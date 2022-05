Morning Briefing Die Bundeswehr hat ihre 100 Milliarden 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es hat ein wenig gedauert, aber nun kann das politische Berlin melden: „Ende gut, alles gut“. Die Bundesregierung mit SPD, Grünen und FDP einigte sich am gestrigen Sonntagabend mit der CDU/CSU-Opposition auf einen Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für eine dann besser ausgestattete Bundeswehr.

Damit erfüllt sich ein Versprechen, das Kanzler Olaf Scholz (SPD) drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gegeben hatte. Gemeinsam verfügen die fünf Parteien über die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit, um das schuldenfinanzierte Sondervermögen auch im Grundgesetz zu verankern – damit fällt der Milliardenfonds nicht unter die Schuldenbremse.

Auch soll ein Wirtschaftsplan für konkrete Beschaffungsvorhaben und eine Strategie für mehr Cybersicherheit vorgelegt werden. Das ist eine Art Trostpflaster für die Grünen, die mit den 100 Milliarden Euro ursprünglich auch Cyberabwehr sowie Hilfen für Partnerstaaten finanzieren wollten. Doch in solchen wichtigen Fragen gilt nur ein Satz: „Ein Deal ist besser als kein Deal.“

(Foto: AP) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel – Der Zusammenhalt in der EU bei Fragen um den Krieg in der Ukraine schwindet.

In der Ukraine soll sich nicht das Recht des Stärkeren durchsetzen, sondern die Stärke des Rechtsstaates. Aber im Osten des Landes steht das aggressive Russland ungeachtet dessen vor weitreichenden Eroberungen. Auch die Stadt Charkiw, wo Präsident Wolodomir Selenski jüngst zu Besuch war und den Geheimdienstchef feuerte, steht wieder unter Beschuss.

Wenn im Kriegskonzept Wladimir Putins eingeplant war, dass von der Europäischen Union nicht allzu viel Widerstand kommen werde, hat er Recht gehabt. Die EU sucht noch nach etwas, was sich Governance nennt, nach Führung und Regierungskunst. Sie wird dieses knappe Gut angesichts des Einigungszwangs unter 27 Mitgliedsländern jedoch nicht finden.

Und so soll auf dem EU-Gipfel heute und morgen aus dem geplanten großen Öl-Embargo gegen Russland nur eine kleine Barrikade werden. Per Schiff soll künftig kein Öl mehr ausgeliefert werden, durch Pipelines aber – wie ins ostdeutsche Schwedt – darf es weiter fließen. Ziel ist es, mit diesem faulen Kompromiss die Quertreiber aus Ungarn zum „Okay“ zu bewegen.

Fazit unserer Titelstory: Ein „Gipfel der Ratlosen“. Am Putinismus in Budapest ändert sich damit ebenso wenig wie an den guten Energieeinnahmen Moskaus. Frust in Kiew scheint manchem Entscheider leichter verkraftbar als Wut in Moskau.

Toni Schmücker und Carl Hahn sind heute Manager, die eher Historiker ansprechen als Auto-Interessierte. Und doch waren sie Vorstandschefs von Volkswagen in jenem Zeitraum von 1974 bis 1986, der die Justiz von Brasilien derzeit so neugierig macht. Den Redaktionen von NDR, SWR und „Süddeutscher Zeitung“ liegen mehr als 2000 Seiten aus einem Ermittlungsverfahren vor.

Es geht dabei um Vorwürfe schwerer Menschenrechtsverletzungen gegen Leiharbeiter auf einer Farm am Rande des Amazonasbeckens, die der Autohersteller damals betrieb. Bei missglückten Fluchtversuchen von Leiharbeitern, die genug von den harten Rodungsarbeiten hatten, sollen sie angeschossen, verprügelt und gefesselt worden sein. Am 14. Juni ist VW zur Anhörung vor das Arbeitsgericht in der Hauptstadt Brasilia geladen.

(Foto: dpa) „Wir müssen moralische Kompromisse machen“, sagt der VW-CEO Herbert Diess.

Zuletzt musste VW immer wieder Berichte kommentieren, wonach der chinesische Staat in der Provinz Xinjiang Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren foltern lässt – in jenem Landstrich unterhält VW ein Werk. „Wir können nicht nur mit Demokratien arbeiten“, verkündet Konzernchef Herbert Diess im Interview mit Chefredakteur Sebastian Matthes. Im Einzelnen sagt der Manager über...

