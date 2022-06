Morning Briefing „Dimension Luft“: Der Plan für die Bundeswehr 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wenn 100 Milliarden Euro zu verteilen sind, ist die Liste der Begehrlichkeiten auf einmal doch viel größer als der gewachsene Bestand an Mitteln. Bei der sich in einer tiefen Ausstattungskrise befindenden Bundeswehr ist nun klar, wer den Löwenanteil der avisierten Gelder erhält: die Luftwaffe. Rund 40,9 Milliarden Euro sind für die „Dimension Luft“ vorgesehen, heißt es in einer vertraulichen Liste, aus der das ARD-Hauptstadtstudio zitiert.

Genannt sind der US-Tarnkappenjet vom Typ F-35, schwere Transporthubschrauber, die Bewaffnung der Heron-TP-Drohne sowie die ECR-Eurofighter. Für den Bereich „See“ (Marine) sind 19,3 Milliarden Euro vorgesehen, fürs Heer 16,6 Milliarden. Mehr als 20 Milliarden sind für die Modernisierung der Kommunikation vorgesehen, etwa für den Ausbau der Satelliten im All. Nur zwei Milliarden gehen in die „Bekleidung und persönliche Ausrüstung“ der Soldatinnen und Soldaten, was Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wichtig war. Vielleicht wirft über ihr ja jemand noch etwas Helikoptergeld ab.

Das größte deutsche Geldhaus wurde innerhalb weniger Wochen zweimal durchsucht. (Foto: dpa) Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main

Unsere beiden Finanzriesen sind jüngst durch schwere Pannen etwas zu sehr ins Gerede gekommen. Da ist zum Beispiel die Razzia, die die Strafverfolger gestern Morgen in den Twin-Towers der Deutschen Bank und im Nachbargebäude ihrer Fondstochter DWS durchführten. Der Anfangsverdacht: Kapitalanlagebetrug durch „Greenwashing“. Es rächt sich nun, dass man hier in Frankfurt die Vorwürfe der früheren Nachhaltigkeitsbeauftragten Desiree Fixler abtat – allein schon, weil sie sich rächt.

Fixler hatte das FBI und die SEC-Börsenaufsicht informiert, dass ihr Ex-Arbeitgeber grüne Finanzprodukte grüner mache als sie waren. In den frühen Morgenstunden wurde bekannt, dass DWS-Chef Asoka Wöhrmann sein Amt niederlege. Auf ihn folgt Stefan Hoops.

Für den Versicherungskonzern Allianz dagegen fällt ein wenig Sonnenschein in dunkle Ecken. Zuletzt hatten die Münchener viele Milliarden Euro in den USA zahlen müssen, um so Fehlspekulationen und Betrügereien bei einem Hedgefonds von Allianz Global Investors („Structured Alpha“) auszugleichen. Man befürchtete schon Kompetenzdefizite. Nun aber dringt die frohe Kunde aus dem Markt, dass die Allianz so vielfältig ist wie kein anderer deutscher Konzern. Mit 63,3 Punkten führt sie das „German Diversity Ranking 2022“ an, vor SAP (58,7) und der Deutschen Telekom (57,4). Diese Hitparade hat die Initiative „Beyond Gender Agenda“ der Unternehmerin Victoria Wagner zum zweiten Mal aufgestellt.

Löblich ist, dass die Allianz – genau wie Puma, Adidas, Telekom, Zalando und Delivery Hero – eine eigene Organisationseinheit für Diversität hat. „Die Lebensversicherung jeder Art ist Vielfalt“, schrieb die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende, „Vielfalt garantiert Überleben“.

„Wir werden mehr Neubauten verkaufen als ursprünglich geplant.“

(Foto: Jann Höfer für Handelsblatt) Vonovia-CEO Rolf Buch

Mit mehr als einer halben Million Wohnungen ist Vonovia der größte Vermieter Deutschlands. Die hier versammelten Mieter werden sich die Augen reiben, wenn sie unser Interview mit dem CEO Rolf Buch lesen. Er führt Nachrichten mit sich, die Geld kosten.

Die rasant steigenden Energiepreise könnten nach Buchs Buchhaltung zwei Monatsmieten im Jahr zusätzlich kosten. Schon heute gäben die Menschen 30 Prozent des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aus: „Wenn ich ihnen noch zwei Monatsmieten Nebenkosten abnehme, schreibe ich eine Rechnung über das gesamte Einkommen, das sie im Monat haben. Da steckt also sozialer Sprengstoff drin.“

Die Fusion des Dax-Konzerns mit der Deutschen Wohnen wurde einst mit Synergien und anliegenden ökologischen Aufgaben begründet. Von steigenden Mieten durch Vonovia redeten vor allem in Berlin diejenigen, die vor dem Immobilienriesen aus Bochum warnen wollten.

Wenn Sie heute zur Tankstelle fahren, um vom groß gepriesenen „Tankrabatt“ zu profitieren und mal wieder richtig volltanken wollen, könnte es eine Enttäuschung geben. Natürlich, die Steuerbelastung auf Kraftstoffe sinkt bis Ende August um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Was die Tankstellenbetreiber und die wenigen Mineralölkonzern-Oligopole aber daraus machen, ist ihre Sache und ihr Geheimnis. Es könnte noch ein wenig dauern mit dem Rabattglück. Aber was ist schon ein „Rabatt“ angesichts vorher stark gestiegener Preise?

Bei E10 zum Beispiel war der Kraftstoff Ende April mehr als 18 Cent billiger als derzeit. Für das Fummeln an den Preisen ist – gar nicht FDP-like – Finanzminister Christian Lindner verantwortlich. Er verkündete gestern im Bundestag, es sei nun „Aufgabe des Kartellamts“ durchzusetzen, dass die Steuersenkung „bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt“. Die Mineralölgesellschaften werden sich das gewiss auf Wiedervorlage legen.

Er war in der Affäre um den Ex-Bild-Chef Julian Reichelt in die Kritik geraten. Nun gibt er sein Amt als BDZV-Präsident vorzeitig ab. (Foto: dpa) Springer-Chef Mathias Döpfner

Seit Monaten ist der Konzern Axel Springer bei Politico in den USA im Bild. Seit Monaten auch befindet sich Springers CEO Mathias Döpfner, 59, im Zentrum einer Debatte, ob er nach etlichen Reputationsrisiken noch Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) bleiben kann. Nun kündigt Döpfner selbst an, das Amt im Herbst vorzeitig (zwei Jahre zu früh) abzugeben. Er begründet das vor allem mit dem Einsatz in Manhattan, obwohl dorthin eigens der Vorstand Jan Bayer abkommandiert ist. Springer sei in den USA in einer entscheidenden, zeitfordernden Phase.

Döpfner war wegen seiner Kameradschaftsdienste an dem zum Rabiaten neigenden, später geschassten „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt in die Kritik gekommen. Zuletzt folgten Plagiatsvorwürfe rund um seine Doktorarbeit, die derzeit von der Frankfurter Goethe-Universität geprüft wird. Von Goethe wissen wir: „Der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten.“

Und dann ist da noch der frisch gebackene italienische Fußballmeister AC Mailand, einst ganzer Stolz von Silvio Berlusconi. Der Klub ist nun erneut bei amerikanischen Investoren gelandet. Nach chinesischen Teilhabern und dem Hedgefonds Elliott von Paul Singer läuft der frühere Goldman-Sachs-Banker Gerry Cardinale mit seiner Investmentfirma Redbird auf. 1,3 Milliarden Euro war ihm der Deal in Mailand wert. Wenn er Rat braucht, kann Cardinale einfach bei Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool anklopfen, denn an dessen Mutterkonzern Fenway Sports Group ist der passionierte Ruderer auch mit 750 Millionen Dollar beteiligt. Um die Mailänder Kicker hatte sich zudem die Finanzfirma Investcorp aus Bahrain bemüht. Aber Gesellschafter Elliott, der mit ein paar Anteilen dabeibleibt, tendierte am Ende doch zum amerikanischen Landsmann, einer grauen Eminenz im Sport- und Showgeschäft.

Wir könnten jetzt mit dem früheren Fußballstar Andreas Möller ausrufen: „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien!“, setzen aber doch auf den Philosophen Georg Simmel: „Für den absoluten Bewegungscharakter der Welt gibt es sicher kein deutlicheres Symbol als das Geld.“

Ich wünsche Ihnen einen bewegungsreichen Tag.

