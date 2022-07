Morning Briefing Der neue Verteilungskrieg ums Gas

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in seiner Neigung zu geschmacklosen, aber leider treffenden Bemerkungen führte Markus Söder jüngst die „Gas-Triage“ ein. Die Bezeichnung weist auf einen sich entwickelnden Verteilungskrieg um Gas nach dem Putin-Schock. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck gefällt sich in der Rolle des Provokateurs und problematisiert die vorgesehene Priorisierung von Verbrauchern gegenüber der Industrie im Fall von Gasknappheit.

Private Haushalte müssten auch „ihren Anteil leisten“, sagte er. Und weiter: „Eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion“ hätte „massive Folgen“ für die Versorgung.

Die Richtung der europäischen Notfall-Verordnung Gas, in der Krise zuvörderst kritische Infrastruktur und Verbraucher zu schützen, Industrie und Wirtschaft aber nicht, sei nur sinnvoll bei kurzfristigen und regionalen Problemen. Habecks Vorstoß aktiviert Kritiker, etwa Berlins SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh im „Tagesspiegel“: „Es ist richtig, die Industrie und Arbeitsplätze zu sichern. Habeck will aber die zu befürchtenden Kostenexplosionen von bis zu 500 Prozent auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen, das ist unterkühlte Politik.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch der Mieterbund ist contra Habeck – und erwartet, dass sich die Bundesregierung an geltendes EU-Recht hält.

Was ist eigentlich los in der Bundesregierung? Die drei vorhandenen Parteien ärgern sich in einem Ausmaß, dass die zu Beginn der Koalition verabredete, monatliche Harmoniesuchesitzung wohl nicht ausreichen wird. Regelmäßig entsteht, so wie jetzt angesichts eines belehrenden Briefs von Finanzminister Christian Lindner an Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD), dicke Luft.

(Foto: dpa) Haushälter fordern von Verteidigungsministerin Lambrecht, Strukturen zu verändern und Beschaffungsabläufe deutlich zu straffen.

In dem Dokument hat der FDP-Chef seine Kollegin Lambrecht angegeigt – und mehr Anstrengung bei der Reform des Beschaffungswesens der Bundeswehr angemahnt. Die schlechte derzeitige Verfassung der Bundeswehr sei auch auf „strukturelle Defizite und ein unzureichendes ziviles und militärisches Management“ zurückzuführen, erklärt Lindner. Lambrecht ihrerseits hat angekündigt, Prozesse vereinfachen zu wollen. Das klingt souverän, sagt aber ganz wenig.

Eine Schneise des Chaos hinterlässt Elon Musk in der Weltwirtschaft. Sein Ego zählt mehr als die Produkte, mit denen er es zu tun hat. Vor wenigen Tagen revidierte er seinen Vorstoß, Twitter zu kaufen und garnierte das Ganze mit heftigen Vorwürfen über den hohen Anteil an Fake-Accounts.

Nun schlägt der 280-Zeichen-Dienst zurück – und verklagt den reichsten Menschen der Welt vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware. Man will so den Verkauf an Musk zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar erzwingen. Der Tesla-Chef weigere sich, seinen Verpflichtungen gegenüber Twitter und seinen Aktionären nachzukommen, weil der von ihm unterschriebene Vertrag „nicht mehr seinen persönlichen Interessen dient“, ätzt Twitter.

Erst habe er ein „öffentliches Spektakel“ inszeniert, um Twitter zum Übernahmekandidaten zu machen. Nun glaube er, einfach seine Meinung ändern zu können – und die Firma zu verunglimpfen, den Betrieb zu stören und Aktionärsvermögen zu vernichten. Dieser Konflikt ist garantiert zu groß für einen Tweet.

Wenn ein Markt nicht läuft, leiden normalerweise Investitionen. In der Hotelbranche ist es anders. Je trister die Gästebilanz, desto toller die Projekte. Gerade einmal 18 Euro am Tag erlöste 2021 ein Hotelzimmer in Frankfurt am Main. Viele Messen, Kongresse und Events fielen wegen Corona aus. So sah es in vielen Städten aus. Zimmerauslastung: 31,5 Prozent. Und doch stehen derzeit in der Branche 22,4 Milliarden Euro für neue Hotels bereit, doppelt so viel wie vor zehn Jahren, zeigt unser Report. In den nächsten drei Jahren sollen mehr als 800 weitere Hotels entstehen.

