Morning Briefing Die Queen und ihr Reich: Wenn ein ganzes Land stillsteht

an diesem Montag fällt der Blick des „global village“, der einer durch Fernsehkameras ist, auf ein Inselland, das für einige Stunden stillsteht und zwei Minute schweigt. Auf eine Stadt, in der sich die Würdenträger der Welt (ein Repräsentant pro Land, keine Privatjets, letzte Meile im Bus) eingefunden haben, von US-Präsident Joe Biden über Japans Kaiser Naruhito bis zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mehr als 500 Staatsgäste sind eingeladen. Nicht dabei ist Russlands Wladimir Putin, aber den vermisst hier keiner.

Das Staatsbegräbnis der britischen Königin Elizabeth II. verdrängt alle anderen Themen – die von Krieg, Rezession und Pandemie, aber auch die vom schwierigen Erhalt des Commonwealth und der Krise Großbritanniens, das sich als Mitglied der europäischen Gemeinschaft nicht bewährt hat. Alle Nachrufe, Dossiers und royale Lobpreisungen von mehr als 70 Jahren Regentschaft sind geschrieben, heute schauen die meisten wehmütig zur Westminster Abbey in London und auf Schloss Windsor. Dort wird die Queen der Herzen in der König-George-VI.-Seitenkapelle an der Seite ihres Mannes Prinz Philip, ihrer Eltern und ihrer Schwester Prinzessin Margaret begraben.

(Foto: dpa) Queen Elizabeth II. wird heute beigesetzt

Was will man sagen: Elizabeth II. war wirkmächtig ohne mächtig zu sein. Alles Weitere im November in der nächsten Staffel von „The Crown“.

Die Zahl der Zweifler und Kritiker an der Amtskunst von Robert Habeck hat erkennbar zugenommen. Der grüne Bundeswirtschaftsminister, der so verheißungs- und stimmungsvoll begonnen hat, sieht für manche nach dem Gasumlage-GAU wie ein Klempner aus, der seine Rohrzange zuhause vergessen hat. In einer solchen Lage kann man „friendly fire“ aus dem eigenen Haus am wenigsten gebrauchen – und doch steht er unter Beschuss, wie das interne Protokoll einer Ministeriumssitzung klar macht, das uns vorliegt.

(Foto: IMAGO/Metodi Popow) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Es ging hoch her, weil die „Zeit“ berichtet hatte, Verfassungsschützer hätten angeblich zwei Top-Beamte Habecks „untersucht“. Sie seien durch russlandfreundliche Energie-Positionen aufgefallen. Es ging um einen „Sensibilisierungstermin“ zwischen Hausleitung und Verfassungsschutz. In der Krisensitzung sprachen Beamte von „starker Verunsicherung“. Einer meinte: „Wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, ,Russlandversteher‘ zu sein.“

Habecks Staatssekretär Patrick Graichen erwiderte, das Wirtschaftsministerium habe „jahrelang russlandfreundliche Politik gemacht“, seit die Grünen erstmalig zuständig seien, habe sich das grundlegend geändert. Und er sagte einen Satz, der hundert Prozent wahrheitsgetreu ist: „Jetzt steht Habeck unter Druck.“

(Foto: IMAGO/xcitepress) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Im Kabinett gilt Finanzminister Christian Lindner (FDP) als Antipode. Er soll schon mal intern höflich äußern, sich bestimmte Vorlagen aus dem Wirtschaftsministerium ausführlicher vorgestellt zu haben. Offen kritisierte er jetzt in der ARD Habecks Energiepolitik und wandte sich gegen „ideologische Festlegungen, Stichwort Kernkraft“.

Um die Strompreise zu senken, müssten alle Kohlekraftwerke ans Netz gehen und auch die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke weiter genutzt werden. Der Staat könne nicht Wohlstandsverluste über dauerhaft höhere Schulden ausgleichen, erläuterte der FDP-Chef. Kredite seien schließlich vom Volk zurückzuzahlen. In Wirklichkeit bedrohten galoppierende Preise die Wirtschaftsentwicklung am meisten: „Inflation bekämpft man anders als eine Corona-Pandemie.“

(Foto: dpa) Raffinerie PCK Schwedt

Polens staatlicher Ölkonzern PKN Orlen ist mit 29 Milliarden Euro Umsatz die Nummer eins in Osteuropa. Nun will er 54 Prozent der Anteile an der PCK Raffinerie im ostdeutschen Schwedt übernehmen, die bisher vom russischen Ölgiganten Rosneft gehalten und jüngst unter deutsche Treuhandverwaltung gestellt wurde. Orlen bezieht bereits Benzin und Diesel aus Schwedt, etwa für sein Tankstellennetz („Star“).

