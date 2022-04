Morning Briefing Der Fluch der neuen bipolaren Weltordnung 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

aus Sicht von China hat der Westen zweimal eklatante Schwäche signalisiert. Einmal beim Brexit, zum anderen bei der Wahl des politischen Spring-ins-Felds Donald Trump zum US-Präsidenten.

Beide Male mischte Wladimir Putins Desinformationsarmee mit. Diese Vorgänge waren Vorspiel und Ermunterung zum Welteroberungsplan Chinas. Der Ukrainekrieg treibt der Volksrepublik nun eine geschwächte Russische Föderation als Partner zu und den USA eine in ihren Ambitionen nicht ans Ziel gelangte Europäische Union.

Einen tiefen Blick auf diese bipolare neue Weltordnung wirft Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Er beschreibt, wie der Exportstar Deutschland davon profitiert hat, überall Waren zu verkaufen.

Keine andere der großen Volkswirtschaften weise „einen ähnlich hohen Offenheitsgrad auf wie die deutsche“. Ex- und Importe summierten sich auf über 80 Prozent der wirtschaftlichen Gesamtleistung. Doch im neuen Kalten Krieg mit zwei Blöcken gerate die alte Offenheit zum Nachteil, zum „Super-GAU“ für die deutsche Volkswirtschaft.

Vom Feldherrnhügel aus sieht man Deutschland in einer unkomfortablen Zangen-Lage. Bei der Rohstoffversorgung und im Produktverkauf von China abhängig, politisch wiederum immer enger an die weiter erstarkenden USA gebunden.

Dem steigenden Druck, immer mehr Investitionen und Arbeitsplätze in die USA zu verlagern, könnten sich deutsche Unternehmen nicht entziehen, schreibt Rürup. Sein Fazit über den bipolaren Trend: „Für den großen Globalisierungsgewinner Deutschland wäre diese Entwicklung fatal.“

Wachstumsschwächen zeichnen sich ab. Bleibt nur der dezente Hinweis, dass sich die hiesige Industrie noch immer gut angepasst hat – und Deutschland den ersten Kalten Krieg auch gut überlebt hat. „Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden“, wusste der russische Schriftsteller und Dissident Alexander Solschenizyn.

(Foto: via REUTERS) Mit einem Dekret, das heute wirksam wird, will Kremlchef Wladimir Putin erreichen, dass der Rubel wieder rollt.

Ein Teil dieser Zwei-Block-Strategie ist die gemeinsame Absicht von China und Russland, den Dollar als Leitwährung zu demontieren. So kamen beide Länder überein, dass Russland für chinesische Lieferungen mit Renminbi bezahlt, und die Volksrepublik umgekehrt für russische Rohstoffe in Rubel.

Mit einem Dekret, das heute wirksam wird, will Petrokapitalist Putin erreichen, dass der Rubel wieder rollt. Angeordnet ist, dass westliche Gaskunden sowohl ein Rubelkonto als auch ein Fremdwährungskonto bei der Gazprombank haben müssen.

Ein komplizierter Kreisverkehr: Das Gas wird, wie gehabt, in Euro oder Dollar bezahlt, die Bank verkauft dann die Valuta an der Börse in Moskau und schreibt den erhaltenen Betrag dem Rubelkonto gut. Wenn das eigene Geld real schon immer weniger wert ist, muss die Nachfrage danach halt selbst inszeniert werden.

Merke: In der Sparte Kulissenbau ist Russland so stark wie die Tanzabteilung am Bolschoi-Theater.

Von den Sanktionen sind nicht nur die putineske Gazprombank ausgenommen, sondern auch Rosneft Deutschland und Gazprom Germania. Doch auch bei den Dependancen der russischen Öl- und Gaskonzerne wirken sich die Restriktionen aus.

Ein „technischer Konkurs“ sei möglich, glaubt man im Bundeswirtschaftsministerium – und spielt nach unseren Informationen intern schon Enteignung und Verstaatlichung der beiden systemrelevanten Betriebe durch. Wenn sie fielen, wäre die Energieversorgung in Deutschland gefährdet.

Bei einem Besuch in Deutschland bezeichnete übrigens Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Bürgermeisters von Kiew, die fortgesetzten deutschen Zahlungen für russische Energie als „Blutgeld“. Unterstützung dürfe nicht nur aus Worten bestehen: „Wer passiv ist, hat Blut an den Händen. Passiv sein heißt mitmachen, wegschauen heißt mitmachen.“

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Putins Netz“ von Catherine Belton, der investigative Report der Stunde. Er beschreibt, wie der russische Staatspräsident mit Hilfe ehemaliger KGB-Agenten einen Staat beherrscht und sich großslawischen Phantasmagorien hingibt. Die Autorin erzählt in ihrem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch die lange Geschichte von innen- und außenpolitischen Verbrechen in diesem klandestinen System.