...die Aktivitäten in Xinjiang: „Wir befassen uns mit Xinjiang schon seit vielen Jahren. Unser Joint-Venture-Partner, SAIC Volkswagen, ist dort mit einer kleinen Fabrik vertreten. Wir reisen dorthin, stellen wie überall auf der Welt sicher, dass unsere Arbeitsstandards durchgesetzt, kulturelle und religiöse Unterschiede respektiert werden.“

...die ökonomische Lage in China: „Unsere Fabriken laufen wieder, ich rechne damit, dass auch die Ausgangsbeschränkungen zurückgefahren werden. Und ich bin zuversichtlich, dass wir China in wenigen Wochen wieder hochlaufen sehen. Das Land hat eine fantastische Ausbildung, es gibt zudem eine relativ große Chancengleichheit.“

...geopolitische Gefahren: „Als wir jung waren, konnten wir nicht mal eben nach Sankt Petersburg fahren. Wir hatten kaum Kontakte, konnten nicht nach China. Die Welt war verschlossen, kleiner, und sie hat sich langsamer entwickelt. Ich fürchte, dass wir uns nun wieder mit solchen Szenarien beschäftigen müssen.“

Im 20. Lebensjahr von Herbert Diess hörte das Land einen Musikhit von „Queen“, dessen Titel sehr gut zum Demonstrativ-Optimismus des VW-Chefs passt: „We are the champions“.

Vielleicht hatte der Münchener in Wolfsburg beim Interview auch schon ein paar Insiderinformationen, wie China nach seinem Wirtschaftseinbruch vom April neu starten will und die alte Formel „Lockdown ist Knockdown“ wegschiebt.

In einer Notsitzung hat Premier Li Keqiang am vorigen Mittwoch per Videokonferenz mehr als 100.000 Teilnehmer – Offizielle aus Stadt, Land und Regionen – auf den neuen Kurs eingeschworen. Dazu gehören beispielsweise Steuererleichterungen, Kreditverlängerungen für Kleinfirmen, oder Notkredite für die Luftfahrtindustrie. Bis Monatsende sollen 33 konkrete Maßnahmen durchgesetzt werden.

In einigen Aspekten sei die ökonomische Wirkung jetzt größer als beim Ausbruch des Coronavirus vor mehr als zwei Jahren, sagte Li. Auf die naheliegende Idee, die harsche Zero-Covid-Politik zu lockern, darf bei Strafe in dem neu-maoistischen Ein-Parteien-Staat niemand kommen.

(Foto: dpa) Siemens-Chef Roland Busch schwärmt vom „modernsten Bahnnetz der Welt“.

Wenn wir nun schon bei Ländern sind, die nicht gerade als lupenreine Demokratien daherkommen, uns aber ökonomisch viel Freude machen, landen wir schnell bei Ägypten. Die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi gilt als repressiv und autoritär, wer sich hier für Menschenrechte einsetzt, verschwindet schon mal im Labyrinth der allmächtigen Sicherheitskräfte.

In diesem Land, das einmal eine Facebook-Revolution erlebte, feiert Siemens den „größten Auftrag in der Konzerngeschichte“: Ein 2000 Kilometer langes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz soll gebaut werden, der Konzern liefert mehr als hundert Züge und Lokomotiven.

Der gesamte Auftragswert liegt für Siemens bei 8,1 Milliarden Euro. Konzernchef Roland Busch schwärmt vom „modernsten Bahnnetz der Welt“. Eiligst formulieren wir Herbert Diess ein wenig um: „Wir müssen auch mit Autokratien arbeiten.“

Und dann ist da noch das Finale der „Champions League“ vom Samstag, das durch Vorspiel und Nachspiel mehr von sich reden machte als durch das Spiel selbst, das im Übrigen Real Madrid mit 1:0 gegen den FC Liverpool gewann.

Davor: Die UEFA hat in ihren vielen Jahren der Erlösmaximierung schon sehr viele solcher Events organisiert, scheiterte aber diesmal in Paris mit der Kartenkontrolle so eklatant, dass die Fußballer erst mit 36 Minuten Verspätung kickten, was die TV-Moderatoren ins sinnfreie Plaudern brachte.

Danach: Der einstige Nationalspieler Toni Kroos, schon lange in Diensten Reals, brach nach Spielende brüsk ein ZDF-Interview ab, weil ihm die Frage nach dem Druck nicht gefiel, in den sein Klub geraten war: „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen.“

Auch Kroos hatte im Übrigen 90 Minuten Zeit, sich vernünftige Antworten zu überlegen. In solchen Fällen ist Mark Twain immer ganz gut: „Es gibt keinen Breitengrad, der nicht glaubt, er wäre der Äquator, wenn alles mit rechten Dingen zuginge.“

Ich wünsche Ihnen einen vernünftigen Start in die Woche.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor