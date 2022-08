Morning Briefing Die ungewöhnlich düsteren Töne des Huawei-Gründers

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie die Luftballon-Politik? Altkanzler Gerhard Schröder verfolgte sie einst: Er steckte wichtigen Medien irgendeinen großen Plan und wertete am Ende, wie das beim Wähler ankam.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht erst gar nicht den Umweg über geleakte Konzepte, sondern zieht Ideen durch bis hin zur Verordnung – um sie dann bei zu viel Kritik wieder neu prüfen zu lassen. So hält es der Politiker bei der missratenen Gasumlage: „Das schauen wir uns nochmal an.“ Beim Unternehmertag im westfälischen Münster trat er in dieser Sache als politischer Causeur auf. Es sei „sicherlich nicht moralisch richtig, dass Unternehmen, die – lassen Sie mich das mal plattdeutsch sagen – ein Schweinegeld verdient haben, dann auch noch sagen: Ja, und für die paar Einnahmeausfälle, die wir haben, da bitten wir die Bevölkerung um Hilfe, die soll uns auch noch Geld geben“.

Zugleich wies Habeck laut der Zeitung „Welt“ auf juristische Hürden und mögliche Klagen hin. Dann könnte am Ende der Zusammenbruch der Gasversorgung drohen. Beinhart verteidigt wird die Gasumlage nur von Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur: Sie sei „zielgenauer als ihr Ruf“. Nur ein kleiner Teil der Gasumlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde, so Müller, gehe an Unternehmen, die das nicht wirklich benötigen würden.

Die Volksrepublik China, ein Hybrid aus Kadersozialismus und Innovationskapitalismus, gerät allmählich in jene Schwierigkeiten, in denen ihr wichtigster Handelspartner Europa auch steckt. Nach Lockdowns und Baukrise setzen Dürre und Rekordhitze dem Land zu – die extreme Wetterlage löst Stromengpässe aus. Chinas Staatsführung genehmigt ein Programm von mehr als 300 Milliarden Yuan (rund 44 Milliarden Euro) zum Ausbau der Infrastruktur. Sonderanleihen über 200 Milliarden Yuan sollen die Energieversorgung stabilisieren.

Aber der nette Ton wird längst konterkariert durch die Schließung etlicher Fabriken, beispielsweise von Toyota, CATL und Foxconn in der Provinz Sichuan. Die Stromknappheit dort könnte leicht auf Firmen wie die Automacher Porsche und Volkswagen übergreifen. Aktuell ist Unsicherheit der größte Wachstumsfeind.

Aber wie will der treue Handelspartner Deutschland in dieser kniffligen Situation vorgehen? Zunächst mit dem Abladen von Arroganz und Vorurteilen, vor allem aber auch mit schärferen Regeln für Staatsgarantien bei Investitionen deutscher Firmen im Ausland. „Wir müssen etwas dagegen tun, dass sich das Klumpenrisiko China weiter aufbaut“, offenbart ein ranghoher Vertreter des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck. Auch drohende Sanktionen bei einer Eskalation des Konflikts mit Peking spielen eine Rolle.

Schon Lessing wusste: „Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt.“

(Foto: dpa) Die Landschaft von Chongqing, einer Millionenstadt, zu der auch das umliegende Ackerland und die steilen und malerischen Berge gehören, wurde durch eine ungewöhnlich lange und intensive Hitzewelle und eine damit einhergehende Dürre verändert.

Einer, der vorangehen will, ist Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Weitere 146 Milliarden US-Dollar will er für Stützungsmaßnahmen und Investitionen ausgeben – das soll helfen, die Wirtschaft „auf einem stetigen Kurs zu halten“, so Premierminister Li Keqiang.

Ungewöhnlich düstere Töne schlägt dagegen Ren Zhengfei, 77, an, Gründer des erfolgreichen IT-Konzerns Huawei. In einem kolportierten Brief an die Mitarbeiter prophezeit er eine langanhaltende globale Rezession und ein „schmerzhaftes historisches Jahrzehnt“. In dem Maße, in dem die Weltwirtschaft schrumpfe, wachse auch der Marktdruck auf Huawei. Einige Länder werde der Telekomausrüster und Hardwarehersteller wohl komplett aufgeben. Insbesondere für die Jahre 2023 bis 2025 gehe es nur noch ums reine Überleben, so der Gründer. Es müsse sichergestellt werden, dass Huawei „die Krise in den nächsten drei Jahren übersteht“. In diesem Tonfall geht es weiter. Die „Kälte“ werde an alle weitergegeben, schreibt Ren beispielsweise, angesichts der dramatischen Lage müsste den Mitarbeitern ein Schauer über den Rücken laufen: „Keine Illusionen mehr, kein Geschichtenerzählen.“

