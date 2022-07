Morning Briefing Deutschland übt den Heizungscheck

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

oft schon hat Robert Habeck gesagt, wie ernst die Energielage im Winter noch werden könnte. Der Grünen-Politiker war der erste, der vor sozialen Unruhen warnte, die bei Kollegin Annalena Baerbock nun zum möglichen „Volksaufstand“ werden. Gestern meldete sich der Kriegswirtschaftsminister, sichtbar von einer Corona-Infektion angeschlagen, aus dem Homeoffice und benannte Einsparmethoden, die mit Gesetzesänderungen und Verordnungen abgesichert werden. Es gibt nun eine Energiesparpflicht, befördert durch Erpressungen Wladimir Putins, der seit gestern zwar wieder Gas liefert, aber nur zu 40 Prozent.

So sollen nun in öffentlichen Einrichtungen und Bürohäusern Flure, Hallen, Foyers und Technikräume nicht geheizt werden, mehr Homeoffice soll diesmal nicht vor Corona, sondern vor der Heizrechnung in den Büros schützen. Für Immobilieneigentümer wiederum gilt ein „Heizungscheck“ und Pools dürfen nicht länger mit Gas beheizt werden. Die meisten würden es gerne mit Augustinus von Hippo halten: „Gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit – aber jetzt noch nicht.“ Habeck, der partout die von der EU-Kommission vorgegebene Reduktion des Gasverbrauchs um 15 Prozent erreichen will, erklärt hingegen: „Wir müssen unsere Vorsorge für den Winter verstärken.“

Es gehe nicht darum, eine „Wärmepolizei“ einzuführen, sagt der Vizekanzler. Ein Lob für alle zwecks Motivation gab es aber auch noch im ZDF-Interview: „Wir sind ein starkes Land, mit einem starken Zusammenspiel innerhalb der Gesellschaft [...] Das wird Putin schon noch erleben, wie stark wir sind.“

Jetzt, wo die Zeitenwende nicht nur beredet, sondern anschaulich wird, taucht die Frage auf, ob Deutschland nicht auch – wie die USA – durch „Fracking“ Gas aus Gesteinen pressen könnte. Im Handelsblatt-Streitgespräch fordert der ehemalige NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) eine Überprüfung des noch gültigen Verbots. Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) widerspricht.

Der DUH-Bundesgeschäftsführer weist darauf hin, dass viele Jahre an Vorbereitung nötig seien und mehrere Faktoren Fracking „ganz besonders umweltschädlich machen“, angefangen von der Erdbebengefahr bis zur Grundwasserverschmutzung. Man dürfe nicht mehr in fossile Infrastruktur investieren. Der FDP-Politiker dagegen hält das Risiko von Methan-Emissionen für gering: „Selbst, wenn Emissionen entstehen, ist es dem Weltklima egal, wo sie entstehen.“

Mit Fracking könnten wir in drei bis fünf Jahren rund 20 Prozent unseres Bedarfs decken: „Das würde uns helfen, die Energiewende flexibler zu gestalten.“

Ein kleines Wunder geschieht am heutigen Freitag am Bosporus. Die aktivistische Regionalmacht Türkei hat verkündet, die Ukraine und Russland wollten ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide und anderer landwirtschaftlicher Güter unterzeichnen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres sollen bei der Unterzeichnung des Abkommens in Istanbul anwesend sein.

Der Deal betrifft sowohl ukrainische als auch russische Getreideexporte. Die Ausfuhr von in der Ukraine blockierten Gütern über gesicherte Korridore im Schwarzen Meer soll durch örtliche Waffenruhen ermöglicht werden. Derzeit sind zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine blockiert.

Wenn eine Institution von Rang nach elf Jahren ihr Verhalten – manche sagen ihr Dogma – ändert, spricht alle Welt von einem „historischen Ereignis“. Aber was genau ist „historisch“ an der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins von minus 0,5 auf null Prozent zu erhöhen? Es endet...

die zuletzt immer weniger zu verstehende Bevorzugung von Schuldnern gegenüber Gläubigern, namentlich Sparern, die zuletzt zudem durch die hohe Inflation gebeutelt wurden;

die Phase einer immer bedenklicheren Fehlallokation, weil der Zins als Preis des Geldes keinerlei Lenkungsfunktion mehr hatte und nichts anzeigte über die Risikohaftigkeit von Investitionen, woraufhin das Geld in völlig überbewertete Immobilien, Aktienwerte oder Spacs strömte;

der Boom einer „Modern Monetary Theory“, die bedenkenloses Schuldenmachen empfahl, weil man – wie die Deutschen – ja sogar zusätzlich Geld bekam, wenn Kredit aufgenommen wurde, und es andererseits ja auch einen Rückstau an öffentlichen Investitionen gab.

