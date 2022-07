Morning Briefing Es wird einsam um Boris Johnson

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

man wird nicht alle fünf Politiker (unter anderem Konrad Adenauer und Richard Nixon) sowie die „Iron Lady“ Margaret Thatcher auf Anhieb gut finden, die der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in seinem neuen Buch „Staatskunst“ als vorbildlich beschreibt. Aber man begreift sofort seine These: „Große Führung entsteht aus dem Zusammenprall des Unveränderbaren und des Formbaren, aus dem, was gegeben ist, und dem, was Anstrengung erfordert.“ Und man folgert rasch, dass Boris Johnson nicht gemeint sein kann, jener britische Premierminister, dessen Macht schwindet wie die Zuversicht Hamlets in Shakespeares Theater. Der Mann sieht seinem politischen Ende entgegen.

Nach einer Chronik der Skandale traten gestern Abend aus Protest gegen Johnsons Amtsführung zwei wichtige Minister zurück: Schatzkanzler Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid. Es folgten weitere Demissionen, etwa von zwei Staatssekretären. Was erklären die Flüchtenden?

Die Öffentlichkeit erwarte zu Recht, „dass die Regierung richtig, kompetent und ernsthaft handelt“, schreibt Finanzminister Sunak.

Ex-Kollege Javid wiederum kritisiert, dass der konservative Premier auch nach dem jüngst knapp überstandenen parteiinternen Misstrauensvotum keinen Kurswandel einleitet: „Mir ist klar, dass sich diese Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird.“

Johnson hatte sich von der Polizei vorhalten lassen müssen, während des Lockdowns mit Partys am Amtssitz gegen Coronaregeln verstoßen zu haben. Es setzte ein Bußgeld. Zuletzt kam heraus, dass er den Parteifreund Chris Pincher zum Vizechef der Fraktion machte, obwohl er von Vorwürfen wusste, dass der mittlerweile geschasste Politiker zwei Männer in einem Londoner Privatclub sexuell belästigt habe. Noch einmal Kissinger: „Keine Gesellschaft kann groß bleiben, wenn sie den Glauben an sich selbst verliert oder ihre Selbstwahrnehmung systematisch in Zweifel zieht.“

Der britische Premier steht seit Monaten stark in der Kritik. (Foto: Getty Images) Boris Johnson und Rishi Sunak

Bleiben wir noch ein wenig beim Thema „Staatskunst“. In Dänemark kassierte Regierungschefin Mette Frederiksen wegen einer umstrittenen Massentötung von mehr als 15 Millionen Zuchtnerzen in der Corona-Pandemie eine Rüge des Parlaments. Es handelt sich dabei um einen symbolischen Akt ohne rechtliche Konsequenzen, ausgesprochen von ihren Sozialdemokraten und deren Verbündeten.

Eine Untersuchungskommission hatte der Regierungschefin zuvor vorgeworfen, ihre Aussagen auf einer Pressekonferenz 2020 nach der Entscheidung zur Tötung der Tiere seien „grob irreführend“ gewesen. Frederiksen hatte damals darauf verwiesen, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und man riskiere, dass Impfstoffe weniger wirksam sein könnten. Die Rechtsgrundlage für die Massenkeulung wurde aber erst im Nachhinein geschaffen.

In Frankfurt am Main hat der Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) seinen lange erwarteten Abgang angekündigt – allerdings erst Ende Januar. Es wird eine quälende Zeit, die er eigentlich allen ersparen will. Seit langem ist er wegen schwerer Korruptionsvorwürfe angeschlagen und muss sich deswegen sogar vor Gericht verantworten. Feldmanns Frau soll als Chefin einer Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo) „ohne sachlichen Grund“ ein übertarifliches Gehalt bezogen haben. Die Awo wiederum habe Feldmann im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt, während er im Gegenzug die Interessen der Awo Frankfurt „wohlwollend berücksichtigen“ wollte. Durch mehrere öffentliche Fehltritte ramponierte Feldmann zuletzt sein Image endgültig.

In die Kategorie „gefallene Helden“ gehört auch Christian Olearius, langjähriger Chef der Hamburger Privatbank M.M. Warburg. Das ist jener Bankier, der im sozialdemokratisch grundierten Ökosystem Hamburgs 2016 mit dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz zweimal darüber redete, dass die Finanzbehörden keinesfalls 43 Millionen Euro Steuernachforderung aus Cum-Ex-Geschäften eintreiben sollen.

Der Bankier wird von der Kölner Staatsanwaltschaft angeklagt. (Foto: ullstein bild - Fabricius/WELT) Christian Olearius

Heute ist Scholz Bundeskanzler und weist in dieser Sache eklatante Erinnerungslücken auf. Olearius wiederum wird vor dem Landgericht Bonn von der Kölner Staatsanwaltschaft angeklagt – wegen angeblicher Steuerhinterziehung von 300 Millionen Euro. Ein Prozess könnte aufzeigen, wie ein ganzes System darauf ausgerichtet war, den Staat zu schröpfen. Olearius bestreitet ein Fehlverhalten.

Ist das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, an dem der Staat beteiligt ist, einfach nur ein unfairer Verlierer im Rennen um den besten Corona-Impfstoff? Oder ist man tatsächlich vom erfolgreichen Mainzer Konkurrenten Biontech verladen worden? Diese Frage soll das Düsseldorfer Landgericht klären, wo die Tübinger Klage gegen Biontech und zwei Tochterfirmen einreichten.

Vier Patente zur Entwicklung des mRNA-Vakzins seien verletzt worden. Man stellt sich „eine faire Entschädigung“ vor, worüber sich die Kontrahenten jedoch in etlichen Gesprächen nicht einigen konnten. Curevac will nun mit dem britischen Partner Glaxo-Smithkline bei der Entwicklung eines neuen Impfstoffs der zweiten Generation Vorreiter sein – und will eventuell auch das US-Unternehmen Moderna verklagen.

Nach so vielen Krawallthemen endet dieser Weckdienst mit Erbaulichem. Freuen können sich beispielsweise Mitarbeitende in einigen der wichtigsten börsennotierten deutschen Konzerne: Nach unserer Umfrage passen sie ihre Gehaltsbudgets an und gewähren zwecks Inflationsausgleich höhere Löhne. Beispiele sind der Chiphersteller Infineon sowie der Chemiehändler Brenntag. Auch kalkulieren Adidas, Merck, Vonovia und die Deutsche Telekom die Inflation mit ein, wobei die Telekom auf Einmalzahlungen setzt, vor allem für Niedrigverdiener. Zuletzt war die Inflation zwar leicht auf 7,6 Prozent gesunken, doch die Forderung nach mehr Lohn stoppt das nicht.

Tanja Wielgoß (von links), Lisa Währer, Verena Pausder, Ariane Hingst, Katharina Kurz und Felicia Mutterer wollen mit ihrem Projekt den Fußball in Deutschland verändern. Das Gründungsteam

Und dann sind da noch sechs Investorinnen rund um Gründerin Verena Pausder und Fußballnationalspielerin Ariane Hingst, die sich sagen: „Wir knacken die letzte Männerbastion“. Sie ahnen es vielleicht, es geht am Tag des Beginns der Europameisterschaft der Frauen um Fußball. Was einer von Red Bull gesponserten Männerclique bei RB Leipzig gelang, will die Frauencrew bei FC Viktoria 1889 Berlin wiederholen: Der Regionalligaklub soll 2026/27 in die erste Frauenbundesliga.

Es handele sich um „ein wirtschaftliches Projekt mit gesellschaftspolitischem Auftrag“, sagt Pausder im Handelsblatt. Man wolle die Anerkennung für den Frauenfußball erhöhen. Vorbild ist der Angel City FC aus Los Angeles, 2020 gegründet und inzwischen im Spielbetrieb integriert. Tennisstar Serena Williams sowie die Schauspielerinnen Eva Longoria und Natalie Portman geben Geld. In mehreren Folgen strahlen ARD, Sky und Magenta TV übrigens parallel die Dokumentation „Born for this – Mehr als Fußball“ über die bei der EM auftretende deutsche Nationalfrauschaft aus.

In solchen bewegten Zeiten hilft der Blick auf ein dem Theologen Friedrich Christoph Oetinger (1702 - 1782) zugeschriebenes, oft zitiertes Motto: „Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann; die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann – und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.“

Ich wünsche Ihnen also einen Tag mit Kraft, Gelassenheit und Weisheit.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

