Morning Briefing Die Leoparden sind los

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Entscheidung fiel gestern Abend: Bundeskanzler Olaf Scholz will Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Wie der „Spiegel“ zuerst berichtete, geht es um mindestens 14 Fahrzeuge. Auch anderen Ländern wird gestattet, Leoparden aus deutscher Produktion an Kiew abzugeben. Laut US-Medien ist zudem die US-Regierung bereit, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Abrams zur Verfügung zu stellen.

Warum das lange Taktieren und Zögern von Scholz, nur um dann am Ende doch zu liefern? Zwei Lesarten bieten sich an. Entweder ist der Kanzler tatsächlich der gewiefte Stratege, für den ihn seine politischen Freunde halten.

Als alle Welt von ihm forderte, sich endlich zu erklären, hat er öffentlich geschwiegen und im vertraulichen Telefonat mit US-Präsident Joe Biden klar gemacht: Deutsche Leoparden gibt es nur, wenn auch amerikanische Abrams an die Front rollen. Im Weißen Haus stieg vorübergehend der Blutdruck – und dann fügte man sich. Laut „Wall Street Journal“ war es der überzeugte Transatlantiker Biden selbst, der sich über die Bedenken seines Militärs hinwegsetzte, nach dem Motto: Hauptsache, die Deutschen machen mit.

Die andere Lesart: Scholz war kein cleverer Akteur, sondern ein Getriebener. Unter dem Druck des linken SPD-Flügels und einer in dieser Frage gespaltenen deutschen Öffentlichkeit stellte er immer neue Bedingungen für Leopard-Lieferungen auf: Erst nur im Einklang mit anderen Verbündeten. Dann nur, wenn auch die USA liefern.

Als gar nichts Anderes mehr half, griff man am Freitag zum bürokratischen Taschenspielertrick des „Prüfauftrags“ um zu evaluieren, ob überhaupt Panzer verfügbar sind. Erst als Polen gestern bei der Bundesregierung beantragte, seine Leoparden aus deutscher Produktion an die Ukraine weiterliefern zu dürfen, war das Ausredenarsenal erschöpft.

Selbst wenn man Variante Eins zuneigt – Scholz, der Meisterstratege – muss man die Fragen stellen: War das Zögern seinen Preis wert? Wieviel politisches Kapital hat es uns bei unseren Verbündeten gekostet, insbesondere in Osteuropa? Ist der Respekt für Scholz in Washington gestiegen, weil er der Supermacht USA ein Zugeständnis abgerungen hat? Oder ballt man dort die Faust in der Tasche und schwört sich: Noch einmal lassen wir den Deutschen solch einen Stunt nicht durchgehen?

Für den Moment spielt all dies keine Rolle. Jetzt kommt es darauf an, dass die Leoparden und andere westliche Kampfpanzer schnell, in relevanter Stückzahl, mit ausreichend Munition und Ersatzteilen und gut ausgebildeten ukrainischen Besatzungen an die Front gelangen. Nur dann können sie in den erwarteten Frühjahrsoffensiven beider Kriegsparteien noch eine Rolle spielen. Laut dem FDP-Verteidigungsexperten Marcus Faber sollen die Details zu Ersatzteilpaketen und der Ausbildung der ukrainischen Soldaten heute Thema im Verteidigungsausschuss sein.

Dass die Ukraine – ebenso wie Russland – ein ziemlich korruptes Land ist, wissen wir seit vielen Jahren. Am Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes ändert das ebenso wenig etwas wie am verbrecherischen Charakter des russischen Angriffskriegs.

Nun hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit einer Reihe von Entlassungen auf mutmaßliche Korruptionsfälle reagiert. Insgesamt vier Vizeminister, der Stellvertreter der Präsidialverwaltung, Gouverneure und Mitarbeiter in diversen Behörden, Ämtern sowie der Staatsanwaltschaft sind ihre Jobs los. Mehrere Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Korruptionsvorwürfe waren am Wochenende bekannt geworden.

Der Softwarekonzern Microsoft hat zum Jahresende angesichts hoher Inflation und Rezessionssorgen deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Dezember brach der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreswert um zwölf Prozent auf 16,4 Milliarden Dollar (15,1 Milliarden Euro) ein, wie der Computerkonzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Microsofts Erlöse stiegen um zwei Prozent auf 52,7 Milliarden Dollar – das schwächste Wachstum seit mehr als sechs Jahren. Insgesamt lagen die Quartalszahlen jedoch im Rahmen der Erwartungen, die Einnahmen aus dem Cloudgeschäft sogar etwas höher als erwartet. Die Aktie legte nachbörslich um rund vier Prozent zu.

In der vergangenen Woche hatte Microsoft bekanntgegeben, rund 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Gleichzeitig will der Konzern sein Engagement beim Entwickler der populären KI-Software ChatGPT, OpenAI, nach eigenen Angaben mit einem „Multi-Milliarden“-Investment ausbauen.

Der Golf hat nicht nur einer ganzen Generation einen Namen gegeben, er steht auch für all das, was Deutschland einst war und irgendwann nicht mehr sein wollte: praktisch, solide, unauffällig. Ein Auto wie das Reihenmittelhaus im Vorort oder die beige Wellensteyn-Windjacke. Noch immer ist der Golf gemessen an den Zulassungszahlen das beliebteste Auto der Deutschen. Doch die Tendenz weist nach unten. Erst machte der Trend zu aufgebockten SUVs dem deutschen Durchschnittsauto das Leben schwer, dann kam auch noch der Wandel zur Elektromobilität hinzu.

Nun soll der Golf eine Renaissance als Elektroauto erleben, verriet VW-Konzernchef Oliver Blume im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Wir arbeiten daran. Es gibt bereits inspirierende Vorschläge.“

Um die E-Varianten von den Verbrennern zu unterscheiden, werden sich der Golf und sein SUV-Ableger – nach allem, was man aus dem Konzern hört – in die elektrische ID-Serie von VW einsortieren und als ID.Golf beziehungsweise ID.Tiguan auf den Markt kommen. Auch eine leistungsstärkere GTI-Variante ist geplant. Momentan befinde sich das Projekt laut Blume in der Konzept- und Designphase.

Ursprünglich sollte der ID.3 VWs elektrischer Golf-Nachfolger sein. Davon will man inzwischen in Wolfsburg nichts mehr wissen. „Der ID.3 ist kein elektrischer Golf und sollte auch nie einer werden“, sagt ein hochrangiger Manager. Eine Ikone der Durchschnittlichkeit lässt sich eben nicht so einfach klonen.