„In einer Welt, in der es Kapital zum Nulltarif gibt, wird allerlei schnell drehender Unsinn finanziert“, schreibt Chefredakteur Sebastian Matthes in seinem Editorial. Dennoch sei diese Zinswende gefährlich, weil sie so spät komme, nichts an extern steigenden Energiepreisen ändere, Investitionen verteuere und den Abschwung beschleunigen könnte.

„Jetzt droht der Crash“, schreiben wir in unserer großen Wochenendtitelanalyse. Und Chefökonom Bert Rürup urteilt: „Deutschland steuert auf eine Rezession zu.“ Irgendwie symbolisch, dass am Tag der Wende der EZB ihr früherer Whatever-it-takes-Präsident Mario Draghi als Premier in Italien gescheitert ist und im Herbst Neuwahlen kommen.

(Foto: Foreal) Riskante Zinswende: Nach Jahren des geldpolitischen Ausnahmezustands bekommt Kapital im Kapitalismus wieder einen Preis.

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Der dritte Teil der französischen Familiensaga von Philippe de Chauveron dreht sich um den Hochzeitstag der Verneuils, organisiert von den vier Töchtern. Es geht turbulent zu in Chinon an der Loire, in einer wunderschönen Gegend, deren Reiz mit all den Sonderlichkeiten einer Familie der Bourgeoisie kontrastiert, deren Irrtümer und Irrlichtereien diesen Film zum liebenswerten Kinospektakel machen. Das Multikulturelle ist diesmal Herausforderung. Wenn die Gesellschaft schon bedenkliche Risse zeigt, will man doch wenigstens gepflegte Unterhaltung haben.

Fazit: Es gibt nichts zu lachen, wir machen es trotzdem.

Er war ein deutsches Symbol, verkörperte den Fleiß und die Disziplin der Aufbaugeneration, und wenn der nur 1,70 Meter große Kämpfer per Fallrückzieher oder per Kopf den Ball ins Fußballtor setzte, jubelten die Massen dem Mann zu, der „Uns Uwe“ war. Einer, der nicht nach Italien zum Kassieren ging, der immer beim Hamburger SV blieb (als Spieler von 1946 bis 1972), mit seiner Frau Ilka eine 63-jährige vorbildliche Ehe zelebrierte, der im WM-Finale von Wembley 1966 dabei war und vier Jahre später in Mexiko, wo er mit dem Hinterkopf einen Treffer landete, der letztlich Deutschland ins Halbfinale brachte.

Eine Legende also, ein Held der Normalität, dem emotionalste Nachrufe gelten. Sein hanseatischer Landsmann Olaf Scholz, 64, einst Erster Bürgermeister Hamburgs, erinnert sich, dass er zum 80ten von „Uns Uwe“ die Tischrede halten durfte: So wie er möchten wir eigentlich alle sein, „selbstbewusst und bescheiden“. Am Donnerstag ist Uwe Seeler, der Mann der 72 Länderspiele, im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Beim Europameisterschaftsspiel der Frauen, Deutschland gegen Österreich (2:0), hielten alle eine Seeler-Schweigeminute.

(Foto: dpa) Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.

Und dann ist da noch Mallorca, die liebste Insel deutscher Kegelbrüder, Zecher und Partymacher, die sehr viele Qualitäten hat, die jenseits des Präferenzschemas der genannten Klientel liegen. Die Balearen-Regierung wendet erstmals in dieser Saison das „Exzess-Gesetz“ an – acht Kneipen, Restaurants oder Kioske sind vorläufig geschlossen. Auch werden Polizeikontrollen im Kampf gegen Trunksucht verstärkt. Verboten sind etwa „Flatrate Saufen“ und Happy-Hour-Angebote. Am „Ballermann“, teutonischer Gravitationspunkt an der Playa de Palma, sind insgesamt vier Schließungen verfügt worden.

Seit Jahrzehnten sei die Rede davon, dass Qualitätstourismus den Sauftourismus zurückdrängen müsse, klagt Juan Ferrer, Chef einer privaten Initiative für Qualitätstourismus. Aber die öffentlichen Ausgaben hierfür reichten nicht aus: „Seit 25 Jahren ist das Pflaster an der Promenade nicht erneuert worden, seit sieben Jahren verspricht man uns neue Lampen. Aber es kommt nichts als Gerede und Klientelpolitik.“

In diesem Zusammenhang unvergessen ist der US-Schriftsteller Gilbert Keith (G.K.) Chesterton: „Der Reisende sieht, was er sieht; der Tourist sieht, was er besucht.“

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie das Beste, was Sie sehen – und ein entspanntes Wochenende.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

PS: Wer das Morning Briefing liebt und nutzt, ist sehr meinungsstark. Das zeigen die vielen Kommentare und Zusendungen, die uns erreichen. Denen möchten wir im Morning Briefing mehr Platz geben – ab sofort in einer eigenen täglichen Meinungsrubrik. Wir fragen in der „Live-Abstimmung“ nach Ihren Ansichten zu aktuellen Themen oder zeigen in unseren „Leserstimmen“, worüber Sie gerade diskutieren. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen.

