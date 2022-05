Morning Briefing Der Putin-Irrtum des Klaus Mangold

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

gut bezahlte Strategen in Parteien und Firmen glauben, dass Glück einen Namen hat. Wenn es mal nicht so läuft, wenn Unglück droht oder schon durch den Hintereingang schleicht, will man einfach anders heißen.

So ist zu erklären, dass Emmanuel Macrons erst vor sechs Jahren gegründete Partei „En Marche!“ über den zwischenzeitlichen Titel „La République en Marche“ nun tatsächlich „Renaissance“ heißen soll – wie „Wiedergeburt“ nach dem Tod.

So viel florentinischer Innovationsgeist scheint auch über Wolfsburg gekommen zu sein, wo der auf den Spuren von Elon Musk wandelnde CEO Herbert Diess die Idee hat, die Dachmarke „Volkswagen“ zu ersetzen. Schließlich hat sich das skandalgeplagte Facebook ja inzwischen auch sehr renaissancehaft in „Meta“ umgetauft.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Und jene italienisch-französisch-amerikanisch-deutsche Automarken-Sammlung heißt bekanntlich hell wie tausend Sterne „Stellantis“. Ob die „CDU“ unter diesen Umständen beispielsweise weiter „CDU“ sein darf, wird sich zeigen.