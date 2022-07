Morning Briefing Die heißen Tage der Klimapolitik

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

manche Website ist in diesen Tagen eine Art Wetterbericht, und in der ARD sendete man gestern Abend ein „Extra“, das naturgemäß kein „Brennpunkt“ sein durfte. So gibt es laufend neue Hitzerekorde, die doch nur Zwischenmessungen des allgemeinen Klimadesasters sind. In Großbritannien wurden erstmals überhaupt in der Landesgeschichte mehr als 40 Grad gemessen, Wiesen rund um London brennen wie die Wälder in Südeuropa oder Westfrankreich. Die „Großschadenslage“ wurde ausgerufen.

In Deutschland meldete Emsdetten mit 40 Grad den bisherigen Höchstwert für 2022, aber da dürfte sich in den nächsten Tagen noch ein anderer Hitzerekordort finden. Die Exzesswärme verlagert sich nun vom Westen und Südwesten Deutschlands nach Norden und Nordosten. In Berlin können schon mal die Fußwannen fürs Kaltwasserbad bereitgestellt werden.