Morning Briefing Gefangen: Der Staat in der Klempner-Rolle

die vor Wochen verkündete „Zeitenwende“ drückt sich bislang in Teuerungsraten und im großflächigen Reden über die Krise aus. Der Staat bereitet die Bürger in homöopathischen Dosen auf das Ende der Wohlfühlrepublik vor, die de facto schon am 24. Februar mit den Schüssen an den Grenzen der Ukraine endete. Ökonomisch wirkt hier ein riesiger Reparaturbetrieb, der den Leichtsinn der Energiekonzerne im Umgang mit russischen Staatslieferanten nun mit einem Schutzschirm heilt.

In Not geratene Konzerne wie Uniper, die an Putins Teuer-Gas hängen und viele Stadtwerke und Firmen versorgen, bekommen den Bund als Gesellschafter. Ein neues Gesetz macht’s möglich. Damit es fix geht, soll bei dieser Not-Sozialisierung sogar für den Staat die Pflicht entfallen, ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre abzugeben. Und Hauptversammlungen sollen beschließen können, dass der Bund neue Aktien zu besonders günstigen Konditionen beziehen kann.

Fazit: Wladimir Putins Staatsmonopolkapitalismus hat einen deutschen Staatskapitalismus zur Folge.

Der Staat agiert hier wie ein Klempner, der zum Rohrabdichten geholt wird, eigentlich aber ein neues Leitungssystem bauen müsste. Doch jenseits der Reparaturfunktion unterbleiben die notwendigen Strukturarbeiten, die auch zu einer „Zeitenwende“ gehörten – die großen strategischen Schritte zu mehr Energiesparen, Energieeffizienz, Energieautarkie. Es muss erst der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton den Deutschen erklären, dass auch sie ihre Atomkraftwerke länger laufen lassen könnten. Eine Lösung, die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schnell beerdigt hat.

Und was ist eigentlich mit Tempo 130 auf den Autobahnen? Was mit Notfallplänen pro Erneuerbare Energien, was mit einer Beschleunigung hinter all den „Oster“- und „Sommerpaketen“? Zum Ernst der Lage gehört der Ernst der Maßnahmen. Einstweilen machen wir alle noch einmal Urlaub, als gebe es keine „Zeitenwende“, und wissen doch: Im Herbst wird sie sich zeigen.

Der CDU-Vorsitzende will sich mit dem Reisechaos an den Flughäfen beschäftigen. (Foto: dpa) Friedrich Merz

Oppositionsführer Friedrich Merz hält gegen den Scholzismus mit einem Kommunikationsinstrument, das in der Unionsfraktion nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ als „Leitantrag der Woche“ firmiert. Aktuell, in dieser letzten regulären Sitzungswoche vor der Sommerpause, wollen sich Merz und Helfer dem Reisechaos an Flughäfen und Fernbahnhöfen widmen. Der Traum vom unbeschwerten Urlaubssommer zerplatze „zwischen Koffern, Warteschlangen und in allgemein schlechter Vorausplanung“, heißt es im heute auf der Unionsfraktionssitzung zu beschließenden Leitantrag, so die „Süddeutsche“.

Merz will klare Botschaften verbreiten, und zwar „Top-down statt Bottom-up“. In Sachen Flugchaos plädiert er dafür, dass „bis zum Ende der Urlaubssaison“ etwa „Kräfte der Bundespolizei“ an den Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung in Flughäfen mit anpacken. Die Polizei, dein Freund und Kofferträger.

Ein kleines Beispiel für das Ignorieren des Putinschen Staatsterrorismus zum niederen Zwecke der Marge liefern griechische Reeder, wie meine Kollegen Gerd Höhler und Christoph Herwartz zeigen. Auf verschlungenen Wegen schippern sie russisches Öl und Gas über die Weltmeere und beweisen, dass die angeblich scharfen Anti-Putin-Regeln der EU mehr Schein als Sein sind. Unter den Profiteuren ist mit George Prokopiou pikanterweise ein Unternehmer, der Anfang Mai mit dem Bund einen Chartervertrag für zwei schwimmende Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven unterzeichnete.

Insgesamt hätten griechische, maltesische und zyprische Tanker seit Kriegsbeginn rund 178 Millionen Fass russisches Öl im Marktwert von 17,3 Milliarden Dollar transportiert, erklärt die Nichtregierungsorganisation Global Witness. 80 Prozent der russischen Lieferungen nach Indien, dem neuen Großabnehmer, haben Schiffe aus der EU, Großbritannien und Norwegen übernommen.

Fazit: Diskretion ist hier Pflicht, aber keine Ehrensache.

Schon jetzt laden Schiffe auf dem offenen Meer ihre Ladung um. (Foto: REUTERS) Tanker-Treffen vor Griechenland

Ein Diplomat war Andrij Melnyk nicht, eher ein Provokateur, der im Ukrainekrieg die zunächst verhalten agierende Bundesregierung zur Aktion brachte. Das ist dem streitbaren ukrainischen Botschafter in Berlin geglückt, zuweilen mit dem Preis, rote Linien zu überschreiten. Vor allem im sozialdemokratischen Lager schüttelte man den Kopf über den 46-Jährigen, der zuletzt den im Zweiten Weltkrieg als ukrainischer Nationalistenführer aufgefallenen Stepan Bandera verteidigte. Nun hat Melnyk seine Provo-Pflicht erfüllt und soll mit dem Amt des Vize-Außenministers belohnt werden. In deutschen Talkshows wird er fehlen

Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine schätzt das Land auf 720 Milliarden Euro, wurde auf der Ukraine Recovery Conference in Lugano bekannt, an der knapp 40 Staaten und 18 internationale Organisationen teilnehmen. Finanziert werden soll das Ganze zum großen Teil aus beschlagnahmten Vermögen des russischen Staats und der Oligarchen.

Dazu könnte auch Putin sein Scherflein beitragen. Sein Jahresgehalt wurde vom Kreml vor ein paar Jahren noch mit mageren 120.000 Dollar beziffert. Demnach besitzt er auch nur ein 80 Quadratmeter großes Apartment, drei Autos und einen Wohnwagen. Das US-Magazin „Fortune“ allerdings schätzt sein Vermögen auf stattliche 200 Milliarden Dollar, was Augenhöhe mit den Westkapitalisten Elon Musk, Jeff Bezos & Co. bedeuten würde. Zu den vermuteten Besitztümern gehören ein Palast am Schwarzen Meer, das Skigebiet Igora in Nordwestrussland, mehrere Ferienhäuser und eine Villa in der Nähe von Moskau.

Journalisten haben recherchiert, dass alle mit Putin in Verbindung gebrachten Vermögenswerte formal auf Firmen und gemeinnützige Organisationen registriert sind, die eine technische Infrastruktur unter der E-Mail-Domäne LLCInvest.ru verbindet. Das Putin-Netzwerk von 86 Unternehmen und Organisationen verfügt demnach über 4,5 Milliarden Dollar, ermittelten die Nachrichtenseite „Meduza“ und das „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP).

Fazit: Denken wir über Putin nach, fällt uns der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski ein: „Die beste Definition des Menschen lautet wohl: undankbarer Zweibeiner.“

Die Mitarbeiterin des Weißen Hauses hat Ex-Präsident Trump im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol schwer belastet. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Cassidy Hutchinson

Und was macht Putins amerikanischer Freund Donald Trump, dem er 2016 im Wahlkampf subtil geholfen hat? Er führt derzeit in den USA ein Rennen gegen die Zeit. Die öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses vor dem Kongress fördern immer mehr unliebsame Interna zutage. Danach wusste der Ex-Präsident alles über den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, ein Rädelsführer hinter dem Vorgang.

Es hilft ihm nicht mehr, eine Kronzeugin wie Cassidy Hutchinson als „Verrückte“ zu diffamieren. Die Mitarbeiterin des Weißen Hauses sagte unter Eid aus, Trump habe genau gewusst, dass die Demonstranten bewaffnet waren und er habe mit ihnen eigentlich unbedingt zum Kapitol laufen wollen

Auch mobilisiert das Anti-Abtreibungsurteil der von Trump am Supreme Court platzierten Richter seine Gegner. Aus all diesen Gründen erwäge der Ex-Präsident eine Schnellbewerbung für die Präsidentenwahl 2024, schreibt die „New York Times“. Sein größtes Risiko: dass ihn das US-Justizministerium tatsächlich anklagt. Für Putschisten hat vielleicht am Ende selbst der nach rechts gewanderte Supreme Court kein Verständnis.

Die alte Autowelt: Toyota und Volkswagen ganz vorn. Die neue Autowelt: BYD aus China als Nummer eins. Niemand auf der Welt verkauft mehr New Energy Vehicles (NEV), auf die die kommunistische Regierung in Peking setzt, als die Firma des Gründers und CEO Wang Chuanfu. Wo Rivale Musk immer wieder nachbessern muss und beispielsweise seine neue Fabrik im brandenburgischen Grünheide zwecks besserer Aussteuerung schon wieder für zwei Wochen schließen muss, zieht Wang für seine E-Autos ein „Triple Play“ durch: mit einer großen Plattform für den Automobilbau, einer eigenen Batteriezellenproduktion ohne Kobalt sowie künftig einem eigenen Zugang zum wichtigen Batterierohstoff Lithium.

Offenbar plant „Build Your Dreams“, wofür BYD steht, den Kauf von sechs Minen in Afrika. Von Januar bis Mai 2022 hat Wangs Konzern mehr als 505.000 E-Autos im weltweit größten Markt China ausgeliefert, ein Plus von rund 350 Prozent, Tesla kam auf knapp 216.000 Karossen.

Und Volkswagen? Unter ferner liefen.

Und dann ist da noch Stephan von Erffa, 47, einst Chefbuchhalter der kollabierten Pinocchio-Firma Wirecard. Nach einem Bericht der „Financial Times“ hat der Mann zugegeben, Dokumente gefälscht zu haben, die von den Wirtschaftsprüfern der Firma KPMG im Rahmen einer Sonderprüfung angefordert worden waren. Von Erffa ist einer von drei Angeklagten in dem von der Münchener Staatsanwaltschaft angestrengten Verfahren.

Vor ihm hatte nur Oliver Bellenhaus, einst Chef der Dubai-Tochter des Dax-Finanzkonzerns, als Kronzeuge über die Machenschaften des Unternehmens geplaudert, das im Juni 2020 in der Pleite endete. 1,9 Milliarden Euro Guthaben hatten sich in sehr heißer Luft aufgelöst. Von Erffa bestritt zunächst jegliche Verwicklung in den Betrug, gab nun aber die Manipulation zu, angeblich ein Einzelfall.

Fazit: Vom griechischen Staatsmann Demosthenes wissen wir: „Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr.“

