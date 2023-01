Morning Briefing Ende Legende: Führungswechsel bei Netflix

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

der Streaming-Riese Netflix hat nach überraschend starken Quartalszahlen einen Wechsel an der Führungsspitze vollzogen. Firmengründer und Co-Vorstandschef Reed Hastings zieht sich nach mehr als zwei Jahrzehnten aus dem Tagesgeschäft zurück, wie das Unternehmen am späten Abend deutscher Zeit bekanntgab. Als Hastings-Nachfolger befördert Netflix Greg Peters, bislang Chief Operating Officer, in die Vorstandsdoppelspitze mit dem bereits amtierenden Co-CEO Ted Sarandos. Hastings dürfte als Vorsitzender des Verwaltungsrats („Chairman“) aber wesentlichen Einfluss behalten.

Die USA haben ihre Tech-Konzerne, wir haben unsere Fußball-Nationalmannschaft. Und deren Zukunft heißt jetzt Rudi Völler. Der 62-Jährige wird zum 1. Februar neuer Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und damit Nachfolger des zurückgetretenen Oliver Bierhoff.

(Foto: Bloomberg) Aleksandar Vucic: Der serbische Präsident betrachtet die Krim und den Donbass explizit als ukrainische Gebiete.

Wer genau hinhört, vermag vielleicht ein leises Rascheln zu vernehmen. Es wäre das Geräusch zweier Kreml-Verbündeter, die sich in die Büsche schlagen: Iran und Serbien haben klargestellt, dass sie die Annexion der Krim und der ostukrainischen Gebiete durch Russland nicht anerkennen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte in einem Interview mit Bloomberg: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir Russlands Invasion in der Ukraine nicht unterstützen können. Für uns ist die Krim die Ukraine, der Donbass ist die Ukraine – und das wird auch so bleiben.“

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian traf in einem Interview mit dem türkischen TV-Sender TRT World die gleiche Aussage: „Wir haben trotz der hervorragenden Beziehungen zwischen Moskau und Teheran die Abspaltung der Krim von der Ukraine nicht anerkannt.“ Das Gleiche gelte für die Abtrennung von Luhansk und Donezk von der Ukraine.

Hinter ziemlich vielen Büschen müsste vermutlich auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius nachschauen, sollte er heute beim Ukraine-Unterstützertreffen in Ramstein nach Verbündeten für die kolportierte deutsche Linie suchen: Leopard-Panzer für die Ukraine gibt es demnach nur, wenn auch die USA ihre Abrams-Panzer liefern. Das soll Olaf Scholz Medienberichten zufolge in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gefordert haben – und der Bundeskanzler steht mit dieser Idee ziemlich alleine da, wie unserer Brüsseler Büroleiter Moritz Koch kommentiert.

(Foto: AFP/Getty Images) Leopard 2: Die Bundeswehr müsste wohl keine Einheiten abgeben, was deren Abwehrkraft erhalten würde.

Berlins Versuch, den USA die Entscheidung in der Panzerfrage zuzuschieben, wurde aus Washington elegant retourniert. Der Abrams-Kampfpanzer benötige anderen Treibstoff als etwa der Leopard 2 oder der britische Challenger 2 und sei aufwendiger in der Instandhaltung, sagte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums: „Es macht einfach keinen Sinn, den Ukrainern dieses Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen.“ Deutschland treffe eine „souveräne Entscheidung“ darüber, welche Waffen es an die Ukraine liefere.

Verdammt, da möchte man einmal vom großen Bruder USA wie ein unmündiges Kind behandelt werden, und dann kommen die mit Souveränität! Wenige Stunden vor dem Ramstein-Treffen hat Pistorius nun in der ARD zu der angeblichen Scholz-Forderung erklärt: „Ein solches Junktim ist mir nicht bekannt.“

Ziemlich schlau, denn damit bleibt offen, ob es die Scholz-Forderung nach einem Junktim überhaupt gab und ob sie in Ramstein eine Rolle spielen wird. Pistorius sagte auf die Frage, ob Deutschland auch ohne Beteiligung der USA Kampfpanzer liefern werde, dies erörtere Scholz direkt mit Biden: „Ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu bekommen werden.“

Ob Deutschland die Überlassung von Leopard-Panzern anderer Länder an die Ukraine genehmigen werde, soll sich laut Pistorius bereits heute herausstellen. Das Unternehmen Rheinmetall bietet nach Handelsblatt-Informationen inzwischen an, innerhalb von 20 Monaten 100 aufgefrischte Kampfpanzer der Typen Leopard 1 und Leopard 2 in die Ukraine zu schicken.

Krankenhaus ist Vertrauenssache. Umso brisanter, wenn dieses Vertrauensverhältnis erschüttert wird. Etwa, wenn man von dem Fall hört, mit dem sich der Münchner Fachanwalt für Medizinrecht Maximilian Adelung kürzlich befassen musste: Ein Patient wurde am offenen Bauch operiert, während aus der Lüftungsanlage über ihm Wasser in die Wunde tropfte. Der Mann starb an einer Blutvergiftung.

Das deutsche Krankenhaussystem ist eines der teuersten der Welt – und produziert neben vielen medizinischen Spitzenleistungen zugleich Über- und Unterversorgung. Die Unterversorgung lässt sich an überfüllten Notaufnahmen ablesen, die Überversorgung an unnötigen Operationen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat „zu viel Ökonomie“ als Ursache für die Misere identifiziert und will vor allem das System der Fallpauschalen mit einer Riesenreform zurückdrängen. Doch der Freitagstitel unserer Gesundheitsreporter Jürgen Klöckner und Maike Telgheder zeigt: Das wahre Problem ist nicht zu viel Betriebswirtschaft, sondern zu viel Politik. Die Bundesländer lassen notwendige Investitionen in Krankenhäuser schleifen. Und viele Kommunalpolitiker haben Angst, ihren Wählerinnen und Wählern die Schließung von Klinikstandorten zuzumuten. Dabei gibt es von denen viel zu viele in Deutschland. Statt derzeit 1900 Kliniken wären laut einer Studie 1071 ausreichend.

Wir wissen nicht, welche Erfahrungen Lenin so im Krankenhaus gemacht hat. Aber der ihm zugeschriebene Satz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ gilt in jedem Falle auch für Patienten. Unser Klinik-Wegweiser zeigt Ihnen, wie Sie mit der richtigen Mischung aus beidem hoffentlich gesund wieder aus dem Krankenhaus kommen.

Die meisten Profiinvestoren konnten sich 2022 dem Abwärtstrend sowohl an den Anleihen- als auch an den Aktienmärkten nicht entziehen. Das zeigt eine Renditeübersicht der gemanagten Investmentfonds, die Scope Fund Analysis für das Handelsblatt erstellt hat.

Umso spannender sind die Ausreißer nach oben. Da ist zum Beispiel der „Odey Swan Fund EUR R“, der 2022 den Wert des eingesetzten Kapitals mithilfe gehobener Zockerei fast verdoppelte.

Etwas zahmer unterwegs ist der „Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund“, der mit Anleihen 12,3 Prozent Rendite erzielte, während der Vergleichsindex um neun Prozent im Minus lag. Fondsmanager Mark Nash setzte frühzeitig auf steigende Zinsen und daher fallende Kurse. Sein Szenario fürs laufende Jahr: Die Inflationsraten werden zurückgehen, wenn auch nicht bis auf die Zielmarken der Notenbanken und „die Rezessionsängste werden sich als übertrieben herausstellen.“

Wir sprechen uns wieder bei der Fondsbilanz 2023!

