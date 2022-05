Morning Briefing Die „Leopard”-Frage: Nie Panzer für Kiew?

Rhetorisch ermuntern die Auftritte von Olaf Scholz oft, daran zu denken, was künftig einmal mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bei Redeautomaten möglich sein wird. Man weiß gar nicht, wie oft Zeitungen die folgenden Thesen zur Ukraine schon in Schlagzeilen gepackt haben: „Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen!“ Und: „Es darf keinen Diktatfrieden geben.“ Sowie: „Putin will zurück zu einer Weltordnung, in der der Stärkere diktiert, was Recht ist.“

Bei seiner Stippvisite in den Wirtschaftselitekreis von Davos, der diesmal ohne Russland und China auskommen musste, hat der Bundeskanzler diese Sätze zum X-ten Mal gesagt. Und beiläufig erwähnte er auch, dass Deutschland sehr wohl schwere Waffen in die Ukraine liefere.



(Foto: imago images/photothek) Staatssekretärin Siemtje Möller, Bundeskanzler Olaf Scholz: Die Bundesregierung will alles vermeiden, was zu einer Eskalation des Kriegs führen könnte.

Dass sich Olaf Scholz in dieser Sache windet wie Boris Johnson in der Frage der Corona-Partys in 10 Downing Street, mag mit einem Satz zusammenhängen, den Siemtje Möller, Parlamentarische Verteidigungsstaatssekretärin, im ZDF fallen ließ.