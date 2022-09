Morning Briefing Die große Nervosität der US-Anleger

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

An den US-Börsen ging es gestern kräftig bergab. Der Technologieindex Nasdaq Composite schloss über fünf Prozent im Minus, der Aktienindex S&P 500 gut vier Prozent. Grund war die US-Inflation. Die ging zwar im Jahresvergleich von 8,5 auf 8,3 Prozent zurück. Analysten hatten allerdings mit einem Wert von 8,1 Prozent gerechnet.

Dass zwei Zehntelprozent Unterschied gleich ein kleines Börsenbeben auslösen, zeigt vor allem: Die Akteure an den Finanzmärkten sind derzeit so nervös wie ein Haufen Rennbahnzocker vor dem entscheidenden Galoppfinale. In einer Woche steht der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank an. Beobachter erwarten, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben wird, was das Risiko einer Rezession erhöht.