aufsichtsrat wirkt er in den Dax-Konzernen Lufthansa und Deutsche Telekom und sitzt zudem in Beiräten von Salesforce und der Personalberatung Spencer Stuart. Der Mann beweist, dass Hugo von Hofmannsthal recht hatte: „Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen.“

Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen beim ewigen Wiederanfangen einer Arbeitswoche.

Es grüßt Sie herzlich Ihr



Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren.