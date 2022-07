Morning Briefing Der römische Trick des Mario Draghi

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

viele Dinge in Italien sind uns vertraut. Das abendliche Leben auf der Piazza del Popolo, der Qualitätskaffee in jeder Bar, pasta fresca, Weingüter rund um Castelli, Gastfreundschaft, „La Grande Bellezza“ eben. Aber zum Rhythmus des italienischen Lebens gehört auch die Regierungskrise.

Jetzt ist es mal wieder so weit: Ministerpräsident Mario Draghi bietet den Rücktritt an, Staatspräsident Sergio Mattarella lehnt ab und fordert Draghi auf, im Parlament Bericht zu erstatten und die Lage zu bewerten. Nennen Sie es ruhig Drama! „Romeo und Julia“ ist es nicht. Man kann davon ausgehen, dass der einstige Goldman-Sachs-Manager und Notenbanker gewieft genug ist, mit ein wenig politischem Budenzauber den ungeliebten, nicht gerade vor Kompetenz berstenden Kooperationspartner „Fünf Sterne“ loszuwerden, und sei es durch Neuwahlen.

Denn eines ist sicher: Italien braucht Draghi, den Mann, der sein Land besser aus der Energieabhängigkeit von Wladimir Putin führt als Kollege Olaf Scholz.

Zu einer geglückten Erpressung gehören immer zwei, aber bei der neuesten Variante seines russischen Katz-und-Maus-Spiels dürfte Wladimir Putin alleine bleiben. Nun heißt es im russischen Außenministerium, klar, die Gaspipeline Nord Stream 1 könne nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder funktionieren, aber die westlichen Sanktionen seien doch ein Hindernis. „Was die künftige Arbeit der Gaspipeline anbelangt, so wird viel von der Nachfrage unserer Partner abhängen und von illegitimen Sanktionen“, sagte Sprecherin Maria Sacharowa.

Im Klartext: Das Gas fließt, wenn Sanktionen zurückgedreht werden. Es gibt Angebote, die kann man einfach nur ablehnen.

Investoren hatten zuletzt von BMW, wegen angeblich ausbleibender Elektrostrategie, keine gute Meinung. Schon kursierte das böse Wort vom „Blackberry der Automobilindustrie“, flankiert von einer Börsenkursflaute. Und das, obwohl der Weiß-Blau-Konzern mit seinen Verbrennern im Tempo der linken Autobahnspur Geld verdiente.

In Wirklichkeit ist alles ganz anders. Wenn man unseren Wochenendtitel liest, erfährt man, dass es einen „Neustart“ im Vierzylinderhaus gibt, einen mittlerweile dritten Versuch, die Elektromobilität zu erobern. Es geht um das „N-Car“, um das „New Car“, die „Neue Klasse“. Hier heißt ein Sitzungsraum schon mal „Bonecrusher“, Knochenbrecher, und Konzernchef Oliver Zipse erklärt: „Wir werden mit der Neuen Klasse einen großen Sprung machen. Die Neue Klasse definiert, wofür die BMW Group in Zukunft steht.“

Die Botschaft: Vergesst das mit dem „Blackberry“, schaut nicht darauf, dass unter den Top Ten der Elektroautos in Deutschland kein einziger BMW ist – in 26 Monaten startet das Spiel ganz neu mit der ersten Vorserie-Fertigung im eigens hochgezogenen Werk in Ungarn.

Diskret, ohne Einladung und Agenda, kam die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen am Donnerstag nach Berlin. Sie forderte offenbar auch bei Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt die Rettung des schwankenden Energieversorgers Uniper ein. Der gehört zu 78 Prozent dem finnischen Konzern Fortum, an dem wiederum der Staat Finnland die Mehrheit hält. „Die Verhandlungen sind in einer heißen und sensiblen Phase“, sagte die Besucherin aus Helsinki.

Die Bundesregierung steht vor dem Dilemma, dass eine Pleite von Uniper viele Stadtwerke und Industriebetriebe in den Abgrund reißen würde. Andererseits aber betreibt Fortum ein Atomkraftwerk in Schweden und ist an Kohlekraftwerken in Russland beteiligt. Die Kunst ist also, eine Lösung zu finden, bei der Staatsgelder nicht im falschen Säckel landen – wie so oft in der Energiebranche.