Man sieht eine Blutspur der Gewalt, die direkt in die Ukraine führt. Und man lernt: Ohne die Westfirmen, die sich mit Putin- und Geheimdienstkontakten in den neuen Staatskapitalismus einkauften und alle mitverdienten, ist die neue Tragik Russlands nicht zu verstehen.

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, die noch schöneren das Gaunerleben. Womit wir bei Wirecard wären, dem Dax-Konzern, der keiner war. In unserem Wochenendreport „Der Kronzeuge“ porträtieren wir den Mann, auf den die Ankläger im Fall Wirecard setzen: Ex-Manager Oliver Bellenhaus, 49, einst im 93. Stock des Burj Khalifa in Dubai residierend, derzeit wohnhaft in München-Stadelheim. Er hat zugegeben, Bilanzen gefälscht zu haben, alles angeblich unter den Augen des CEO Markus Braun, der dementiert.

Dieser Bellenhaus spielte Paintball mit dem geflüchteten Vorstand Jan Marsalek, gründete Scheinfirmen, war mit einer Banknotenzählmaschine ausgestattet, sah Golf als etwas für „Schwule, sag ich immer“ und offenbarte einem Bekannten: „Geld, Macht, PS und Chicks kann man nie genug haben.“

Der größte Bilanzbetrug Deutschlands sei „einfach passiert“, man „frickelte“ halt, die Zeit bei Wirecard sei ein „supergeiles Leben“ gewesen. Die Justizvollzugsanstalt wird da nicht ganz mithalten können.

(Foto: Mona Eing & Michael Meissner) Die Ex-Wirecard-Manager Markus Braun und Jan Marsalek (r.)

Julia Stoschek ist zweimal „Hidden Champion“: als aktive Gesellschafterin des Coburger Autozulieferers Brose (Fenster, Türen, Sitzsysteme) und als weltweit bedeutende Sammlerin von Video- und Medienkunst.

Vor 15 Jahren startete ihre „Julia Stoschek Collection“ in Düsseldorf, sie ist mittlerweile ergänzt durch einen virtuellen Zugang, Weiterbildung für Kuratoren, Forschungsangebote und Ausstellungsräume in Berlin.

Ihre Jubiläumsausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Gaming. „Bei so vielen Usern weltweit muss man sich dieses Themas einfach annehmen.“ Der 2021 bei Brose erstmals aufgetretene Verlust, verbunden mit Dividendenausfall, beträfe sie auch: „Für die Sammlung habe ich einen festen Budgetplan. Der ist mit viel Herzblut, Leidenschaft, Zeit und Geld verbunden.“

Dass sich ZDF-Chefsatiriker Jan Böhmermann immer wieder mal mit Familie Stoschek und Verstrickungen in der NS-Zeit beschäftigt, kommentiert sie knapp, knapper geht`s nicht: „Von der Sendung habe ich gehört, aber noch nie eine gesehen.“

Und dann ist da noch Finnland, regiert von Sanna Marin, 36, unterhalten von Regisseur Aki Kaurismäki, bespielt vom Jazz-Pianisten Iiro Rantala, eine Zone der zuweilen schrägen Akzente. Es ist zum fünften Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt bestimmt worden – nach dem „World Happiness Report“, ermittelt vom Meinungsforschungsinstitut Gallup.

Auch Dänemark und Island als Zweiter und Dritter stehen wie Finnland für skandinavische Werte: hohe Lebenserwartung, großes Pro-Kopf-Einkommen, soziale Hilfen, geringe Korruption, Großzügigkeit und Freiheit, sein eigenes Leben zu führen.

Ein überraschendes Ergebnis hat der vom UN Sustainable Solutions Network herausgegebene Glücksreport auch. In Zeiten von Covid-19 sei die soziale Güte gestiegen – gemessen an Spenden, Hilfe für Fremde und Ehrenämtern.

Die US-Schriftstellerin Pearl S. Buck hatte folgenden Rat für Glückssucher: „Viele versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten.“

Ich wünsche Ihnen ein glückliches Wochenende, in kleinen und großen Dosen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs