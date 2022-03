Morning Briefing Die Boten der Freiheit von Kiew

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

viele fliehen aus der Ukraine, drei Millionen Einwohner schon, die ihr Land nicht als Schlachtfeld sehen wollen. Drei aber sind mit dem Zug ins bombardierte Kiew gekommen, das seit gestern Abend eine 35-stündige Ausgangssperre verhängt hat. Es sind drei Sendboten der Freiheit und der Europäischen Union: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Tschechiens Premier Petr Fiala und sein slowenischer Amtskollege Janez Jansa.

Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski sind geplant, der prompt sagte, mit solchen Freunden könne die Ukraine nur gewinnen. Auf Twitter schrieb Morawiecki, dessen Land eine „Friedensmission der Nato“ will: „Hier, im kriegszerstörten Kiew, wird Geschichte geschrieben.“ Die EU unterstützt die Ukraine, „diese Botschaft haben wir heute nach Kiew gebracht“.

Es soll nicht so sein wie in „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus: „Ich habe eine Tragödie geschrieben, deren untergehender Held die Menschheit ist.“

(Foto: dpa) Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisten nach Kiew.

Am morgigen Donnerstag wird sich der ukrainische Präsident Selenski direkt aus Kiew per Videoansprache an die Diener des Volkes im Deutschen Bundestag wenden. Die Ampel-Koalition versagte sich dabei dem Wunsch der Unionsfraktion, nach der Rede länger über den Krieg und seine Folgen zu reden. Man hätte ergründen können, warum man jahrelang die Not eines Landes negierte, in dem Wehrmacht und SS gewütet haben wie in keiner anderen Region. Man hätte debattieren können, was jetzt zur Verantwortung gehört, nachdem der ganze Gazprom-Schwindel aufgeflogen ist.

Als Basta-Politiker macht noch einmal Gerhard Schröder auf sich aufmerksam: Er gab die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover „unwiderruflich“ zurück. Die Kommune hatte es gewagt, vom Sozialdemokraten und Staatskonzern-Verwaltungsrat (Rosneft, Nord Stream, bald Gazprom) eine Distanzierung zu Wladimir Putin zu verlangen. Enttäuscht zeigte sich unterdessen die Ukraine vom jüngsten Moskau-Trip des Altkanzlers, der dort Putin und einen hochrangigen Berater traf. Das sei ein „PR-Termin Schröders auf unsere Kosten gewesen“, zitiert „Bild“ eine anonyme Quelle aus Selenskis Umfeld.

Es drang zudem durch, dass Schröder auch den Oligarchen Roman Abramowitsch traf – wenige Tage, bevor der mit seinem Klub FC Chelsea bekannt gewordene Russe in sehr schwere Wetter geriet.

Zu Abramowitsch wurde der BBC ein Geheimdossier russischer Strafverfolger zugespielt. Da steht einigermaßen detailreich ausgeführt, wie der Oligarch 1995 dank Korruption Besitzer der Ölfirma Sibneft wurde und schließlich 2002, in der Putin-Zeit, offenbar auch die Ölfirma Slavneft ergaunerte. Der Delegationsleiter des chinesischen Konzerns CNPC, der das Doppelte bot, war nach Landung in Moskau entführt worden.

Nach Großbritannien hat auch die Europäische Union Sanktionen gegen den Nabob sowie andere russische Milliardäre verhängt und Vermögen eingefroren. Sein „trophy asset“ FC Chelsea hat Abramowitsch, der sich offenbar nach Moskau abgesetzt hat, bereits verloren. Zwar hat der Oligarch neben der russischen und israelischen zudem die portugiesische Staatsbürgerschaft – ob aber bei seiner Einbürgerung alles mit rechten Dingen zuging, wird derzeit in Lissabon untersucht. Da bleibt Abramowitsch besser in Russland, wo sich eventuell mit Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek ein guter Gesprächspartner für Finanzflüsse aller Art anbietet.

(Foto: Screenshot) Marina Owsjannikowa im Gerichtssaal

Ungewöhnlich milde für derzeitige russische Verhältnisse wurde Marina Owsjannikowa verurteilt. Sie hatte mit einem Anti-Kriegs-Plakat live in einer TV-Nachrichtensendung gegen den Militärschlag in der Ukraine protestiert. Ein Gericht in Moskau verurteilte die 44-jährige Mutter zweier Kinder nur zu einer Ordnungsstrafe von 30.000 Rubel (etwa 226 Euro). Im Gerichtssaal sagte sie: „Ich erkenne meine Schuld nicht an. Ich bin überzeugt, dass Russland ein Verbrechen begeht.“

Russland sei „der Aggressor in der Ukraine“. Womöglich wird die TV-Mitarbeiterin noch nach dem neuen russische Mediengesetz bestraft, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von „Falschnachrichten“ vorsieht. Denn bekanntlich machen Putins Soldaten in keinem „Krieg“ mit, sondern bei einer „Spezialoperation“.

Schaut man auf den deformierten russischen Rechtsstaat, fällt einem Leo Tolstoi ein: „Mancher geht durch den Wald und sieht dort nichts als Brennholz.“

Wer vor ein paar Jahren in der Autoindustrie etwas auf sich hielt, kreuzte im Januar auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas auf. Go digital! Heute muss es im März die hippe „South by Southwest“ (SXSW) in Austin sein, einst ein Kuschel-Treffen für Freunde der Musik, des Interaktiven und des Films. Und das in einem liberalen Hotspot mitten im erzkonservativen Öl- und Rodeo-Staat Texas. Hier setzte Herbert Diess, Chef des größten deutschen Industriekonzerns Volkswagen, nun ein Zeichen.

Genervt von den Rückschlägen im zunehmend selbstverliebten China und entsetzt vom Töten in der Ukraine, verwies der Manager auf seine Zukunftsmärkte: Elektromobilität, vernetztes Auto, datenkontrolliertes (autonomes) Fahren und… ja, tatsächlich die USA. Dort, wo „Dieselgate“ 2015 seinen Anfang nahm und das VW-Image nicht mehr das eines sauberen deutschen Ingenieurkonzerns ist. Im Handelsblatt-Gespräch sagt der CEO über...

... den Ukraine-Krieg: „Es ist ein menschliches Drama, das uns allen sehr nahegeht. Mir macht Sorgen, dass wir keinen europäischen Verhandlungsführer sehen, der auf Augenhöhe mit Präsident Putin redet. Es steht viel auf dem Spiel für Europa und Deutschland. Die Probleme bei der Energieversorgung, in den Lieferketten und die dramatischen Preissteigerungen sind ein Vorgeschmack.“

Wenn Herbert Diess nach Wolfsburg zurückkehrt, wird er einen Blick auf die Ergebnisse der Betriebsratswahlen diese Woche werfen. Die bisherige oberste Arbeitnehmervertreterin Daniela Cavallo, zeitweise harte Diess-Opponentin, ist trotz neuer Konkurrenten so sehr Favoritin, dass sie die Wahlkampfhilfe des örtlichen SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs gar nicht nötig hätte.

Und dann ist da noch die Volksrepublik China, über deren neuen Corona-Ausbruch die Welt noch mehr rätselt als über Pekings Liebe oder Nicht-Liebe zu Wladimir Putin. Jedenfalls befinden sich 37 Millionen Einwohner im Lockdown in einem Land, das sich „Zero Covid“ als Maxime gesetzt hat. Die Menschen in der Big-Tech-Stadt Shenzhen, aber auch in Changchun, Jilin City, Dongguan und Langfang müssen zuhause bleiben. Mit mehr als 5100 lag die Zahl der Neu-Infektionen am Dienstag höher als beim Ausbruch des Virus Anfang 2020 in Wuhan.

Die Dosis Hoffnung, ohne die es bei solchen Weckdienst-Themen nicht geht, kommt von Henri Matisse: „Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.“

Ich wünsche Ihnen einen blumenreichen Tag.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

PS: Trotz steigender Inzidenzwerte könnten die meisten Corona-Regeln mit dem 20. März wegfallen.