Je mehr die Zinsen dankten, desto stärker suchten die Deutschen „Betongold“. Sie investierten, auch zu Höchstpreisen, in Immobilien, einen vermeintlichen Großhafen der Geldanlage. Doch der Rausch des letzten Jahrzehnts war vorbei, als auch windschiefe, abgelebte Häuser in wenig attraktiven Vierteln nachgefragt wurden, als würden dort Goldnuggets frei herumliegen. Der Durchschnittspreis für Wohneigentum war zuletzt auf 538.000 Euro geklettert, ein Anstieg von 85 Prozent innerhalb einer Dekade.

„Wo zuletzt noch fast blind gekauft wurde, steigt nun die Nervosität“, schildert unser Wochenendtitel. Und die Nervösen haben gute Gründe für ihre Zitterhände: Mal fehlen die Handwerker, dann wieder frühere Förderungen, mal ärgern die steigenden Baukosten und Materialengpässe, mal wirkt sich die nachlassende öffentliche Förderung nachteilig aus. Wer jetzt ein Haus verkaufen muss, schaut schnell in die Abflussröhre.

Zur viel zitierten „Zeitenwende“ gehört, dass erst einmal vieles schlechter wird, bevor vielleicht manches besser wird. Das ist zu sehen bei den wieder steigenden CO2-Emissionen, beim erzwungenen Run auf Öl, Kohle und Gas. Auch bei den Bio-Lebensmitteln gibt es bedenkliche Entwicklungen. Immer mehr Anbieter geben auf, weil die wegen der Inflation besorgte Klientel auch hier spart. Schließlich wollen die nach wie vor geplanten Urlaube finanziert werden.

So gaben zuletzt beispielsweise auf: Nicola Baumgartner mit ihrer Shuyao Teekultur, die Reformhauskette Bacher mit 100 Filialen und die Handelskette Superbiomarkt. Laut den Zahlen der GfK brach der Umsatz der Reformhäuser und Naturkostläden im ersten Halbjahr um 39,1 Prozent ein, Bio-Supermärkte büßten 16,5 Prozent ein. Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr, wenn sie an den Geldbeutel geht.

Mein Kulturtipp zum Wochenende ist Buch Nummer zwei auf unserer Shortlist für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022: „Eine kurze Geschichte der Gleichheit“ von Thomas Piketty. Es handelt sich um ein „Best-of“ der bisherigen Arbeiten des französischen Ökonomen, für den der Reichtum einiger weniger schneller wächst als das Bruttoinlandsprodukt. Hier konzediert er, die Gesellschaft sei in den letzten 200 Jahren „egalitärer“ geworden, aber noch nicht am Ziel – und das ist für ihn ein demokratischer, dezentralisierter Sozialismus. Piketty fordert Sozialstaat und progressive Steuersätze, ist aber zu naiv bei der Frage, was ein Staat überhaupt leisten kann. Lesenswert sind Pikettys historische Ausflüge, etwa zur Sklaverei, zu Frauenrechten, Bildung oder Thatcherismus.

Und dann ist da noch Katerina Tichonowa, jüngere Tochter des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, die scheinbar Bayern gerne mag. Nach Recherchen des „Spiegel“ und der russischen Investigativplattform „IStories“ flog sie seit 2015 offenbar mehr als zwanzigmal nach Deutschland, alles der Liebe wegen. Bis April arbeitete ihr Partner Igor Zelensky, mutmaßlich auch Vater einer heute vierjährigen Tochter, als Chef des Bayerischen Staatsballetts.

Die deutschen Sicherheitsbehörden bekamen von den brisanten Visiten nichts mit, obwohl die Putin-Tochter von Personenschützern der russischen Präsidentengarde FSO begleitet wurde. Polizei und Nachrichtendiensten fielen diese Touren allem Anschein nach über Jahre hinweg nicht auf – obwohl Tichonowa und ihre Bodyguards zumeist unter ihren richtigen Namen nach Bayern kamen. Für den SPD-Innenexperten und Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler ist der Fall „ein illustres Beispiel“ dafür, „dass wir in den vergangenen Jahrzehnten keine Strategien entwickelt haben, den russischen Agenten und ihren Aktivitäten etwas entgegenzusetzen“. Die klare Diagnose: „Wir können so nicht weitermachen.“

Enden wollen wir angesichts solcher Erkenntnisse mit einem Klassiker von Mark Twain: „Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.“

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, schlafen Sie sich aus.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