Ende August ist Schluss mit dem Neun-Euro-Ticket, das im Öffentlichen Personennahverkehr nicht das befürchtete Chaos brachte, sondern im Gegenteil fröhliche Stimmung – und zur Dämpfung der Inflation war es auch noch gut. Deshalb hat sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) nun für ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket ausgesprochen. Es solle Autofahrerinnen und Autofahrer ansprechen und bundesweit, zweite Klasse, für 69 Euro monatlich verfügbar sein. „Klimaticket“, sagt VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff hierzu. Über die zwei Milliarden Euro Kosten pro Jahr wird mit der Politik zu reden sein.

(Foto: AP) Steve Bannon soll am Montag vor Gericht erscheinen.

„Sloppy Steve“ nannte Donald Trump seinen Gefährten einmal, er sei schlampig. Doch das Verhältnis des Ex-Präsidenten zu seinem einstigen Chefstrategen Steve Bannon blieb intakt. Am Montag nun soll das etwas schmuddelige Kommunikationsgenie vor Gericht über sein „kriminelles Verhalten“ Auskunft geben. Er hatte Vorladungen vom Kongress, zu den Ereignissen am 6. Januar 2021 auszusagen, einfach ignoriert.

Aufzeichnungen beweisen, dass „Sloppy Steve“ schon drei Tage vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 ziemlich genau das Drehbuch zu dem Aufstand kannte. „Was Trump tun wird, ist, den Sieg in der Wahlnacht zu reklamieren. Nicht wahr? Er wird einfach den Sieg erklären... Aber das bedeutet nicht, dass er wirklich der Gewinner ist. Er sagt einfach nur, dass er ein Gewinner ist.“ Trump habe geplant, zu einem frühen Zeitpunkt zu twittern: „Ich bin der Sieger. Game over. Suck on that.“

In der Sprache der Fußballradiokonferenzen, deren Niveau leicht über Trumps Gestammel liegt, heißt das: „Der Drops ist gelutscht.“

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Eine Sekunde“, der neue Kinofilm von Regisseur Zhang Yimou, der durch opulente Werke wie „Rote Laterne“ oder „Hero“ bekannt wurde. Hier erzählt der Meister im getragenen, klassischen Stil eine Geschichte aus der chinesischen Kulturrevolution, die in der Gesellschaft tiefe Traumata hinterlassen hat. Im Mittelpunkt steht ein Sträfling, der ausgebüxt ist, weil er seine Tochter im Kino in einem Propagandafilm sehen will. Zwar werden die Filmstreifen gestohlen und beschädigt, doch der Vater sieht sie trotzdem... Diese Hommage an das alte Wanderkino, das in die Provinz kam, wurde 2019 während der Berlinale aus bis heute unerklärten Gründen aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

(Foto: AP) Das Van-Gogh-Gemälde wurde durch Zufall in einem schottischen Museum gefunden.

Und dann ist da noch der niederländische Maler Vincent van Gogh (1853-1890), der der Nachwelt ein bisher unbekanntes Selbstporträt hinterlassen hat. Es wurde durch Zufall in einem schottischen Museum entdeckt, als Van Goghs Werk „Kopf einer Bäuerin mit weißer Haube“ (1885) vor einer Ausstellung mit Röntgenstrahlen untersucht wurde. Das Bild zeigt einen bärtigen Mann mit Halstuch und Hut und befindet sich auf der Rückseite der Leinwand – überklebt mit Schichten von Leim und Pappe. Da das linke Ohr, das sich der Maler 1888 abschnitt, zu sehen ist, muss das Werk vorher entstanden sein.

Die Fachwelt glaubt, die Entdeckung gehöre zu einer Reihe experimenteller Selbstporträts, von denen fünf ähnliche Beispiele im Van-Gogh-Museum in Amsterdam zu sehen sind. Kuratorin Frances Fowle spricht von einem unvorstellbaren Geschenk für Schottland und einem „weiteren kleinen Schatz, der uns diesen unglaublichen Künstler ein wenig näherbringt“.

Damit ist man nahe bei Sören Kierkegaard: „Nicht nur die Kunst des Schenkens sollte man besitzen, sondern auch die, empfangen und annehmen zu können.“

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes und geschenkreiches Wochenende.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit Herz.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: