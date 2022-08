Morning Briefing Eine Autobombe erschüttert Moskau

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

der Ukrainekrieg, den Kremlherrscher Wladimir Putin en passant als „Spezialoperation“ gewinnen wollte, ist mit Wucht in Moskau angekommen. Noch sind die Details unklar, aber die Autobombe, die die Journalistin und Politologin Darja Dugina, 29, tötete, alarmiert die russische Gesellschaft. Alexander Dugin, 60, Vater der Getöteten, ist mit seinen Schriften gegen den Westen und für ein großslawisches Reich so etwas wie Putins Lieblingsideologe.

Vater und Tochter hatten noch am Samstagabend ein patriotisches Festival. Im Staatsfernsehen hatte die Scharfmacherin die Militärschläge in der Ukraine verteidigt: „Was jetzt dort passiert, ist ein Versuch der Russen, die Zivilisten vor dem Tod zu schützen.“

Die in Moskau rasch erhobenen Vorwürfe, hinter dem Terroranschlag gegen Dugina stecke die Ukraine, dementiert Kiew: „Wir sind kein krimineller Staat, das ist die Russische Föderation. Und noch weniger sind wir ein terroristischer Staat.“

Verschwörungstheoretiker halten auch den russischen Geheimdienst FSB (den Dugin kritisch sieht) oder eine Untergrundzelle für mögliche Täter.

Die russische Invasion auf der Krim im Jahr 2014 hat Deutschlands Dax-Konzerne alles andere als abgehalten, in Wladimir Putins Reich kräftig zu investieren. Die heimische Wirtschaftselite war 2015 sogar mit 36 neuen Einzelprojekten größter Investor. Dass der Angriff auf die Ukraine einen Geschäftswandel bedeutet, hat sich nun aber auch ganz oben in Daxkonzernen herumgesprochen – entsprechend schmerzhaft sind Korrekturen und späte Reue.

Nach Berechnungen unseres Bilanzmaulwurfs Ulf Sommer haben deutsche Spitzenunternehmen seit Beginn des Ukrainekriegs in ihren Bilanzen mehr als zehn Milliarden Euro rund um Russlandgeschäfte abgeschrieben. Siemens, Gasversorger Uniper und BASF fallen mit ihrem „Putin-Malus“ im Rechenwerk besonders auf, Mercedes-Benz und Linde dürften demnächst mit ähnlichen Negativnews folgen.

Auf ihrer globalen Suche nach Ersatzkandidaten für die reduzierten, bald ganz ausfallenden Energielieferungen aus der Kriegsnation Russland treffen Kanzler Olaf Scholz und sein Vize Robert Habeck heute zur Drei-Tages-Visite in Kanada ein.

Die deutschen Gäste gelüstet es nach Flüssiggas (LNG) und grünem Wasserstoff, der künftig im Örtchen Stephenville in Neufundland im Osten des Landes produziert werden soll – alles aber nur Gute-Hoffnungs-Werte.

Bislang steht Kanada nur auf Platz 31 im Ranking der wichtigsten deutschen Handelspartner. Immerhin soll das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen Ceta (seit 2017 in Kraft) bald auch von Deutschland ratifiziert werden, mit Zusatzerklärungen zum Investitionsschutz. Und aus dem nordamerikanischen Land könnten viel Nickel, Kobalt und Kupfer geliefert werden. Bergbauverbandschef Pierre Gratton: „Wir können den Europäern Rohstoffe liefern, die grüner und mit höheren Umweltstandards erzeugt wurden als sonst irgendwo auf der Welt.“ Fazit: Die Botschaft dürfte in China verstanden werden.

Bei Journalisten und Aktivisten war die israelische Firma NSO gefürchtet, denn ihre Spionagesoftware „Pegasus“ war eine Waffe im Dienst von autoritären Staaten wie Saudi-Arabien.

Mit ihr lassen sich Kontakte, Nachrichten und die Standortdaten einer Zielperson auf deren Smartphone überwachen, weshalb Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst auf „Pegasus“ schwören. Doch der wirtschaftliche Erfolg von NSO ließ trotz einer möglichen „Big-Brother-Dividende“ zu wünschen übrig – und deshalb tritt Gründer und CEO Shalev Hulio Knall auf Fall zurück.

Angeblich müssen 100 Angestellte, fast ein Sechstel des NSO-Personals, gefeuert werden. Der bisherige Vorstand fürs operative Geschäft, Yaron Shohat, wird nun die Neufindung der hochverschuldeten Firma leiten. NSO setzt künftig vor allem auf Nato-Mitgliedsstaaten und wird von Apple und Meta (Facebook) gerüffelt und verklagt: sie breche in ihre Produkte ein.

Sehnsüchtig erinnern sich ambitionierte Häuslebauer, die es dann nicht wurden, an das jüngst verlorene Zinsparadies. Jetzt hat man die schönsten architektonischen Pläne und schon Skulpturen für den Garten, aber dazu eine Hausbank, die bärbeißig geworden ist. Die Geldinstitute seien „bei Immobilienkrediten risikobewusster geworden“, sagt uns Raimund Rössler, oberster Bankenaufseher der Finanzaufsicht Bafin.

Eine Umfrage unserer Redaktion bei sieben Top-Immobilienfinanzierern ergibt: Die meisten legen härtere Maßstäbe an und lehnen Finanzierungswünsche viel eher ab. So empfiehlt die Deutsche Bank ihren Kunden „den Einsatz von ausreichendem Eigenkapital und/oder – soweit möglich – eine höhere Tilgung“. Das mit dem „soweit möglich“ übersetzt sich für manche mit einem einfachen „bis auf weiteres unmöglich“.

(Foto: dpa) Friederike von Kirchbach: Die Vorsitzende des RBB Rundfunkrates ist am Samstag zurückgetreten.

Irgendetwas ist in diesem seltsamen Premierensommer der ARD immer ein- und erstmalig. Das Feuern der gestandenen Journalistin Patricia Schlesinger erst als Chefin der ARD, dann des verfilzten RBB, die Rücktritte der Kontrollchefs im Berliner Sender, schließlich am Wochenende das Misstrauen, das der öffentlich-rechtliche Senderverbund dem verbliebenen Topmanagement aussprach.

Die Affären um Korruption, Kumpelwirtschaft und organisierte Verantwortungslosigkeit spornen all jene an, die im Öffentlich-Rechtlichen schon immer „Zwangsgebühren“, „Regierungs-Mainstream“ oder „Genderwahn“ sahen.

Hier hilft nur beherzte Sanierung. Vermutlich wird es nichts mit der Brandmauer, die Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, im Interview mit der „Süddeutschen“ zieht: „Nach meinem Kenntnisstand und nach dem, was wir jetzt wissen: Ja, die Vorgänge im RBB sind singulär.“

Viele Wochen habe man von Seiten der anderen ARD-Sender um umfassende Aufklärung durch den RBB gebeten, vieles jedoch auch nur scheibchenweise oder aus der Presse erfahren: „Da ist das Vertrauen verloren gegangen.“ Das kann man wohl sagen: Wie sollen das Vertrauen erst jene haben, die jeden Monat 18,36 Euro für den Rundfunk zahlen?

Und dann ist da noch die Sportstadt München, die mit den European Championships das Kunststück fertigbrachte, irgendwie die Olympischen Spiele vor 50 Jahren positiv zu recyclen.

Die Wettkämpfe in den alten Arenen straften all jene Lügen, die mit klotzigen Neubauten zu solchen Events dem Gigantismus frönen. Zum Finale am gestrigen Sonntag sorgte erneut die Leichtathletik-Europameisterschaft im Olympiastadion vor 40.000 Zuschauern für Furore.

Man freute sich über überraschende Golderfolge des Speerwerfers Julian Weber und der 4x100-Meter-Staffel der Frauen und Millionen Zuschauer im ZDF freuten sich mit. Von Münchens goldigem Stadtmarketingerfolg – für den auch Bund und Land zahlten – will der aus Nürnberg stammende Ministerpräsident Markus Söder auch etwas abhaben: „Bayern ist ein guter Ort für sportliche Großereignisse.“

Es gilt eine alte Weisheit: „Im Hintergrund spielt sich meistens etwas ab, im Vordergrund meistens einer auf.“

Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in die Woche.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor