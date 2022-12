Morning Briefing Energiekosten: Ein bisschen Hilfe nützt – doch zu viel Hilfe schadet

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

einige Leserinnen und Leser haben sich gewünscht, dass ich wie mein geschätzter Vorgänger gelegentlich Zitate von großen Dichtern und Denkern in das Morning Briefing einbaue. Ein Leser hat mir sogar eine lange Liste mit empfehlenswerten Zitaten geschickt – besten Dank dafür. Und hier kommt gleich mal ein Klassiker: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“

Was Friedrich Hölderlin in seiner industriepolitischen Unschuld nicht ahnen konnte: Bisweilen wächst in der Gefahr auch zu viel des Rettenden. Zumindest was die Reaktion auf den Energiepreisschock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betrifft. Für die Bundesregierung gilt es eine feine Balance zu wahren:

Lässt sie die Industrie mit den steigenden Preisen alleine, droht einer Vielzahl von Betrieben das Aus. Darunter auch solche, die mit etwas Überbrückungshilfe ihre Produktion durchaus auf Verfahren umstellen könnten, die mit weniger fossiler Energie auskommen.

Wenn der Bund die steigenden Energiepreise für Unternehmen dauerhaft wegsubventioniert, dann lähmt er die Innovationskraft in den Unternehmen und konserviert eine Wirtschaftsstruktur, die schon vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr zeitgemäß war, sondern ausschließlich durch Zufluss von billigem russischem Pipelinegas am Leben gehalten wurde.

Zwischen diesen beiden Abgründen liegt der schmale Grat, auf dem die deutsche Industrie einen Weg in die Zukunft finden kann. Von manchen energieintensiven Branchen gilt es sich zu verabschieden, sie sind besser dort zuhause, wo es grüne Energie im Überfluss gibt. Die Industrie kann aber Deutschlands Wohlstandsmaschine bleiben, wenn sie sich noch mehr auf ihre Stärken besinnt: den Fokus auf Innovation, auf Produkte und Verfahren, bei denen die Wertschöpfung aus dem Wissen kommt und nicht aus billigem Gas.

Entlang dieser drei Szenarien analysiert ein Handelsblatt-Team um Wirtschaftspolitik-Reporter Julian Olk in unserem Freitagstitel das „Endspiel um die deutsche Industrie“.

Der Wohlstand von Deutschland hängt maßgeblich von der Industrie ab. Doch diese steckt tief in der Krise.

Oder machen wir in Deutschland womöglich alle viel zu viel Heckmeck um die Zukunft unserer Fabriken? Diese These vertritt Adam Tooze, wenn er proklamiert: „Deutschland hat einen Industrie-Fetisch.“ Der Wirtschaftshistoriker von der New Yorker Columbia-Universität fordert: „Natürlich brauchen wir für die Energiewende Lösungen aus der Industrie, aber darauf ein ganzes Gesellschaftsbild aufzubauen ist übertrieben.“

Auf die Entgegnung, die Industrie sei aber nun einmal Deutschlands Wohlstandsgarant, legt Tooze erst richtig los: „Ja, aber doch nur deshalb, weil viele Leute dafür sorgen, dass sich an dieser Struktur nichts ändern kann. In Deutschland gibt es eine ideologische Überhöhung dieses Sektors, die an den Realitäten vorbeigeht. Es gibt andere Sektoren, in denen die deutsche Wirtschaft ihre Ressourcen besser verwenden könnte: Dienstleistungen, Forschung, die Suche nach neuen Technologien. Sie können mir doch nicht erzählen, dass das Zusammenschrauben von Autos und Kochen von Stahl zum deutschen Selbstverständnis passt, an der Spitze der weltwirtschaftlichen Errungenschaften zu stehen.“ Eine Attacke aufs bundesrepublikanische Selbstverständnis, die man nicht bejubeln muss – über die es sich aber nachzudenken lohnt.

(Foto: dpa) Der neue VW-Chef Oliver Blume hat in seinen ersten Monaten im Amt viel neu geordnet – und zeigte sich dabei entscheidungsstark.

Oliver Blume soll Deutschlands Industrieikone schlechthin in die Zukunft führen. Anfang September hat der 54-Jährige die Führung bei Volkswagen übernommen. Die Zukunftsfähigkeit des Konzerns mit seinen 660.000 Mitarbeitern wird am heutigen Freitag Thema sein, wenn die Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammenkommen. Die Fondsgesellschaft Deka zumindest ist wenig begeistert von der jüngsten Entwicklung des Unternehmens. Deka-Vertreter Ingo Speich sieht VW im „Blindflug in die Elektrowelt“.

Er bemängelt eine geplante Sonderdividende, mit der die Aktionäre am Erlös aus dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche beteiligt werden sollen. Volkswagen werfe damit unnötig Geld über Bord – für Speich zur falschen Zeit, denn „die finale Strategie des neuen Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume steht noch in den Sternen“. Höchste Zeit für unser Auto-Team, den neuen VW-Chef einer 100-Tage-Inspektion zu unterziehen.

In den transatlantischen Subventionsstreit kommt immer mehr Bewegung. Das Weiße Haus hat jetzt erstmals Leitlinien zur Umsetzung des Inflation Reduction Act (IRA) vorgelegt. Mit dem wollen die USA künftig den Kauf von E-Autos fördern – allerdings nur dann, wenn die überwiegend in den USA gefertigt wurden. Die Europäer fürchten, dass ihre Unternehmen dadurch benachteiligt werden.

Jetzt zeichnet sich ein Durchbruch ab. So heißt es auf Seite 45 der Leitlinien, dass die Steuergutschriften auch für E-Autos gelten sollen, deren Batteriekomponenten „von vertrauenswürdigen Handelspartnern“ stammen. Das könnte Batterien oder Batterieteile aus der Europäischen Union einschließen. Allerdings findet sich drei Seiten weiter wieder eine Verschärfung der Batterieregeln: „Das Fahrzeug muss einen bestimmten Prozentsatz an kritischen Mineralien enthalten, die in den Vereinigten Staaten extrahiert oder verarbeitet wurden. Oder in einem Land, mit dem die Vereinigten Staaten ein Freihandelsabkommen haben“. Das schlösse europäische Fahrzeuge aus.

An diesem Freitag und Samstag beraten EU-Mitgliedstaaten und EU-Parlamentarier über eine Reform des europäischen Emissionshandels. Selbst im bürokratiegestählten Brüssel gilt die Materie als vertrackt. Noch immer liegen Verhandlungspositionen auf dem Tisch, die eigentlich nur im Tipp-Ex-Rausch entstanden sein können – etwa, dass an Tankstellen künftig unterschiedliche Kraftstoffpreise für Dienst- und Privatfahrten gelten, weil die einen in den Emissionshandel einbezogen werden, die anderen aber nicht.

Doch frustriertes Abwenden ist keine Alternative: Ein funktionierender Emissionshandel ist DAS zentrale Element für einen Klimaschutz, der nicht in staatliche Gängelei ausartet. Die Klimaschutzlobby hat in diesem Fall die pragmatischste Position: Sie fordert, dass bei den Verhandlungen am Wochenende alle Ausnahmen gestrichen werden, womit jeder Liter Benzin und jede Kilowattstunde Gas mit dem gleichen CO2-Preis belegt würde. Und bis sich diese Position durchsetzt, trösten wir uns mit Max Weber: „Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern“. Ha, haben Sie es gemerkt? Noch ein Klassikerzitat.

