Morning Briefing Gas-Diktator Putin wirbt für Nord Stream 2

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Erpressungen gelingen, wenn einer etwas hat, das der andere nicht auf anderem Weg bekommen kann und ergo dafür viel Geld bezahlt. Wie das politisch laufen kann, sehen wir am einschlägig bekannten Spezialisten Wladimir Putin. Der russische Staatspräsident hat Deutschland so abhängig von seinem Gas gemacht, dass alle bangen, wie viel davon heute nach zehn Tagen Abstinenz wohl wieder fließen wird. Erst sollten es 40 Prozent sein, dann reduzierte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller auf 30 Prozent. Das wäre unterhalb der bundesdeutschen Winterwärmegrenze: Von da an setzt das große Frieren ein. Am Donnerstagmorgen ist die Gaslieferung durch die deutsch-russische Pipeline wieder angelaufen.

Die obersten Gestalter der russischen Erpressungsökonomie platzieren unterdessen die Drohung des Angriffs auf die gesamte Ukraine (Sergej Lawrow) oder aber die Reaktivierung alter deutsch-russischer Verbrüderungspläne. Der von einem Treffen mit zwei anderen Diktatoren (aus der Türkei und dem Iran) erfrischte Putin verkündete: Wir haben noch eine fertige Trasse – das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen.

In Wahrheit ist diese Gaspipeline kein Betriebsfall, sondern ein Friedhof der Globalisierung, eine Röhre ins Nichts.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Wir sind nur Würmer, sind aber dazu geboren, ein himmlischer Schmetterling zu werden“, schrieb einst der große Dante Alighieri. So gesehen ist es ziemlich wurmstichig, was gegenwärtig in Dantes Heimat Italien passiert. Gestern Abend gewann Ministerpräsident Mario Draghi, 74, zwar bei einer Vertrauensabstimmung im Senat mit 95 Ja- zu 39 Nein-Stimmen, aber eine Niederlage war es doch. Die großen Regierungsparteien Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung votierten nicht mit, ein erneuter Misstrauensbeweis.

(Foto: AP) Mario Draghi: Der italienische Ministerpräsident ist mit seiner Bitte um Unterstützung im italienischen Senat gescheitert.

Der „Pakt des Vertrauens“, von dem Draghi sprach, löst sich auf in einem Nebel der Verdächtigungen. Damit wird es wahrscheinlich, dass Draghi wieder seinen Rücktritt bei Staatschef Sergio Mattarella anbieten wird. Der Mann hat sein Gesicht verloren und die Verräter seiner Regierung ihr Gewissen. „Von morgen an wird nichts mehr so sein wie davor“, beschwört Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi. Die Frage ist nur, wie man Europas Flamme am Brennen hält.

Wenn man in Boris Johnson hineinhören könnte, würde man wahrscheinlich eine Riesenportion Selbstüberzeugung feststellen. Dass jemand anderes als die britischen Konservativen („Tories“) in Großbritannien die politische Führung übernehmen könnten, erscheint in diesem Blick auf die Welt so unwahrscheinlich wie ein Palmengarten im schottischen Hochland. Nach einer Abstimmung in der konservativen Parlamentsfraktion steht nun fest, wer darum kämpft, Nachfolger des stets ein wenig zu extrovertierten Premiers Johnson zu werden: Ex-Finanzminister Rishi Sunak oder Außenministerin Liz Truss.

Sunak, ein Mann der Mitte, gilt als Favorit, aber der rechtskonservative Flügel um Truss setzt auf eine Kampagne, wonach Sunak die größten Steuererhöhungen der vergangenen Jahrzehnte zu verantworten habe. 175.000 Parteimitglieder entscheiden bis zum 5. September, wer die Partei führen wird. Nächste Woche treffen die Chefanwärter Sunak und Truss in einem TV-Duell bei der BBC aufeinander, Motto: er oder sie. Boris Johnson wiederum verabschiedete sich im Parlament nicht mit einem Zitat des als „role model“ von ihm adaptierten Winston Churchill, sondern mit dem „Terminator“: „Hasta la vista, Baby.“

Elon Musk, Irrwisch der Börsen, bietet wieder eine Kostprobe seiner Wendigkeit. Die Bilanz fürs zweite Quartal 2022 zeigt, wie der Tesla-Chef jenseits seiner Plaudereien pro Kryptowährungen kalkuliert: 75 Prozent seines Bitcoin-Bestands hat der E-Autokonzern überraschend verkauft, was die Cash-Position um 936 Millionen Dollar anwachsen ließ. Der Gewinn verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2,3 Milliarden Dollar.

(Foto: Reuters) Tesla: Der E-Autobauer konnte insgesamt gute Zahlen präsentieren.

Da Analysten mit deutlich weniger Gewinn gerechnet hatten, stieg die Aktie von Tesla nachbörslich zunächst um rund vier Prozent. Aber es gibt auch eine weitere Analyse: Im Vergleich zum Vorquartal ging der Tesla-Umsatz zurück, auch weil das Werk in Shanghai wegen eines Corona-Lockdowns vorübergehend schließen musste sowie in den neuen Werken in Brandenburg und Texas die Produktion stockte.

„Warum sollen immer nur die anderen die guten Geschäfte machen?“, sagte mir vor vielen Jahren Friedel Neuber (1935-2004), einst als Chef der WestLB der „rote Pate“ der Landesbanken. So wie er dachten später auch viele an der Spitze öffentlicher Geldinstitute, in deren Aufsichtsräten Politiker sitzen, und machten selbst bei anrüchigsten Cum-Ex-Steuergaunereien mit.

Das Frappierende: Während die Ermittler sich bei privaten Instituten in Sachen Cum-Ex ein Bein ausreißen und Prozess auf Prozess folgt, ist der Eifer des Staates bei den Staatsinstitutionen verflogen, wenn es ihn je gab. Das zeigen wir in einem großen Report. Dabei haben WestLB & Co. insgesamt fast eine Milliarde Euro erschlichen, doch es blieb ja irgendwie bei Väterchen Staat.

Die Justitia, die wir hier sehen, hat weder Augenbinde noch Richtschwert und Waage. Sie hat Arthrose und ist offenkundig parteiisch. Wegen Cum-Ex wurde kein einziger Landesbanker angeklagt, geschweige denn verurteilt. Christoph Spengel, Steuerprofessor an der Universität Mannheim: „Ausgerechnet bei den Banken in öffentlicher Hand wird sehr nachlässig aufgeklärt. Offensichtlich geht der Staat gegen Landesbanken weniger entschlossen vor als gegen Privatbanken.“

Bei der ehemaligen Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein, der HSH Nordbank, wurde trotz übertouriger Cum-Ex-Geschäfte nicht mal ein Anfangsverdacht gehegt, sondern nur eine Akte mit „Beobachtungsvorgängen“ angelegt. Danach: Silentium. Es war nicht die Stille nach dem Schuss, sondern Stille ohne Schuss. Und Hamburgs erster Politiker Peter Tschentscher (SPD) behauptete dreist, alles sei „konsequent aufgeklärt“, die HSH habe „hohe Geldbußen“ gezahlt.

An dieser Stelle gereichen wir einmal Friedrich Schiller: „Der Betrug, / Der hüllt sich täuschend ein in große Worte / Und in der Sprache rednerischen Schmuck.“

Und dann ist da Olaf Scholz, Bundeskanzler im Urlaub, der zusammen mit seiner Frau Britta Ernst für zwei Wochen im Allgäu-Ort Nesselwang Entspannung sucht. Man residiert in einem sanierten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert mit sechs Zimmern, Terrasse, Weinkeller und einem Wellnessbereich mit Sauna. Bei Kosten von 550 Euro die Nacht können die beiden SPD-Kräfte hier das Panorama genießen. Scholz zeigt sich in fast kontemplativer Grundhaltung, mit T-Shirt und Brille, am Luftmatratzen-Modus aber fehlt es noch. Ab Dienstag nächster Woche soll es nach Aussage eines Sprechers keine Termine mehr geben – erreichbar ist der Kanzler aber immer. Es könnte ja die nächste Putin-Erpressung kommen.

Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Tag.

Es grüßt Sie wie immer sehr herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: