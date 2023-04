Morning Briefing Die bedrohliche Ankündigung der inversen Zinskurve

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nichts hat das Gesicht der Welt im 21. Jahrhundert so sehr verändert wie der Aufstieg Chinas zur zweiten Wirtschaftssupermacht neben den USA. Wiederholt sich diese Entwicklung jetzt mit Indien?

Wenn nicht allzu viel schief geht, wird der Subkontinent bis zum Ende des Jahrzehnts gemessen an der Wirtschaftsleistung auf Platz drei der Welt vorrücken – vorbei an Deutschland und Japan. Dafür sorgt allein schon das Bevölkerungswachstum. In diesem Monat, so vermelden es die Statistiker der UN, wird Indien China als bevölkerungsreichste Nation der Erde überholen.

In unserer Titelgeschichte nimmt uns der Südostasien-Korrespondent des Handelsblatts, Mathias Peer, mit auf eine Reise durch das Indien von heute. Er zeichnet das Bild eines Landes, das seinen Aufstieg eigentlich nur noch selbst gefährden kann: durch religiöse Intoleranz gegenüber Muslimen, extreme materielle Ungleichheit und die autokratischen Tendenzen von Premierminister Narendra Modi.

Ob Indien zur dritten ökonomischen und womöglich auch politischen Supermacht neben den USA und China aufsteigt – das ist in dreierlei Hinsicht entscheidend für das Schicksal der Welt:

Armut: Die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben ist seit 1990 von zwei Milliarden auf etwa 700 Millionen gesunken. Ein beeindruckender Erfolg, der vor allem auf den steigenden Wohlstand in China zurückzuführen ist. Ob sich der positive globale Trend in den kommenden Jahrzehnten fortsetzt, wird maßgeblich davon abhängen, ob Indien ein ähnliches Wirtschaftswunder gelingt.

Umwelt: Ob die Menschheit beim Kampf gegen Klimawandel und andere Formen der Umweltzerstörung überhaupt eine Chance hat, wird sich ebenfalls in Indien entscheiden. Dazu muss es gelingen, das Wachstum des Landes in ressourcenschonendere Bahnen zu lenken – Sonne und Wind statt Kohle und Verbrenner. Doch erst ab einem gewissen Wohlstand wird Indien dazu bereit sein.

Geopolitik: Indien ist zwar keineswegs der natürliche Verbündete, als den der Westen das Land gerne sieht. Dennoch: Ein starkes Indien als dritter globaler Machtblock könnte den Einfluss Chinas begrenzen – und westlichen Unternehmen auf Jahrzehnte hinaus einen attraktiven Absatzmarkt sichern.

Die indische Entwicklungsökonomin Jayati Ghosh bringt das dritte Thema im Handelsblatt-Interview so auf den Punkt: „Der Westen ist auf Indien angewiesen – wegen China und weil Indien einen potenziell riesigen Absatzmarkt bietet. Die Regierung in Neu-Delhi nutzt das aus.“

Narendra Modi: Unter dem Premierminister könnte Indien zur neuen Wirtschaftssupermacht heranwachsen.

Die US-Bundespolizei FBI hat im Zusammenhang mit den online kursierenden US-Geheimdokumenten zum Ukrainekrieg ein Mitglied der Nationalgarde im US-Staat Massachusetts festgenommen. Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass der Nationalgardist mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Geheimdienstarbeit eine Chatgruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet habe, in der die Dokumente gepostet worden seien. Sie enthalten unter anderem Details zu Einschätzungen der US-Regierung zum Ukrainekrieg sowie zu einem angeblichen Führungsstreit im Kreml.

Ganz sicher keine Geheiminformation ist, dass die Russland-Sanktionen des Westens nicht so wirken wie sie sollten. Der US-Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff bringt in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt nun eine brisante Verschärfung ins Spiel: sogenannte Sekundärsanktionen gegen Drittländer, die weiterhin mit Russland Handel treiben – etwa China oder Indien. Noch hält Rogoff die Risiken einer solche Eskalation für zu groß, aber er fordert sie für den Fall, dass Russland in der Ukraine Atomwaffen einsetzt.

In Ökonomenkreisen löst sie ähnlichen Schrecken aus wie das Zeichen des Leibhaftigen in einem Priesterseminar: die inverse Zinskurve. Wenn kurzfristige Anleihen mehr Rendite abwerfen als langfristige, gilt das als sicheres Zeichen, dass die finsteren Reiter der Rezession herannahen.

Momentan ist es in den USA wieder so weit. Zweijährige US-Staatsanleihen bringen rund ein halbes Prozent mehr Rendite als Zehnjährige. Das bedeutet, dass die Anleger mittelfristig mit fallenden Zinsen rechnen, was typischerweise in einer wirtschaftlichen Schwächephase der Fall ist.

Unser Finanzredakteur Leonidas Exuzidis hat sich die verblüffende historische Prognosekraft der inversen Zinskurve für die USA genauer angeschaut: Dort war vor jeder der neun Rezessionen seit 1960 eine Inversion der Zinskurve zu beobachten. Auf nahezu jede invertierte Zinskurve wiederum folgte eine Rezession innerhalb der nächsten 24 Monate. Lediglich 1967 war das nicht der Fall.

Fazit: Kein Grund zum Erschrecken – aber womöglich ein Anlass, sein Wertpapierdepot auf Sturmfestigkeit zu überprüfen.

Und dann ist da noch der Vorstandschef der Axel Springer SE, Mathias Döpfner, dessen gesammelte Nachrichten an andere Springer-Führungskräfte der „Zeit“ zugespielt wurden. Als „eruptiv dahingeworfen in männerbündlerischer Uns-gehört-die-Welt-Prosa“ bezeichnet Senior Editor Hans Jürgen Jakobs die Döpfnerschen Ergüsse in unserem Leitartikel.

Lesebeispiel: „Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“, schrieb Döpfner laut „Zeit“-Recherche im Wortlaut und in eigenwilliger Orthographie. Und: „Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen.“

Döpfner rechtfertigte sich gestern mit einem Text, der im Springer-Intranet veröffentlicht wurde. „Ich habe keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands“, zitiert der „Spiegel“ aus diesem Schreiben. „Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich.“

Na, das klingt doch gleich viel netter. Allerdings findet sich eine andere Döpfner-Erkenntnis nahezu eins zu eins ausgerechnet im Bundestags-Wahlprogramm der AfD wieder, nämlich die Einlassung des promovierten Musikwissenschaftlers zum Klimawandel: „Umweltpolitik – ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte.“ Zur Abkühlung der Gemüter: Ein Plagiatsvorwurf steht nicht im Raum. Döpfner war eher da mit der Idee als die AfD.

Ich entlasse Sie ins nahende Wochenende mit dem ultimativen Handelsblatt-Karrieretipp. Wann immer Sie etwas elektronisch verschicken möchten, das Sie nicht schlüssig erklären könnten, sollte es das Licht der Öffentlichkeit erblicken – drücken Sie auf „Löschen“ statt auf „Senden“.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt