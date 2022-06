Morning Briefing Euro-Krise: Die EZB-Politik stößt an ihre Grenzen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

sofern Sie alt genug sind: Wissen Sie noch, wo Sie waren, als Mario Draghi 2012 seine berühmte „Whatever it Takes“-Rede hielt? Als der damalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) versprach, er werde die Eurozone nicht auseinanderbrechen lassen, und zwar koste es, was es wolle?

Ich war in einer Finca auf Mallorca und als ich abends in mein Online-Depot schaute, merkte ich: Draghis Satz und der anschließende Kurssprung an den Börsen hatten mir mehr Geld eingebracht, als ich in dem Monat an Gehalt bekam. Lag vor allem am Gehalt, aber gesund fand ich das schon damals nicht.