Morning Briefing Gigantischer Deal: Die UBS macht ein Schnäppchen 

nachdem die Schweizer Großbank UBS ihre größte Konkurrentin, die angeschlagene Credit Suisse, am Sonntag in einem Hauruck-Verfahren übernommen hat, werden jetzt die Kollateralschäden des Deals sichtbar. Klar ist, dass die Nummer eins der Schweizer Banken in Zürich nicht nur ein kleines Schnäppchen, sondern einen richtig großen Schnapper gemacht hat.

Denn die UBS hat sich bei den Schweizer Behörden für die gewünschte Fusion phänomenale Bedingungen erstritten, die jetzt Banker, Kunden und Investoren erzürnen. Drei Milliarden Franken bezahlt die UBS für die Konkurrentin – dabei wurde allein das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse von Analysten auf bis zu zehn Milliarden Franken geschätzt.

Für den vergleichsweise geringen Preis bekam die UBS eine bombastische Marktmacht. Ihre Bilanzsumme beträgt mit 1,7 Billionen Dollar jetzt mehr als das doppelte des Schweizer Bruttoinlandsprodukts. Der deutsche Banker Leonhard Fischer, früher Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse, kommentiert: „Die UBS hat einen gigantischen Deal gemacht.“

Während sich die UBS die Hände reiben dürfte, ärgern sich viele Credit-Suisse-Investoren über die vereinbarten Bedingungen. Vor allem die Inhaber sogenannter Additional-Tier-1-Anleihen (AT1), die dem Eigenkapital der Bank zugerechnet werden, sind erschüttert. Denn diese Anleihen erklärte die Schweizer Finanzaufsicht jetzt kurzerhand für vollkommen wertlos.

Trotz den erfolgreichen Schweizer Anstrengungen, eine Bankenpleite von gigantischem Ausmaß zu verhindern, zeigten sich die Märkte weitgehend unbeeindruckt und volatil. Auch, wenn bisher von einer Finanzkrise noch keine Rede sein kann, handelt es sich doch um eine ausgeprägte Vertrauenskrise zwischen Anlegern und Banken. Das analysiert Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath und warnt: „Die Lage ist ernst, da können noch so viele Kanzler, Finanzminister oder Notenbanker beschwichtigen, das Bankensystem sei sicher.“

Banken tendierten dazu, Risiken auf die Seite der Gläubiger zu verlagern. Die einzige Lösung für dieses Problem steckt wohl in dem bösen Wort mit „E“, das in Finanzkreisen gar nicht gerne gehört wird: Die Eigenkapitalvorschriften müssten weiter verschärft werden.

Die furiosen Vorgänge der letzten Tage lassen sich auch anhand der Entwicklungen an den Märkten nachzeichnen. Innerhalb der vergangenen Woche verlor der Bankenindex Stoxx Europe 600 rund 12 Prozent an Wert. Die Kurse für zehnjährige Bundesanleihen stiegen, während ihre Rendite allerdings um knapp 16 Prozent fiel.

Krisengewinner hingegen sind Gold und Kryptowährungen. Ihr Nachteil als Anlageklasse ist, dass sie keine Zinsen abwerfen und deshalb vor allem dann attraktiv sind, wenn andere Optionen nicht mit hohen Zinsen punkten können. Doch jetzt scheint Krypto als Liquiditätshafen wieder an Attraktivität zu gewinnen, da viele Anleger ihr Geld aus den Bankaktien abziehen. Wenn Krypto als sicherer gilt als die Aktien der Banken, scheint am Markt etwas in Schieflage geraten zu sein.

Es sind seltsame Zeiten, in denen wir leben. Da treffen sich zwei Staatschefs und die wichtigste Botschaft des Tages geht von einem kleinen, blumengeschmückten Tisch aus Marmor aus, der zwischen den beiden steht.

Die Rede ist vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, die gestern in Moskau händeschüttelnd in die Kameras strahlten. Zwischen ihnen ebenjener Tisch, dessen bescheidene Größe wohl symbolisieren sollte, dass zwischen sie sprichwörtlich kein Blatt Papier passt.

Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor mehr als einem Jahr zuletzt in Moskau war, durfte er noch an einem überdimensionierten Megaexemplar des russischen Marmortisches Platz nehmen.

Das, was Putin und Xi abseits dieser unmissverständlichen Symbolpolitik in Moskau kommunizieren wollten, war ein geeintes, gemeinsames Ziel: das Streben nach einer Weltordnung ohne Vorherrschaft der USA. Heute und morgen wird Xi noch in Russland verweilen, um, nach seinen Worten, der „umfassenden strategischen Partnerschaft der Zusammenarbeit“ zwischen den beiden Ländern neue Impulse zu verleihen.

Wir haben dieses Morning Briefing mit einem Schnäppchenpreis für die Übernahme eines Unternehmens begonnen, doch an dieser Stelle wird jene Nachricht auf absurde Weise noch getoppt.

Dass Thyssen-Krupp, Industriegigant aus dem Ruhrgebiet, sich von seiner Stahlsparte trennen will, ist seit Jahrzehnten so bekannt wie umstritten. Doch einen Käufer für diese Sparte zu finden, scheint gar nicht so einfach: Das Interesse ist bisher eher gering.

Jetzt aber will der Finanzinvestor CVC sie nach Informationen des Handelsblatts übernehmen – für gerade einmal einen Euro.

Seit der Fusion der beiden Traditionsunternehmen Thyssen und Krupp im Jahr 1999 ist der Verkauf des Stahlgeschäfts Thema. Ob es sich mit dem neuen Angebot jetzt erledigt, ist allerdings fraglich. Teile des Managements und die Gewerkschaft IG Metall wollen an den Stahlwerken festhalten – und sie sogar zum Kerngeschäft machen.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch von einem recht bekannten Bild berichten, an das ich in letzter Zeit öfter denken muss. Da sitzt ein etwas verwirrt dreinblickender Hund auf einem Stuhl vor einer Tasse und sagt zu sich selbst „This is fine“. Die Pointe des Bildes: Sein Haus steht lichterloh in Flammen.

Sie ahnen vielleicht bereits, worauf ich hinaus will. Die Klimakatastrophe schreitet schneller voran und die Folgen sind verheerender als zunächst gedacht. Zu dieser Einschätzung kommt der Weltklimarat in seinem gestern vorgestellten Bericht. Unser Haus brennt laut Analyse der Wissenschaftler schon jetzt lichterloh.

Zu dieser Neuigkeit passt auch, dass mehr als 80 Prozent der jungen Deutschen ihren Arbeitsplatz unter anderem anhand von Nachhaltigkeitskriterien auswählen wollen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem ein Feuerlöscher in Ihrer Nähe ist, falls Sie einen brauchen.

