Morning Briefing Die große Unwucht der chinesisch-russischen Achse

in diesen Zeiten, in denen das geostrategische Denken in Einflusssphären zurück ist, lohnt sich ein Blick auf die Macht der Bilder. Die Länge eines Tisches zum Beispiel ist ein recht zuverlässiger Indikator dafür, wie es um das Verhältnis zweier Staatschefs bestellt ist. Auch beim Treffen der Shanghai Cooperation (SCO), das dieser Tage im usbekischen Samarkand stattfindet, sind die optischen Indikatoren mindestens so bedeutsam wie die verbalen.

Als gestern Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping aufeinandertrafen, saßen sie gemeinsam mit ihren jeweiligen Delegationen um ein Gebilde herum, das einem sehr großen Sarg ähnelte. Es stellt sich die Frage, was die beiden Herren dort symbolisch begruben. Vermutlich war es die alte Weltordnung.

Denn die Staatschefs untermalten in Samarkand den Eindruck einer neuen bilateralen Achse. Xi und Putin stärkten sich gegenseitig den Rücken und machten „den Westen“ für die Eskalation der von ihnen provozierten Konflikte in ihrer jeweiligen Nachbarschaft verantwortlich. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein klassischer Fall von „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, ist auf den zweiten Blick allerdings eine vielschichtige Allianz mit divergierenden Interessen.

Vor allem ökonomisch begegnen sich die beiden Staaten keinesfalls auf Augenhöhe. Das chinesische BIP ist zehnmal so groß wie das russische. Kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine nutzte China die Gelegenheit, sich günstig mit Öl, Kohle und Gas aus Russland einzudecken. Außerdem stehen Forderungen nach einer Vorzugsbehandlung für chinesische Investoren etwa bei Infrastrukturprojekten in Russland im Raum.

Xi scheint für Putin also der letzte große Verbündete auf der internationalen Bühne zu sein. Putin ist für Xi dagegen in erster Linie eine Möglichkeit, das neue Seidenstraßen-Projekt voranzutreiben und sich mit Rohstoffen zu versorgen. Alle Hintergründe zur neuen Achse Moskau-Peking lesen Sie in unserem Wochenendtitel.

Während Putin sein Bündnis mit China vertieft, fürchtet sich Europa vor einem kalten Winter ohne russisches Gas. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußert sich im Handelsblatt zuversichtlich, dass die derzeitige Strategie der EU im Konflikt mit Russland Wirkung zeigt.

Putin habe sich bei seinem Angriff auf die Ukraine verkalkuliert, ist Borrell überzeugt. Russlands Präsident sei davon ausgegangen, dass die EU zu gespalten und abhängig vom russischen Gas sein würde, um zu handeln. Stattdessen trügen die Sanktionen zusammen mit einer massiven wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung der Ukraine dazu bei, den russischen Angreifer schlussendlich zu besiegen.

Borrells Worte klingen im europäischen Herbst stark nach einer Durchhalteparole. Man ist geneigt, ihm zuzurufen: Josep, dein Wort in Gottes Ohr!

(Foto: ddp) Wesley Clark: Der frühere US-General befehligte unter anderem die Nato-Truppen im Kosovo.

Immerhin: Der ehemalige US-General Wesley Clark antwortet optimistisch auf die Frage, ob der Westen auch in einem kalten Winter weiterhin zusammenhalten wird. Europäische Staats- und Regierungschefs äußerten schnell Bedenken und Zweifel, das vermittle totalitären Herrschern wie Putin den Eindruck, der Westen sei schwach. „Aber tatsächlich ist das ein Zeichen für Widerstandsfähigkeit von Demokratien“, sagt Clark.

Der langjährige US-General rät Putin in der jetzigen Lage deshalb, sich zurückzuziehen, das zu bewahren, was er hat und ein neues Paradigma für Russlands Beziehung zur Welt zu suchen. Denn, so ist Clark überzeugt: „Russland verliert derzeit und wird weiter verlieren.“

Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg hat derweil das Problem, dass sie Mitarbeiter, die mutmaßlich in den Steuerbetrugsskandal Cum-Ex verwickelt waren, nicht loswird. Beim größten bekannten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik war hierzulande ein Schaden von schätzungsweise rund 36 Milliarden Euro entstanden. Auch die Warburg-Bank hatte Cum-Ex Transaktionen durchgeführt.

Heute gibt die Bank zwar zu, die „steuerliche Beurteilung der Cum-Ex-Geschäfte“ habe sich „als falsch erwiesen“ – doch die personellen Konsequenzen daraus hat man in Hamburg noch nicht gezogen. Offenbar beschäftigt die Bank weiterhin Mitarbeiter, die mutmaßlich in die Geschäfte verwickelt gewesen sein sollen.

Das Problem: Eigentlich kann der dringende Verdacht einer Steuerhinterziehung eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Wenn die Geschäftsleitung allerdings selbst Kenntnis von den illegalen Tätigkeiten hatte, ist es schwieriger, die Mitarbeiter loszuwerden. Denn niemand darf ohne Weiteres dafür bestraft werden, den Regeln des eigenen Hauses gefolgt zu sein – selbst, wenn diese lauteten, den deutschen Staat um eine große Summe Geld zu prellen.

(Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner – Dass zur Lastengesamtrechnung gehört auch, dass die Entlastungen durch Belastungen teilweise wieder zunichte gemacht werden. darüber spricht der Finanzminister nicht.

Momentan ist der deutsche Staat mit seinem Geld uns allen gegenüber auf den ersten Blick recht großzügig. Entlastungspaket folgt auf Entlastungspaket. So scheint es jedenfalls. Doch zur Lastengesamtrechnung gehört auch, dass die Entlastungen durch Belastungen teilweise wieder zunichte gemacht werden. Nur spricht die Bundesregierung darüber öffentlich kaum.

Die großen Steuerentlastungen werden teils zur Hälfte wieder von steigenden Sozialbeiträgen aufgezehrt. Vor allem Beschäftigte mit höheren Einkommen müssen sich auf Mehrabgaben von über 600 Euro im nächsten Jahr einstellen. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung für das eigene Portemonnaie sollten diese neuen Kosten also unbedingt mitbedacht werden. Wer bei den Sozialbeiträgen mit welchen Abgaben rechnen muss, haben meine Kollegen in Berlin recherchiert.

Und dann ist da noch die derzeit laufende Berliner Kunstwoche mit ihren Installationen zum Staunen. Wenn Sie für die nächsten Tage noch auf der Suche nach kulturellem Input sind, kann ich Ihnen den Besuch der Berlin Art Week empfehlen. Dort dürfen Sie sich dann von meiner anfangs aufgestellten These überzeugen lassen, dass Weltpolitik auch etwas fürs Auge ist. Themen wie die Klimakrise, globale Geldgier oder die Unterdrückung von Frauen werden in der Hauptstadt künstlerisch in Szene gesetzt.

Wenn Ihnen das zu viel für den Kopf und zu wenig für den Bauch ist, wäre auch der Besuch einer essbaren Performance eine Option. Laut Programm lockt dabei eine Reise durch die Aromen. Auch die Liebe zur Kunst geht schließlich, wie sollte es anders sein, durch den Magen.

