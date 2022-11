Morning Briefing Die zweite Pleite: Galeria ist mal wieder insolvent 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

traurig aber wahr – allzu lang andauerndes Elend weckt irgendwann kein Mitleid mehr, sondern Überdruss: Der Schulfreund, der immer wieder in toxischen Beziehungen landet. Die Cousine, die schon aus dem vierten Job geflogen ist, weil sie angeblich überall gemobbt wird. Dieser Schulfreund und diese Cousine als Unternehmen – das ist Galeria Karstadt Kaufhof.

Schon als die beiden Warenhausketten noch Wettbewerber waren, gab es ständig neue Gründe, warum es mit der geplanten Sanierung mal wieder nicht klappt, man neues Geld vom Staat braucht oder Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten sollen. Ein ermüdendes Dauerelend, an dem seltsamerweise nie die Eigentümer und Manager des Konzerns Schuld gehabt haben sollen.

Nun ist Galeria mal wieder pleite, es ist bereits das zweite Insolvenzverfahren nach 2020. Gestern hat sich die Warenhauskette mit ihren Großgläubigern inklusive des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auf ein so genanntes Schutzschirmverfahren geeinigt. Darunter versteht man ein Insolvenzverfahren, bei dem das Management unter Aufsicht eines Sachwalters die Sanierung selbst durchführt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die beste Nachricht aus Sicht der Steuerzahler: Ein kürzlich beim Bund gestellter Antrag auf mehr als 250 Millionen Euro an Staatshilfen für Galeria ist nun obsolet. Es wird also nicht noch mehr Steuergeld in ein moribundes Unternehmen gekippt, das mit dem österreichischen Immobilieninvestor Robert Benko immerhin einen nicht ganz unvermögenden Eigentümer aufweist. Der WSF hatte dem Unternehmen bereits ein Darlehen in Höhe von 460 Millionen Euro und eine stille Einlage von 220 Millionen Euro gewährt.

Bitter ist das alles für die Beschäftigten. Wenn immerhin die Hälfte der derzeit 131 Warenhäuser bei der Sanierung gerettet werden könnten, wäre das ein Erfolg, heißt es aus Aufsichtsratskreisen. Unternehmenschef Miguel Müllenbach spricht in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von über 40 Filialen, die geschlossen werden müssten.

Über die Millionen von Ukrainern, vor allem Frauen und Kindern, die vor dem russischen Angriff geflohen sind, gab es schon viel zu lesen. Seit einigen Wochen hat der Krieg noch eine zweite Fluchtwelle ausgelöst: Schätzungsweise 700.000 Russen haben bereits ihr Land verlassen, vor allem um sich der drohenden Einberufung zu entziehen. Die meisten sind in die Türkei, in den Kaukasus oder nach Zentralasien geflohen. In der EU ist Finnland das wichtigste Ziel.

Für Russland bedeutet die Ausreisewelle der meist gut qualifizierten jungen Männer einen erheblichen Braindrain. Der Direktor des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Mario Holzner, schätzt: „Es gibt Berechnungen, dass circa 0,5 Prozent des Wirtschaftseinbruchs nächstes Jahr auf die Rechnung der Teilmobilmachung gehen wird.“

So gesehen ist jeder Russe, der das Land verlässt, aus westlicher Sicht eine gute Nachricht – er kämpft nicht in der Ukraine, schwächt zugleich die russische Wirtschaft und treibt so Putins Kriegskosten nach oben. Für das laufende Jahr erwarten die Ökonomen vom WIIW einen Rückgang der russischen Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent, für 2023 um drei Prozent.

(Foto: dpa) Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping: Unter dem mächtigsten chinesischen Machthaber seit Mao Zedong hat sich der Einfluss der Kommunistischen Partei auf alle Bereich massiv erhöht.

Seit mehreren Jahren müssen Unternehmen in China, in denen drei oder mehr Parteimitglieder arbeiten, eine offizielle Vertretung der Kommunistischen Partei einrichten. Eine Recherche meiner Kollegin Dana Heide, bis vor kurzem Handelsblatt-Korrespondentin in Peking, zeigt nun: Der Einfluss dieser KP-Zellen auf deutsche Unternehmen steigt.

Auf Handelsblatt-Anfrage bestätigen der Chemiekonzern BASF und der Industriekonzern Siemens, dass in ihren Unternehmensniederlassungen in China Parteizellen installiert sind. Auch bei Mercedes, VW und BMW gibt es nach Handelsblatt-Informationen solche Zellen. In mindestens einem Werk eines Dax-Konzerns* entscheiden KP-Parteimitglieder inzwischen mit über Standortfragen, Geschäftsmodelle und Personalien. In anderen deutschen Konzernen vor Ort droht eine ähnliche Entwicklung.

Interne Unternehmensdokumente zeigen: Die Leistungsbewertung aller chinesischen Manager in dem chinesischen Werk des Dax-Unternehmens hängt zu mehr als 15 Prozent davon ab, wie sie beim Aufbau von KP-Strukturen abschneiden. Die Bewertung erfolgt durch die Partei selbst. Auch in anderen Unternehmen in der Volksrepublik wird die Leistung von Mitarbeitern inzwischen anhand ihres Engagements bei der Parteiarbeit evaluiert.

Der wachsende Einfluss der KP-Zellen entspricht dem Allmachtsanspruch von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der sich gerade seine dritte Amtszeit gesichert hat. Dass man innerhalb Chinas ein ausländisches Unternehmen führen kann, ohne schmerzliche Kompromisse mit dem kommunistischen Regime einzugehen – das ist unter Xi noch mehr ein Mythos als zuvor.

*Aus Quellenschutz verzichtet das Handelsblatt darauf, den Namen des Konzerns zu nennen. Dem Handelsblatt ist aber bekannt, um welches Unternehmen es sich handelt.

(Foto: dpa) Die Ölallianz Opec plus will den Ölpreis nach unten absichern.

Fast könnte man meinen, dass sich der US-Präsident vom Wahlsieg des Arbeiterführers Luiz Inácio Lula da Silva bei der brasilianischen Präsidentschaftswahl beflügelt fühlte. In Washington drohte Joe Biden am späten Abend deutscher Zeit den amerikanischen Ölkonzernen mit einer Abschöpfung ihrer Übergewinne durch eine Sondersteuer: „Die Ölindustrie hat die Wahl. Entweder sie investiert in Amerika, indem sie die Preise für die Verbraucher an der Zapfsäule senkt und die Produktions- und Raffineriekapazität erhöht. Oder sie zahlt eine höhere Steuer auf ihre übermäßigen Gewinne und muss mit weiteren Einschränkungen rechnen.“

Ziemlich linke Töne für einen US-Präsidenten. Eine solche Übergewinnsteuer dürfte Biden allerdings kaum durch das US-Parlament bekommen. Tatsächlich sind die Gewinne und auch die Aktienkurse von Ölunternehmen nach der jüngsten Förderkürzung der Opec kräftig gestiegen. Analysten sehen bei vielen Firmen weitere Kurschancen und raten zum Kauf.

Als ich gestern Abend am heimischen Schreibtisch die ersten Meldungen für dieses Briefing gesichtet habe, klingelten immer wieder maskierte Kinder an der Tür und verlangten Süßigkeiten. Als Wirtschaftsjournalist fängt man dann natürlich an, über die seltsame Ökonomie von Halloween nachzudenken. Bilanziell betrachtet handelt es sich ja um einen Aktivtausch – man verschenkt Süßigkeiten an Nachbarskinder, während sich die eigenen Kinder in der Nachbarschaft ihrerseits solchen Schnökerkram erbetteln.

Über die Werthaltigkeit der so dem Haushalt zugeflossenen Assets berät der Nachwuchs anschließend derart ernsthaft, als müssten Wirtschaftsprüfer den Lagerbestand eines Handelsunternehmens testieren: Ist ein in der Hosentasche schon halb geschmolzener Kinderriegel wirklich so viel Wert wie eine kleine Tüte Goldbären, oder muss hier eine Sonderabschreibung vorgenommen werden? Auch Spieltheorie kommt zur Anwendung – wer nichts gibt, muss damit rechnen, dass die Haustür mit Rasierschaum oder Schlimmerem besprüht wird. Wie oft man die Haustür nicht aufmachen kann, bevor die Sanktion eintritt, ist dabei entscheidend für ihre Wirksamkeit.

Ich vermute: Man müsste nur einen kleinen Teil dieser faszinierenden Überlegungen mit den Kindern vor der Haustür teilen, während man einen Teller mit Apfelschnitzen und Dinkelkeksen herumgehen lässt. Und schon hat man im Jahr darauf seine Ruhe.

Ich wünsche Ihnen ein Allerheiligen ohne Sonderabschreibungen,

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

P.S.: Wird Elon Musk mit der Übernahme von Twitter zu einflussreich? Ist der Deal eine Gefahr für die Demokratie? Wie wird sich Twitter verändern? Und sollte die US-Regierung Musks Einfluss grundsätzlich eindämmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.