Morning Briefing Einladend: Indonesien umwirbt Investoren

in der Eröffnungsrede zur Hannover Messe gestern Abend versprach Bundeskanzler Olaf Scholz, seinen Worten endlich Taten folgen zu lassen: „In den vergangenen Jahren ist viel liegen geblieben, aber das holen wir jetzt auf.“

Zumindest dem ersten Teil des Satzgefüges hätte wahrscheinlich keiner der Zuhörerinnen und Zuhörer in Hannover widersprechen wollen. Zum Thema Aufholen gehört für den Bundeskanzler auch ein EU-Freihandelsabkommen mit Indonesien, das in diesem Jahr Partnerland der Hannover Messe ist: „Ich setze mich dafür ein, dass wir dieses Abkommen jetzt endlich über die Ziellinie bringen.“

Kurz vor seiner Abreise nach Hannover empfing Indonesiens Präsident Joko Widodo unseren Südostasienkorrespondenten Mathias Peer in der Hauptstadt Jakarta zum Interview. Widodo machte deutlich, dass der G20-Staat weit offen steht für deutsche Investoren: „Wir sind politisch stabil und haben eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Ich will, dass deutsche Unternehmen diese Gelegenheit nicht verpassen.“

Es sind vor allem die Nickel-Vorkommen in Indonesien, die die deutsche Industrie elektrisieren, im wahrsten Sinne des Wortes: Der Rohstoff ist essenziell für Elektroautobatterien. Der deutsche Chemiekonzern BASF prüft derzeit zusammen mit dem französischen Bergbaukonzern Eramet den Bau einer Nickel-Raffinerie in Indonesien.

(Foto: dpa) Markus Söder: Der Ministerpräsident von Bayern besucht das Kernkraftwerk Isar 2 kurz vor der Abschaltung.

Wer weiß, vielleicht zählt auf der Hannover Messe im kommenden Jahr auch Markus Söder zu den Ausstellern mit seiner „Blue and White Bavarian Atomkraft Group“ – oder wie auch immer das Konstrukt heißen würde, sollte sich der Bayerische Ministerpräsident mit seiner in der „Bild am Sonntag“ erhobenen Forderung durchsetzen: Söder will die Atomkraftwerke im Freistaat in Landesverantwortung weiter betreiben dürfen. Vom Bund verlangt er dafür eine Änderung des Atomgesetzes. Eine risikolose Forderung, denn darauf wird sich die Ampel niemals einlassen.

Eine alternde Bevölkerung, steigende Löhne und neue Leistungen machen die Pflege teurer und teurer. Heimbewohner zahlen im Schnitt einen Eigenanteil von 2411 Euro pro Monat aus der eigenen Tasche, 278 Euro mehr als Anfang 2022. Ein vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) einberufener Expertenrat um den Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem will die Lasten durch eine Pflegevollversicherung dämpfen.

Anders als die bisherige Pflegeversicherung soll eine Vollversicherung nicht über das Umlageverfahren finanziert werden, bei dem die Beiträge unmittelbar wieder ausgezahlt werden, um damit die Leistungen zu bezahlen. Stattdessen fordern die Experten eine kapitalgedeckte Versicherung mit Altersrückstellungen. Die Versicherung ist zudem kein freiwilliges Modell, wie es die Ampel-Koalition prüfen will, sondern für jeden verpflichtend. Die Gebühren für die Versicherung sollen nach Alter gestaffelt werden und zwischen 39 und 52 Euro pro Monat liegen. Mit diesem Tarif ließen sich 90 Prozent der pflegebedingten Kosten absichern.

Die Aussichten, dass die Ampel-Koalition sich an ein solches Mammutprojekt herantraut, sind allerdings ähnlich gering wie die einer Bayerischen Atom-Renaissance. Und so gilt bis auf Weiteres die Warnung des Paritätischen Gesamtverbands: „Wer pflegebedürftig wird, muss Armut befürchten.“

Einem gefühlten Absturz in die Armut kam in den vergangenen Monaten auch der Kauf eines Neuwagens gleich. Weil fehlende Halbleiter und Kabelbäume das Fahrzeugangebot knapp hielten, konnten Volkswagen, Mercedes oder BMW immer höhere Preise durchsetzen. Für deutsche Verbraucher verteuerten sich Neuwagen laut der Marktforschung DAT allein im Jahr 2022 um 13 Prozent auf 42.790 Euro. Auch in den USA und wichtigen anderen Märkten erreichten die Fahrzeugpreise 2022 ein Allzeithoch. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass diese allmählich wieder fallen dürften.

Ein Grund: Tesla forciert seinen Preiskampf bei Elektroautos, der zusehends auf alle Segmente und Antriebsarten abstrahlt. Erst in der Nacht zum Freitag senkte der US-Hersteller seine Preise in Deutschland erneut um bis zu 6000 Euro.

Im Januar und Februar sind die Listenpreise der 60 meistverkauften Autos hierzulande im Schnitt bereits um rund 2300 Euro gesunken, hat Ferdinand Dudenhöffer errechnet. Der Leiter des Center Automotive Research (CAR) ist sicher: „Die Zeit der Bilderbuchgewinne ist zu Ende. Das Autogeschäft wird wieder deutlich härter.“

Für die Manager und Aktionäre der Autokonzerne ist das eine schlechte Nachricht. Eine gute hingegen für alle, die den Kauf eines Neuwagens wegen der hohen Preise aufgeschoben haben.

(Foto: IMAGO/SEPA.Media) Michael Otto: Der Inhaber der Otto Group beklagt die zunehmende Monotonie in vielen Innenstädten.

Er ist eine der lebenden Unternehmerlegenden der Bundesrepublik – und verkörpert über ein halbes Jahrhundert Einzelhandelserfahrung: Michael Otto, der das von seinem Vater gegründete Versandhaus zum Handelskonzern formte. Auch den Wandel zum E-Commerce hat Otto nach einigem Geruckel gut bewältigt. In Deutschland reicht es zu einer starken Position Nummer zwei hinter Amazon.

Otto, der vor kurzem 80 Jahre alt wurde, hat sich mit unserem Einzelhandelsexperten Florian Kolf zu einer Tour d´Sortiment über Vergangenheit und Zukunft des Handels zusammengesetzt. Ottos drei wichtigste Botschaften:

„Es muss das Ziel sein, die Städte wieder stärker zu beleben. Dafür müssen wieder viel mehr Wohnungen gebaut werden, gerade in den Innenstädten. Büros, die wegen des Trends zum Homeoffice nicht mehr gebraucht werden, kann man beispielsweise zu Wohnungen umfunktionieren.“

„Wir hatten tatsächlich Ende der 60er-Jahre einmal ein SB-Warenhaus in Hamburg-Eidelstedt eröffnet. Das hat unser Logistik-Geschäftsführer aufgebaut, und das war schon nach einem Jahr profitabel. Dann wollten wir das ausbauen, haben aber den Fehler gemacht, Fachleute für Warenhäuser zu holen.“

„Wir wollen nicht Amazon kopieren, wir haben einfach ein anderes Konzept. Wir bieten persönlicheren Service, legen sehr viel Wert auf nachhaltige Produkte und lassen nur Händler auf unseren Marktplatz, die Umwelt- und Sozialstandards einhalten, in Deutschland ihre Steuer zahlen und für Reklamationen erreichbar sind. Lieber langsamer etwas Gutes entwickeln als mit großen Schritten etwas, hinter dem wir nicht stehen können.“

Eine Frage hat Kollege Kolf leider vergessen: Die nach Michael Ottos Beziehung zum anderen berühmten Otto. Immerhin verhalf der Komiker dem damals als „Otto Versand Hamburg“ firmierenden Unternehmen mit seiner Blödelplatte „Otto versaut Hamburg“ 1981 zu komödiantischen Ewigkeitsruhm.

