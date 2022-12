Morning Briefing Die vermeintliche Reue des Krypto-Pleitiers

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

selten sah das Gesicht einer Krise so harmlos aus wie dieses. Sam Bankman-Fried, ein pausbäckiger Wuschelkopf mit einer Vorliebe für Bermuda-Shorts, könnte sich jederzeit als Hobbit-Darsteller verdingen. Stattdessen hat der Dreißigjährige mit der Pleite seiner Handelsplattform FTX den größten Crash in der noch jungen Geschichte der Kryptowährungen ausgelöst. Der Verbleib von Milliarden an Anlegergeldern ist ungeklärt. Nun hat sich Bankman-Fried unseren US-Korrespondenten Astrid Dörner und Felix Holtermann zum Interview gestellt.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem Gespräch: Entweder hatte Bankman-Fried bereits seit langem den Überblick über die Geldströme verloren, die über seine Plattform flossen – oder er versucht es im Nachhinein so darzustellen, um von seiner juristischen Schuld abzulenken. O-Töne:

„Ich habe nie versucht, zu betrügen, etwas Schlechtes zu tun. Aber ja, ich habe eindeutig eine ganze Menge vermasselt. Und auf die eine oder andere Weise werde ich dafür bezahlen müssen.“

„Sollten am Ende alle Gläubiger aus einem zentralen Topf entschädigt werden, dann könnten Kunden 20 bis 30 Prozent ihrer Forderung wiederbekommen.“

„Ein Viertel meiner Zeit habe ich mich um regulatorische Fragen gekümmert, ein Viertel damit, Leute zu managen und ein Viertel damit, mir zu überlegen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und dann sind schon 75 Prozent meiner Zeit weg, ohne, dass ich mich um das eigentlich Wichtige gekümmert hätte: um das Geschäft, um das Risikomanagement und die Technologie.“

Ob sich die Krypto-Branche von der FTX-Pleite erholen kann, ist die eigentlich spannende Frage. Die „Financial Times“ berichtet, dass Anleger ihr Kryptokapital im Rekordtempo auch von anderen Handelsplattformen wie Binance, Kraken und Coinbase abgezogen hätten. Netto seien im November 91.363 Bitcoin abgeflossen, damals umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Dollar. Unklar ist, ob die Anleger ihre Bitcoins verkauft oder in so genannte private Wallets umgeschichtet haben.

(Foto: IMAGO/photothek) Annalena Baerbock: Die Grünen-Außenministerin auf einem Besuch in Ouallam, Niger im April 2022.

Eine Lithium-Mine in Serbien, eine Zugverbindung von Burkina Faso zum ghanaischen Hafen Takoradi, ein Datenkabel zwischen Chile und Australien: Mit Großprojekten wie diesen will die Ampel den wachsenden globalen Einfluss Chinas zurückdrängen. Die Investitionsvorhaben stehen auf einer vertraulichen Liste, die die Bundesregierung an die EU-Kommission geschickt hat. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. Die Berliner Vorschläge sollen der EU-Initiative „Global Gateway“ auf die Sprünge helfen, Europas Antwort auf die „Neue Seidenstraße“ der Chinesen.

Peking lässt weltweit Autobahnen, Häfen und Zugstrecken bauen, das Regime schafft so Abhängigkeiten, die bis nach Europa hineinreichen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat vor einem Jahr „Global Gateway“ vorgeschlagen, um Chinas Machtstreben zu kontern. Die Idee: Kommission, Mitgliedstaaten und Privatwirtschaft sollen 300 Milliarden Euro mobilisieren und weltweit große Infrastrukturprojekte vorantreiben.

Seit der der Ankündigung ist jedoch wenig geschehen. Teile der Kommission spielen auf Zeit, man fürchtet, dass Entwicklungshilfe künftig geopolitischen Interessen untergeordnet wird. Mit ihrer Liste will die Bundesregierung Brüssel nun Dampf machen.

In den kommenden Wochen dürfte das politische Brüssel allerdings vor allem damit beschäftigt sein, den politischen Fallout der Korruptionsaffäre im EU-Parlament zu begrenzen. Belgische Ermittler hatten am Freitag die griechische Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, und den früheren italienischen EU-Abgeordneten Pier Antonio Panzeri verhört. Die Justizbehörden gehen dem Verdacht nach, dass sich ein Netzwerk um Kaili und Panzeri für die Einflusskampagne eines Golfstaats einspannen und bestechen ließ. Dabei soll es sich um Katar handeln. Gegen Kaili wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen, wie belgische Medien melden.

(Foto: dpa) Benzin, Diesel und Heizöl sind in den vergangenen Wochen deutlich billiger geworden. Das dämpft die Konjunkturangst.

Das Handelsblatt schreibt es schon seit Wochen: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist besser als die Stimmung. Wobei das nicht viel heißen will, denn die Stimmung geht ja momentan dahin, dass wir in diesem Winter früher oder später Stöckchen aneinander reiben werden, um irgendwie ein wärmendes Feuer zu entfachen.

Ja, es gibt gewaltige Herausforderungen, insbesondere für die deutsche Industrie. Aber zumindest in den kommenden Monaten könnte es glimpflicher kommen als vielfach befürchtet. Das ist zumindest der Tenor im Konjunkturausblick des Handelsblatt Research Institute (HRI). Die Kolleginnen und Kollegen vom HRI prognostizieren nun 1,9 Prozent Wachstum fürs laufende Jahr und prophezeien für 2023: „So schlecht stehen die Chancen nicht, dass Deutschland um eine Rezession doch noch herumkommt, auch wenn der Fortgang des Ukrainekriegs mit allen möglichen Folgen nicht absehbar ist.“

Zum Vergleich: Die Gemeinschaftsdiagnose der großen Wirtschaftsforschungsinstitute von Anfang Oktober prognostiziert 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr und für 2023 ein Minus von 0,4 Prozent. In gut einem Jahr wissen wir, wer Recht hatte.

Klar ist auch: Es ist eine Stabilität auf Pump, die wir erleben. Der Staat schützt Bürger und Unternehmen derzeit mit gewaltigen schuldenfinanzierten Programmen vor den schlimmsten Folgen der steigenden Energiepreise.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach eigenen Worten bei einem Wahlsieg nächstes Jahr nicht noch einmal kandidieren. Der 68-Jährige kündigte an, 2023 ein „letztes Mal“ um die Unterstützung der Nation zu bitten. Danach werde er an jüngere Politiker übergeben.

Mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP hofft Erdogan auf einen Erfolg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die spätestens im Juni stattfinden. Doch ein Sieg Erdogans gilt alles andere als sicher. Sechs Oppositionsparteien haben sich mit der Absicht zusammengeschlossen, Erdogan abzulösen. Einen Präsidentschaftskandidaten hat das Bündnis noch nicht bekanntgegeben.

Handelsblatt-Türkeikorrespondent Ozan Demircan sieht den Sinn von Erdogans Ankündigung in der politischen Kultur der Türkei: „Wer abdanken will, erhält in der Regel keine Kritik mehr, sondern aus Respekt noch einmal eine breite Unterstützung. Dadurch baut Erdogan einen psychologischen Druck auf, der ihm 2023 noch ein letztes Mal zum Wahlsieg verhelfen könnte. Und darauf kommt es ihm an.“

Ich wünsche auch Ihnen einen Tag voller Respekt und mit breiter Unterstützung.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt