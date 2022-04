Morning Briefing Gazprom-Mauscheleien in Schwerin

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

noch vor nicht allzu langer Zeit profitierte Deutschland wie kein anderer Staat von billiger Energie aus Russland. Umgekehrt proportional klein ist nun die Neigung, dem einstigen Vorzugslieferanten wirklich harte Sanktionen aufzudrücken. So hat Deutschland nach eigenen Angaben lediglich 95,5 Millionen Euro an russischem Vermögen eingefroren. Details sind Geheimsache.

In der Schweiz dagegen liegen mittlerweile russische Assets in Höhe von 7,4 Milliarden Euro auf Eis – Gelder auf Bankkonten und Liegenschaften. Selbst in den kleinen Niederlanden sind 500 Millionen Euro gesperrt. Das ist natürlich auch noch wenig gegen die Situation in Großbritannien: Gerade nach London hat es viele reiche Russen gezogen. Außenministerin Liz Truss teilte jüngst mit, ihr Land habe 321 Milliarden Euro an Oligarchen-Vermögen eingefroren. Über die Vor- und Nachteile eines Energie-Embargos gegen Russland schreiben wir im großen Wochenendtitel: „Ausweg oder Fiasko?“

Eine Jamaika-Koalition besonderer Art tritt heute Mittag, 13 Uhr, zusammen. Die Landtagsfraktionen von CDU, FDP und den Grünen – allesamt Opposition – bringen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den Weg. Es geht um Nord Stream 2 und die Überlassung der deutschen Energiesicherheit an ein diktatorisches System, das sich als faschistoid und kriegslüstern herausstellt.

Wie kam es dazu, dass sich eine Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ um die Endphase des Ostsee-Gaspipelinebaus kümmerte, ganz offenbar als Gazprom-Tarnorganisation zur Umgehung von US-Sanktionen? In letzter Zeit gab es eine Reihe von Entschuldigungen, etwa von den Sozialdemokraten Manuela Schwesig und Frank-Walter Steinmeier.

Und wer weiß: Vielleicht erfahren wir durch „Küsten-Jamaika“, wofür genau man alles „so sorry“ sagen muss.

(Foto: dpa) Ursula Heinen-Esser (CDU), Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, lud Tage nach der Flutkatastrophe nach Mallorca zum Geburtstag ihres Mannes ein.

Von einer besonderen „Putin-Connection“ der SPD will Rolf Mützenich nichts wissen. Der Chef der Bundestagsfraktion sagt meinen Kollegen im Interview, die Partei habe „ihre politischen Schritte nicht nur immer wieder überprüft, sondern auch korrigiert, wenn es erforderlich war.“ Deshalb brauche man auch nicht die von der CDU geforderte Enquetekommission (die sich sehr mit Angela Merkel beschäftigen müsste). Pointierte Meinungen hat Mützenich zur allgegenwärtigen Geopolitik:

Russland sei nicht so isoliert, wie viele meinen, findet der Sozialdemokrat. Wenn man sich die Enthaltungen und die abwesenden Stimmen bei der UN-Generalversammlung zu Russland vor Augen führe, kämen da mehr als die Hälfte der derzeitigen Weltbevölkerung zusammen, darunter fünf Atomstaaten: „Wir müssen alles unternehmen, um diese Unterstützer aus der Parteinahme für Putin herauszubrechen.“

Es mache ihm zu schaffen, so Mützenich, dass Demokratien wie Indien oder leidlich entwickelte Demokratien wie Südafrika oder Sri Lanka den Überfall auf die Ukraine nicht kritisiert haben: „Da entsteht nicht nur eine neue Weltordnung, da entsteht auch eine neue Wirtschaftsordnung, die unser Selbstverständnis, aber auch die Bedingungen unseres Wirtschaftens grundlegend herausfordern wird.“

Er könne Deutschland und Europa nur raten, die Abhängigkeiten von China zu verringern, erklärt der Fraktionschef auch noch – schon mit Blick auf die Lieferketten: „Wir hatten nicht einmal genug Masken am Anfang der Pandemie.“

Wie schrieb Kurt Tucholsky so schön: „Wer in der Öffentlichkeit Kegel schiebt, muss sich gefallen lassen, dass man nachzählt, wieviel er getroffen hat.“

Großkrisen sind Bewährungsproben für Politiker, solche wie die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Den Eignungstest nicht bestanden hat Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), die gestern zurücktrat, weil sie ihr Handeln nicht habe vermitteln können. Nicht zu vermitteln war die Salami-Taktik, nur peu à peu die Wahrheit über ihren ausgedehnten Mallorca-Urlaub währen der Flutkrisenzeit zu präsentieren. Zuletzt wurde bekannt, dass auf der Insel der Geburtstag ihres Ehemanns gefeiert wurde, was auch drei Parteifreunde anlockte: Heimat- und Bauministerin Ina Scharrenbach, Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (beide CDU) sowie die heutige Bundestagsabgeordnete Serap Güler.

Nach dem Rücktritt in NRW rückt auch die heutige Bundesfamilienministerin und damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel in den Fokus. Sie las wichtige Pressemitteilungen nur kursorisch, spielte die Gefahr herunter und mahnte am Tag nach der Jahrhundertflut beim Regierungssprecher ein „Wording“ an. Man müsse sich auf ein „blame game“ einstellen. Dass sich die Grünen-Politikerin so sehr für ihr Standing in der Öffentlichkeit interessierte, und offenbar weniger für die Verwüstung in ihrem Land, regt die Landes-CDU auf: „Der Rücktritt von Frau Heinen-Esser muss ein Vorbild für Anne Spiegel sein. Ihr Rücktritt ist längst überfällig.“

Apropos: Die Öffentlichkeit hat Karl Lauterbach ins Amt gebracht, die Öffentlichkeit wird ihn aus dem Amt treiben. Die fallenden Umfragewerte für den Bundesgesundheitsminister sind eine Folge seiner Fehler, Schusseligkeiten und Kommunikationsmängel. Gestern scheiterte die von ihm propagierte Impfpflicht ab 60 Jahren krachend: 296 Ja-Stimmen, 378 Nein-Stimmen. Lauterbach twitterte: „Jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden.“ Und: „Es helfen keine politischen Schuldzuweisungen. Wir machen weiter.“

Ihm selbst wird schon „Talkshow-Quarantäne“ empfohlen. Beschädigt ist vor allem Kanzler Olaf Scholz, der das Thema selbst frühzeitig offensiv anging und sich wohl darauf verließ, dass sein populärer Medienkanalsurfer das Projekt vollenden werde.

Im Kreis der französischen Wirtschaftsführer sticht Thomas Buberl, 49, heraus. Der Chef des Versicherungskonzerns Axa ist für Patron-Verhältnisse noch recht jung und zudem Deutscher. Im Handelsblatt-Interview kommentiert er die am Sonntag anstehende erste Runde der Präsidentschaftswahl, das nach einschlägigen Umfragen knappe Rennen zwischen dem sozialliberalen Amtsverteidiger Emmanuel Macron und der rechtskonservativen Herausforderin Marine Le Pen.

Ein Sieg Le Pens würde „eine Phase der Unsicherheit eröffnen für Frankreich und Europa“, sagt Buberl. Eine gewisse Gefahr sei, dass die Politikerin mit ihrer Mehr-Kaufkraft-Strategie jene anspreche, die sich als sozial deklassiert fühlen. Positiv in Macrons Bilanz sei, so der Axa-Chef, dass sich das Ansehen des Landes bei Investoren gebessert habe und die Wettbewerbsfähigkeit durch Reformen gestiegen sei.

Buberl hat auch einen Rat: „Wir müssen wieder zurück zu den Basics. Das bedeutet, dass die Politiker mehr Zeit bei den Bürgern verbringen und ihnen zuhören.“

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Strange Game“ von Mick Jagger. Es ist ein erstaunlich entspannter Song eines Rock-Veteranen mit erstaunlicher Karriere, dessen Band „Rolling Stones“ in aller Demut vor dem Blues vor 60 Jahren das Konzertieren begann. Jagger leitet mit dem Titelsong der Apple-TV-Serie „Slow Horses“, einer Kooperation mit dem Filmkomponisten Daniel Pemberton, mit allen Mitteln der PR die sommerliche Europatournee seiner Band ein.

Die Streamingserie beruht auf einem packenden Buch von Mick Herron über einen altmodischen Geheimdienstler, der aus dem Kalten Krieg kommt, den wir jetzt wieder erleben. Jagger spricht in der Wochenpublikation „Die Zeit“ darüber, wie die Eltern am Esstisch permanent über Krieg gesprochen hätten: „Nun haben wir einen direkt vor der eigenen Haustür... das macht einen fertig.“

Und dann ist da noch Andrea Verpoorten, 48, Cousine von Eierlikör-Anbieter William Verpoorten und neuneinhalb Wochen lang Büroleiterin von CDU-Chef Friedrich Merz in der Parteizentrale. In Berlin sangen sie schon: „Ei, Ei, Ei, Verpoorten“. Doch nun ist schon wieder Ende, wie immer in solchen Fällen „in gegenseitigem Einvernehmen“. Die Kölner Politikerin selbst spricht gegenüber „Bild“ davon, dass die „Erwartungshaltungen“ nicht gepasst hätten. Eine Erwartung war, in der inzwischen arg männerlastigen CDU für einen höheren Frauenanteil zu sorgen.

Aber wir sehen beschämt zu Boden und denken plötzlich an einen Robespierre-Spruch: „Es gibt kein Omelett, ohne Eier zu zerbrechen.“

Ich wünsche Ihnen ein entspannendes Wochenende, vielleicht mit dem Bemalen erster Ostereier.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs