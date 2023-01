Morning Briefing Erledigt der Bundesfinanzhof den Soli-Job für die FDP?

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

heute findet vor dem Bundesfinanzhof (BFH) in München eine kuriose Verhandlung statt. Verhandelt wird die Frage, ob der Solidaritätszuschlag mittlerweile verfassungswidrig ist. Schließlich ist der entsprechende „Solidarpakt II“ zur Finanzierung der Deutschen Einheit bereits vor drei Jahren ausgelaufen.

Für Steuerzahler mit hohen Einkommen geht es um eine Entlastung von 3000 Euro und mehr im Jahr, für den Bundeshaushalt um Einnahmen von rund zwölf Milliarden Euro jährlich.

Man möchte also meinen, dass der oberste Kassenwart der Republik alles tut, um die verfassungsrechtlichen Zweifel am „Soli“ auszuräumen. Doch Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Behörde verzichten darauf, das geltende Steuerrecht vor dem obersten Gericht für Steuerangelegenheiten zu verteidigen.

Das Kalkül: Die FDP fordert schon lange die komplette Abschaffung des Soli, konnte das aber in der Ampel-Koalition nicht durchsetzen. Wenn jetzt die Gerichte den Job erledigen – umso besser für die Liberalen.

Aber, liebe Besserverdienerinnen und Besserverdiener: Den Taittinger lieber noch nicht aufs Eis legen. Nach der heutigen Anhörung wird der BFH voraussichtlich erst Ende Januar seine Entscheidung verkünden. Und selbst wenn die Finanzrichter zu der Überzeugung kommen, dass der Soli verfassungswidrig ist, kommt der Fall noch vors Bundesverfassungsgericht zur endgültigen Entscheidung.

Wir bleiben in den gehobenen Kreisen. Die 500 umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt wachsen kräftig. Der Global Family Business Index 2023 verzeichnet ein Umsatzplus von im Schnitt 14 Prozent. Das geht aus der Erhebung der Universität St. Gallen und der Beratungsgesellschaft EY hervor.

Am stärksten sind demnach mit 21 Prozent asiatische Familienunternehmen gewachsen, in Nordamerika betrug das Wachstum zwölf Prozent. Die deutschen Vertreter im Ranking konnten dagegen nur um sechs Prozent zulegen.

Hauptgrund: Deutsche Familienkonzerne sind häufig im vergleichsweise wachstumsschwachen Industriegeschäft unterwegs, seltener im Technologie- und Konsumgüterbereich.

Der Report zeigt einmal mehr die enorme Bedeutung, die einige hundert Dynastien auf das globale Wirtschaftsgeschehen haben: Die weltweit 500 Top-Konzerne in Familienhand kommen gemeinsam auf einen Umsatz in Höhe von 8,02 Billionen Dollar und rund 24,5 Millionen Beschäftigte.

Falls Sie jetzt allmählich anfangen, Neues zur Causa Christine Lambrecht zu vermissen: Ich dachte mir, wir gönnen der Dame mal ein bisschen Ruhe, nachdem sie gestern in ihrer Rücktrittserklärung so über „die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person“ geklagt hat.

Ohnehin viel wichtiger: Heute will Bundeskanzler Olaf Scholz den Namen der neuen Verteidigungsministerin oder des -ministers verkünden.

Die Warnungen vor dem Winter klangen in Frankreich ähnlich drastisch wie in Deutschland. Wegen der Abschaltung einer Reihe von Atomkraftwerken könne es zu Versorgungsengpässen kommen, hieß es. Die Regierung rief Bürger und Unternehmen zum Energiesparen auf. Im schlimmsten Fall sollte in bestimmten Gebieten vorübergehend der Strom abgeschaltet werden.

Doch nicht nur Deutschland, auch Frankreich kommt bislang besser durch den Winter als gedacht. Seit dem 19. Dezember hat das Land sogar wieder seine traditionelle Stellung als Nettostromexporteur eingenommen. Der Stromkonzern EDF hat viele Atomkraftwerke zurück ans Netz gebracht, derzeit sind 44 der 56 französischen Reaktoren einsatzbereit.

Auch das milde Wetter hilft – viele Franzosen heizen mit Strom statt mit Gas. Energieministerin Agnès Pannier-Runacher verwies zudem auf Energiesparbemühungen, die den Verbrauch um sieben Gigawatt gesenkt hätten: „Das entspricht der Stromproduktion von sieben Atomreaktoren.“

(Foto: imago images/Arnulf Hettrich) Viele Atommeiler in Frankreich laufen wieder.

Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat Kremlchef Wladimir Putin gestern über seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine gesprochen: „Wladimir Putin lenkte die Aufmerksamkeit auf die destruktive Linie des Kiewer Regimes, das mithilfe der westlichen Sponsoren, die den Umfang der gelieferten Waffen und Militärtechnik ausbauen, auf die Intensivierung der Kampfhandlungen setzt“, teilte der Kreml nach dem Telefonat mit.

Die türkische Seite bestätigte das Gespräch, Erdogan habe sich dabei erneut als Vermittler für einen nachhaltigen Frieden angeboten. Die Realität: Erst am Wochenende hatte Russland die Ukraine mit einer besonders schweren Angriffswelle überzogen, die Dutzende zivile Opfer forderte.

Annalena Baerbock will die russische Führungsriege mit einem internationalen Sondertribunal nach ukrainischem Recht für den Angriffskrieg zur Rechenschaft ziehen. Gestern sagte die deutsche Außenministerin in Den Haag: „Wir unterstützen den ukrainischen Wunsch der Einrichtung eines Sondertribunals für Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler Unterstützung.“

Hintergrund für Baerbocks Vorstoß: Der eigentlich zuständige Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist zwar für die Verfolgung von Kriegsverbrechen mandatiert, nicht aber für die Ahndung eines Angriffskriegs. Die Idee eines Sondertribunals ist umstritten, weil sie den Internationalen Strafgerichtshof schwächt und den Mächtigen im Kreml reichlich Gelegenheit gibt, sich zu Opfern einer parteiischen westlichen Justiz zu stilisieren.

(Foto: AP) Ein Sondergericht, so Außenministerin Annalena Baerbock, müsse von möglichst vielen in der Welt getragen werden.

Und dann gibt es noch eine in doppelter Hinsicht erfreuliche Nachricht. Erstens erfreulich für die beiden Menschen, die sie betrifft. Zweitens erfreulich, weil sie auf angenehme Weise keine große Welle auslöst. Die beiden Unions-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller und Wolfgang Stefinger haben ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Auf Twitter schrieben sie: „11 Prozent aller Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen und lieben. Manchmal werden Kollegen zu Freunden. Aus Freundschaft wurde bei uns Liebe. Wir sind glücklich. #loveislove.“

Der 33-jährige Müller sitzt seit 2017 für die CDU im Bundestag, inzwischen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der 37-jährige Stefinger ist seit 2013 Mitglied im Bundestag. 2017 war er einer von sieben CSU-Abgeordneten, die für die Ehe für alle stimmten.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Kollegen zu Freunden werden. Alles weitere müssen Sie dann selbst wissen.