Die Offerte ist heikel für Berlin, da PKN Orlen zum politischen Instrument der national-populistischen Regierungspartei PiS geworden ist. Das verstärkte sich im Sommer nach einer Fusion mit dem Ölproduzenten Lotos, in deren Folge der Konzern etliche Regionalzeitungen übernahm, jedoch Aktivitäten aufgrund von Kartellauflagen an den saudi-arabischen Ölkonzern Saudi Aramco abgeben musste. Durch einen Deal könnte die Schwedter Raffinerie besser mit Rohöl über den polnischen Hafen Gdansk versorgt werden – statt wie bisher über die politisch unerwünschte russische Druschba-Pipeline.

In manchen Artikeln zur Lage der Nation fällt eine Quintessenz auf: „Never waste a good crisis.“ Motto: Nutze die Krise zu Reformen und zur Weltverbesserung, groß genug ist sie ja. Wenn wir aber die Perspektive der Dax-Konzerne einnehmen, drängt sich die Frage auf: Von welcher Krise redet ihr? 15 der in der Top-Börsenliga notierten 40 Unternehmen dürften 2022 mit Rekordgewinnen abschließen, eine weitere Steigerung gegenüber 2021, das ebenfalls ein Spitzenjahr war.

Nach Berechnungen unseres Experten Ulf Sommer dürften die Dax-Firmen insgesamt vermutlich 130 Milliarden Euro verdienen. Das erklärt sich durch Währungseffekte (Schwach-Euro), ein leicht verändertes Geschäftsmodell und die gut sättigende Stellung eines Großoligopols, das leicht höhere Preise oktroyieren kann.

(Foto: Reuters) Porsche zieht es an die Börse

Und so lebt ein nur noch dem Namen nach deutscher Konzern wie Linde genauso im Idyll wie die von Zwei-Tonnen-Energiemonstern lebende BMW AG oder der Chipkonzern Infineon. Sie alle spielen in einer Liga, die weit entfernt ist von all den Not-Verstaatlichungen, die derzeit die Aufmacher der Zeitungen beherrschen. Und vielleicht reiht sich in die Reihe der Sorglos-Firmen bald auch ganz groß die Porsche AG ein, deren Aktien vor dem baldigen Börsengang zu 76,50 bis 82,50 Euro offeriert werden, was einer Bewertung von 75 Milliarden gleichkommt.

Eine Überweisung von jeweils 30 Millionen Euro durch die US-Großbank BNY Mellon und die Hamburger Privatbankgruppe Warburg erfreut das Bundeszentralamt für Steuern. Es handelt sich um einen kleinen Ausgleich für all die Schäden, die Geldinstitute in Kollaboration mit reichen Investoren dem deutschen Staatswesen zugefügt haben. Im konkreten Fall ließ man sich einfach rund um Aktiengeschäfte und einen BC German Equity Special Fund Steuern erstatten, die gar nicht angefallen waren. Am Geldtransfer der Amerikaner an den Fiskus wird sich auch die bei anrüchigen Geschäften in der Vergangenheit etwas sehr auffällige Deutsche Bank wohl mit einem einstelligen Millionenbetrag beteiligen. Sie war als Kreditgeber aufgetreten.

Der psychologische Hintergrund dieser Gaunereien bleibt rätselhaft. Er könne „die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht das zuweilen abnorme Verhalten der Menschen“, verriet einmal der Physiker Isaac Newton.

Und dann ist da noch die populäre russische Popsängerin Alla Pugatschowa, 73, die mit ihrem Mann, dem 27 Jahre jüngeren TV-Moderator Maxim Galkin, nach Beginn des Ukrainekriegs nach Israel ausreiste und die nun (zurück in Russland) den Kreml wegen der militärischen Aggressionen scharf kritisiert. Sie wolle als ausländische Agentin eingestuft werden, sagt sie, ganz so wie ihr Gatte, der die Truppenentsendung in die Ukraine bereits öffentlich angeprangert hatte. Daraufhin setzte ihn das Justizministerium auf eine schwarze Liste sogenannter Agenten, da er angeblich gegen Geld für die Ukraine politisch aktiv sei.

Pugatschowa erklärte sich daraufhin „solidarisch mit meinem Mann, einem ehrlichen, anständigen und aufrichtigen Menschen, einem wirklichen und nicht käuflichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht, ein friedliches Leben, Redefreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren.“ Für den Superstar, der sich stets von der Politik ferngehalten hatte, sind das starke Töne.

Da fällt uns zum Schluss der Dichter T.S. Eliot ein: „Nur wer riskiert, zu weit zu gehen, kann überhaupt herausfinden, wie weit er gehen kann.“