Das Geheimnis des Investitionswunders liegt in der Finanzbranche: Hotellerie ist noch immer der Darling der Kapitalanleger. Und wem angesichts der schwierigen Ökonomie die Puste ausgeht, der kann immer noch damit rechnen, aufgekauft zu werden. Mit den wenigen Gästen schläft in diesem Gewerbe auch die unternehmerische Vernunft.

Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen „unterworfen“, heißt es im Grundgesetz. Manche aber sind auch ihrem Geldtrieb und ihrer Gier unterworfen – aber das ist eine Sache der Moral, nicht des Gesetzbuchs. Und so dürfen die überaus geschäftstüchtigen Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein aus dem Bruttoinlandsproduktwunderland Bayern ihre Provisionen von 1,2 Millionen beziehungsweise 660.000 Euro behalten. Sie hatten sie für ihre gewiss aufopferungsvolle Beschaffung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie kassiert.

Es handele sich nicht um Bestechlichkeit, weil die beiden ihre Parlamentariergeschäfte nicht dafür ausgenutzt hätten, urteilt Karlsruhe und verwirft Beschwerden der Generalstaatsanwaltschaft München gegen drei Beschlüsse des Oberlandesgerichts München. In der CSU war man froh, Nüßlein nicht mehr als Parteimitglied und Sauter nicht mehr in höheren Ämtern unter sich zu wissen. Die Strafwürdigkeitslücke stellt Fragen nach Anti-Raffke-Gesetzen.

Zwischenbilanz der „Masken-Affäre“: Zwei sind reicher, das Gemeinwesen ist ärmer.

Man fragt sich schon länger, warum Firmen wie Lufthansa Flüge verkaufen, für die Maschinen und Menschen fehlen. Und man wundert sich wiederum auch, wie Flughäfen Start und Landung akzeptieren, ohne beispielsweise Leute für die Kofferverteilung zu haben.

(Foto: Reuters) Der Londoner Flughafen Heathrow ist seit Wochen überlastet, immer wieder müssen Flüge ausfallen.

Von daher gesehen ist es nur konsequent und nachahmungswürdig, was der Airport London Heathrow praktiziert. Es gilt jetzt eine definitive Obergrenze von täglich 100.000 abfliegenden Passagieren. Und der Betreiber von Heathrow hat die dilettierenden Fluggesellschaften aufgefordert, zwei Monate lang, bis zum 11. September, einfach keine weiteren Tickets mehr zu verkaufen. Die Realität in London sieht so aus wie an vielen anderen Plätzen, die mal Symbol für Komfortreisen waren und die einst lauter „Senatoren“ der Mobilität beherbergten: ultralange Warteschlangen, gestrandete Koffer, kurzfristig stornierte Flüge.

Und dann ist da noch Gotabaya Rajapaksa, bis zum heutigen Mittwoch noch Präsident des Krisenlandes Sri Lanka, in dessen Palast in Colombo sich Bürger mit Picknick und Poolparty vergnügen. Offenbar hat der Machthaber – mit seinem Clan schwerster Korruption verdächtig – schon am Montag versucht, mit einem Flug nach Dubai zu fliehen.

Danach weigerte sich das Personal an der Grenzkontrolle jedoch, seinen Pass in einem VIP-Bereich abzustempeln. Aus Angst, gemobbt zu werden, reihte sich Rajapaksa nicht in der normalen Schlange ein. Auf diese Weise verpassten er und sein Clan mehrere Flüge in die Vereinigten Arabische Emirate, wo sich sinistre Figuren aus allen Autokratien der Welt ein Stelldichein geben.

Offenbar waren auch viele andere Fluchtwege gescheitert. Indien verweigerte die Landung eines Militärflugzeugs mit ihm an Bord, auch die USA zeigten sich sperrig. In der Nacht klappte es doch: Rajapaksa flog mit Frau und Bodyguard auf die Malediven.

Von Johann Nestroy haben wir in solchen Fällen Folgendes gelernt: „Es gibt Leute, deren Herzen gerade in dem Grad einschrumpfen, als ihre Geldbörsen sich erweitern.“

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit Herz.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

P.S.: Im Gas-GAU rufen Politiker zum Energiesparen auf. Welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Den Holzvorrat aufgestockt? Überlegen Sie, Gasheizung gegen Wärmepumpe einzutauschen? Haben Sie Ihre Duschzeit reduziert? Sollte man sich überhaupt einschränken? Oder liegen die Probleme in der Hand der Politik und Firmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: