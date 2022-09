Morning Briefing Die Doppelwucht der Regierung gegen Putin

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Sache mit dem „Doppel-Wumms“ klang in Radioberichten zunächst wie Satire, nach journalistischer Überhöhung. Aber, nein, Olaf Scholz hat den „Abwehrschirm“ von 200 Milliarden Euro gegen die steigenden Energiekosten tatsächlich so genannt. Rein mathematisch stimmt das alles nicht ganz, da ja schon die 130 Milliarden aus dem Sommer 2020 gegen Corona ein einfacher „Wumms“ waren. Aber Politik braucht, wenn sich erst einmal die Fäulnisgase des Zweifels an ihrer Kunst entwickelt haben, „Kanonenworte“ und keine Poesiealbum-Lyrik.

So ist die neuerdings gedoppelte Wucht in der gleichen Kategorie zu suchen wie einst Mario Draghis „Whatever it takes“, emittiert gegen die Anti-Euro-Hedgefondsbrigaden der „Märkte“. Nun ist richtig Krieg, und die Bomben, Rohstoffwaffen, Hackerkolonnen und Desinformations-Einheiten des Wladimir Putin brauchen eine ebenso starke Antwort wie vor zehn Jahren die „Spread“-Attacken der Finanzspekulanten.

Bei so viel rhetorischer Detonation an einem Donnerstag vergisst das Publikum, dass viele Wochen lang, bis zuletzt, in Berlin mit voller Kraft eine völlig irrsinnige Gasumlage vorbereitet wurde, die am 1. Oktober zulasten von Bürgern und Firmen (also den „Verbrauchern“) hätte Realität werden sollen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nun werden sie nicht belastet, sondern entlastet – der „Wumms“-Fonds finanziert Gaspreis- und Strompreisbremsen sowie direkte Hilfen. Es siegt die Vernunft, wenn eine Grundmenge Gas gedeckelt wird, darüber hinaus aber Marktpreise wirken, die von Angebot und Nachfrage handeln, nicht aber von Wahlen und Qualen. Reaktiviert wird nicht nur die Kampfrhetorik des ersten Corona-Sommers, sondern auch der damals geschaffene „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ (WSF).

Das ist ganz wunderbar, denn so kann zaubergleich im Putin-Krieg auch 2023 die Schuldenbremse eingehalten werden. All die eindrucksvollen finanzwirtschaftlichen Creme-Töpfchen namens „Schattenhaushalt“, die sich neben dem offiziellen Etat aufgebaut haben, zählen rein rechnerisch nicht. Und unsere tapfere Opposition von der früheren Regierungsbank ist noch dabei zu recherchieren, wie es zu den 200 Milliarden kommt, wo sich doch eben noch Robert Habeck und Christian Lindner wie gedopte Freistilringer bearbeitet hatten.

(Foto: Johnny Milano für Handelsblatt) Larry Fink: Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock fürchtet, dass sich die hohen Inflationsraten zum strukturellen Problem entwickelt haben.

Vielleicht ist es aber auch so, dass zehn Prozent Inflation, die Deutschland nun meldet, zwei für die Kameralistik außerordentlich schöne Effekte haben: Staatsschulden werden zum einen weginflationiert, während die fiskalischen Einnahmen zum anderen automatisch steigen, qua Mehrwert- oder Einkommenssteuer, wo die Mechanik des progressiv ansteigenden Tarifs zuschlägt.

Larry Fink, Chef des global größten Vermögensverwalters Blackrock, schlägt im Interview noch eine ganz andere Richtung ein: „Eine der Fragen, die ich jedem Zentralbanker gestellt habe, lautet: Was ist so magisch an zwei Prozent Inflation? Warum nicht drei Prozent? Ich glaube nicht, dass zwei Prozent eine natürliche Rate ist. Es wird schon einige Zeit dauern, bis wir überhaupt drei Prozent wieder erreichen.“

Es handelt sich um ein Kapitel aus der Geschichte der Geldillusion. Das wird bewusst, wenn man das Interview von Allianz-Chef Oliver Bäte mit Chefredakteur Sebastian Matthes liest. „Die enorme Verschuldung Europas sollte uns Sorgen machen“, warnt der Mann der Assekuranz: „Die Schulden waren noch nie höher, öffentliche und zum Teil private. Irgendwann wird der Markt drehen, dann steht die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten infrage.“

Der 57-jährige Manager sagt im Übrigen über…

Geldentwertung : „Wir schauen falsch auf die Inflation. Es geht bei uns – anders als in den USA – um eine vom Energiepreis getriebene Inflation. Die können wir über Zinssteuerung allein nicht lösen.“

: „Wir schauen falsch auf die Inflation. Es geht bei uns – anders als in den USA – um eine vom Energiepreis getriebene Inflation. Die können wir über Zinssteuerung allein nicht lösen.“ unterschätzte Krisen : „Die sozialen Sicherungssysteme werden in einigen Jahren kollabieren, wenn wir jetzt nicht konsequent gegensteuern. Das kann sich jedes Kind ausrechnen. Um die Krise zu bewältigen, braucht es ein so umfangreiches Reformprogramm wie die Energiewende.“

: „Die sozialen Sicherungssysteme werden in einigen Jahren kollabieren, wenn wir jetzt nicht konsequent gegensteuern. Das kann sich jedes Kind ausrechnen. Um die Krise zu bewältigen, braucht es ein so umfangreiches Reformprogramm wie die Energiewende.“ Wandel : „Unser Land ist viel leistungsfähiger, als viele Menschen denken. Ich denke schon, dass die deutsche Industrie eine Effizienzrevolution erleben wird, weil effiziente Maschinen und klimafreundliche Anlagen gefragter sein werden denn je. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, dass nicht jedes Unternehmen überleben wird.“

: „Unser Land ist viel leistungsfähiger, als viele Menschen denken. Ich denke schon, dass die deutsche Industrie eine Effizienzrevolution erleben wird, weil effiziente Maschinen und klimafreundliche Anlagen gefragter sein werden denn je. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, dass nicht jedes Unternehmen überleben wird.“ den teuren Crash des eigenen Fonds „Structured Alpha“: „Im Kern geht es um kriminelles Vorgehen von drei Fondsmanagern, die unter Umgehung der Kontrollsysteme Risiken falsch dargestellt haben. Ich habe vielleicht zu lange darauf vertraut, dass die Menschen bei uns erst mal alles richtig machen. Andererseits kann ich auch nicht morgens aufstehen und hinter jedem Baum einen Betrüger vermuten.“

Manchmal allerdings sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr.

Kinderwunschhelferin: Das Start-up Levy Health von Reproduktionsmedizinerin Theresa Vilsmaier will Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch eine schnellere Diagnostik ermöglichen.

Apropos Leistungsfähigkeit: Bei der gestrigen Jurysitzung des Startup-Wettbewerbs „Weconomy“ war zu erleben, wie viel Innovationskraft gerade in jungen Unternehmen steckt, die den aktiven Part in Schumpeters Theorie von der „schöpferischen Zerstörung“ übernehmen. Unter den zehn Siegern, die wir aus 20 Kandidaten wählten, sind etwa „Levy Health“ oder „JuniorJob“ aus Köln, die Firma der 19-jährigen Celina Goette und Bersa Shazimiani.

Sie füllen mit Emphase die Lücke, die Stepstone & Co. gelassen haben und sprechen mit ihrer App und mit Chat-Aktivitäten Schüler an, die Praktika und Jobs in Unternehmen suchen. Die wiederum haben so die Chance auf Annäherung an „Gen Z“ und können klarmachen, dass in einer Zeit der „Über-Akademisierung“ eine konkrete Berufsausbildung viele Vorteile hat.

Allerdings wird der Optimismus der Branche angesichts der Krisensymptome geschwächt: Nach dem „Deutschen Startup Monitor“ erwarten nur noch 54 Prozent der Jung-Unternehmen eine positive Entwicklung – 2021 waren es 72 Prozent.

„Einstellungsstopp“ ist ein fürchterlich brutales Wort für einen Internetkonzern, der eben noch Profiteur der Corona-Pandemie war. Und doch hat just Meta, Mark Zuckerbergs Mutterkonzern, intern gerade ankündigt, Stellen einzufrieren – um Kosten zu senken. Die Firma werde mit der Suche nach Jobkandidaten pausieren und solange keine Angebote machen, bis der Stellenstopp später im Jahr aufgehoben wird, teilt Personalchefin Lori Goler mit: „Unser Budget für 2023 wird für alle Teams sehr eng sein, da wir versuchen, Kosten zu minimieren“. Meta wird von einem Einbruch der Werbung getroffen – und von TikTok, dem Videoangebot des chinesischen Konzerns Bytedance.

(Foto: REUTERS) Mark Zuckerberg: Der Facebook-Gründer hat die Firma zu einem Konzern mit 83.500 Mitarbeitenden ausgebaut.

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Das Inflationsgespenst“ von Thomas Mayer. Es ist eine so liebevoll wie akademisch aufbereite Geschichte des Geldes, die zum Bedauern des Autors keine Geschichte des „Vollgelds“ ist und die mit Anmerkungen zum Gegenwartsproblem „Stagflation“ endet. Der Gründungsdirektor des Research-Instituts des Vermögensverwalters Flossbach von Storch lässt seine Skepsis gegen die Möglichkeiten von Notenbanken erkennen, deshalb natürlich auch sein Faible für privatisiertes Geld, wo Mayer in Kryptowährungen wie Bitcoin die Zukunft sieht.

Dieses Aufklärungsbuch über die Mechanik eines Rechen-, Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittels, steht auf der Shortlist unseres Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2022. Und jetzt sind Sie gefragt: Welches ist Ihrer Meinung nach das beste Wirtschaftsbuch des Jahres? Wählen Sie aus den zehn Shortlist-Titeln aus, wer den Leserpreis gewinnen soll. Hier geht es direkt zur Abstimmung.

Und dann ist da noch die fränkische Stadt Erlangen, als weltgrößter Siemens-Standort auch „Corporate Town“ genannt, der eine kleine Sensation gelingt. Im aktuellen „Zukunftsatlas“ des Prognos-Instituts taucht die einst durch Hugenotten aufgemöbelte Gemarkung plötzlich auf Rang eins auf. Erlangen habe eine sehr starke Uni, sehr viele Ansiedlungen in forschungsstarken Branchen wie Medizintechnik und bilde zusammen mit Nürnberg und Fürth „eine Metropolregion, die gar nicht so viel kleiner ist als München“, sagt Geschäftsführer Christian Böllhoff. Generell gebe es „eine Renaissance intelligent aufgestellter Regionen“ wie etwa der Bodenseekreis oder die „Zukunftsregion Ems-Vechte“.

So muss man sich als Münchener etwas verwundert damit abfinden, dass die eigene Metropole nach vielen Jahren bei Prognos nicht mehr die erste Geige spielt. Das heimische Opernhaus, den heimischen Fußball- und Basketballklub, die Gastronomie, die Universitäten und die Deeptech-Start-ups halten die Eingeborenen gleichwohl für unerreichbar, schließlich ist doch jüngst erst Konzernchef Tim Cook zum Oktoberfest und zu seiner wichtigen Entwicklungsdependance angereist.

Wir wissen hier ja dank Karl Valentin: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“

Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende, auch wenn Sie sich nicht gerade in einer Zukunftsregion aufhalten.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: