Morning Briefing Endlich: Mehrheit im Repräsentantenhaus steht fest 

wer jemals in den USA in einer Supermarktschlange stand, die sich im landestypischen Wanderdünentempo fortbewegt, den wundert vermutlich nicht, dass es dort auch mit dem Auszählen von Wahlstimmen etwas länger dauert. In der Nacht aber haben die Republikaner laut übereinstimmenden Berichten von US-Medien erreicht, was sich schon seit der Parlamentswahl vor acht Tagen abzeichnete: Die absolute Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Ging es Ihnen wie mir? Haben auch Sie inständig gehofft (oder sogar gebetet?), dass der tödliche Raketeneinschlag in Polen irgendeine Art von Unfall gewesen sein möge und keine russische Provokation – oder gar der Beginn eines größeren russischen Angriffs auf Nato-Gebiet?

Nun, die Hoffnungen scheinen sich bestätigt zu haben, offenbar handelte es sich um eine fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete, mit der sich das Land gegen die massiven russischen Luftangriffe verteidigen wollte. Alles zu den technischen Details des Zwischenfalls lesen Sie hier.

(Foto: dpa) S-300-Raketen wie diese stammen aus russischer Produktion und werden auch von der Ukraine verwendet.

Was können Lehren aus dem Geschehen sein?

Das Erfreulichste zuerst: Niemand im Kreis der Nato-Staaten hat hysterisch herumgetwittert, niemand hat irgendwelche Vergeltungsschläge gefordert. Insbesondere die unmittelbar betroffene polnische Staatsführung war ein Muster an Besonnenheit gemäß der Linie: Erst die Fakten klären, dann über Reaktionen beraten.

Das gleiche lässt sich wiederum nicht von der ukrainischen Führung sagen. Präsident Wolodimir Selenski sprach schon kurz nach dem Vorfall von einem „Angriff Russlands auf die kollektive Sicherheit“ und von einer „sehr erheblichen Eskalation“. Stefan Meister, Russlandexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sieht dahinter eine Strategie: „Die Ukraine und insbesondere Präsident Selenski spielen rhetorisch damit, die Nato stärker zu involvieren. Man erhofft sich dadurch mehr militärische Unterstützung.“

Russlandexperte Meister fürchtet: Durch Zwischenfälle wie den in Polen steige durchaus „die Gefahr eines größeren Kriegs, an dem die Nato mit eigenen Truppen direkt beteiligt ist“.

Angesichts dieser Gefahr stimmt es nachdenklich, dass US-Generalstabschef Mark Milley nach dem Raketeneinschlag in Polen offenbar vergeblich versucht hat, Kontakt zu seinem russischen Amtskollegen Waleri Gerassimow aufzunehmen. Alle Anstrengungen seiner Mitarbeiter, den russischen Generalstabschef zu erreichen, seien erfolglos geblieben, sagte Milley am Mittwoch in Washington. Ein solcher direkter Draht kann im Extremfall über den Dritten Weltkrieg entscheiden.

Die China-Strategie der Ampelkoalition ist so etwas wie die politische Version des sechsten Studioalbums der US-Rockband Guns N' Roses: Seit Ewigkeiten angekündigt, gespannt erwartet, der Veröffentlichungszeitpunkt ebenso mysteriös wie der Inhalt.

Nun kursiert in Berlin der erste Textentwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt. Als erstes hatte „Spiegel Online“ über das Dokument berichtet. Das 59-seitige Strategiepapier bewertet China als „Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen“ und hält zugleich fest: „Die beiden letzteren Aspekte gewinnen jedoch zunehmend an Gewicht.“

Eine der konkreten politischen Ideen aus dem Dokument: Auf „Basis bestehender Publizitätspflichten“ sollen Unternehmen, die gegenüber China besonders exponiert sind, „zu einer Konkretisierung und Zusammenfassung relevanter chinabezogener Entwicklungen und Zahlen etwa in Form einer gesonderten Mitteilungspflicht verpflichtet werden“ – ein China-Stresstest für Konzerne also.

Wer erahnen will, wie wenig manchen deutschen Unternehmern und Topmanagern diese China-Strategie gefallen dürfte, der muss nur das Handelsblatt-Interview mit BASF-Chef Martin Brudermüller neben den Entwurf des Auswärtigen Amtes legen. Brudermüller sagt: „Im Moment kommt es mir vor, als würde beim Thema China einseitig nur das Negative gesehen.“

Tatsächlich sei die frühere politische Pluralität innerhalb der Kommunistischen Partei zurückgegangen und es ist einseitiger geworden: „Das macht auch mir Sorgen“. Aber Brudermüller lobt vor allem „dieses hochdynamische China, das technologisch schnelle Fortschritte macht und in unserer Branche bereits fast 50 Prozent des Weltmarkts ausmacht.“

Die erhebliche China-Exposition seines Konzerns sieht Brudermüller gelassen: „Wenn Sie kein Risiko mehr eingehen wollen, müssten Sie das Land und den riesigen Markt verlassen.“

Das sechste Studioalbum von Guns N' Roses erschien übrigens 2008 nach immer neuen Verzögerungen. Es trägt den passenden Namen „Chinese Democracy“.

Angesichts von Inflationsschub und Börsenflaute klangen in den vergangenen Monaten aber auch viele der sonst so bullischen Banker ganz verdruckst. Kein Wunder, Welt-Aktienindex MSCI World und Welt-Staatsanleihenindex FTSE World Government Bond sind seit Januar je rund 18 Prozent in den Keller gerauscht. Nach diesen Kurskorrekturen ist die Welt offenbar wieder in Ordnung. Zumindest laut der jüngsten Langfriststudie von JP Morgan Asset Management.

Für den MSCI World prognostiziert die US-Investmentbank auf Sicht von zehn bis 15 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 6,3 Prozent. Das ist deutlich mehr als die 3,6 Prozent, die vor einem Jahr erwartet wurden.

Optimistisch ist auch die langfristige Inflationsprognose: Im Schnitt 1,8 Prozent pro Jahr in der Euro-Zone. Da würden selbst Anleiheinvestments wieder Sinn machen. Deren Ertragserwartungen haben sich laut JP Morgan im Schnitt auf 2,6 Prozent verdoppelt.

Sie glauben dem ganzen Optimismus nicht? Dann denken Sie an Börsenaltmeister André Kostolany: „Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen.“

