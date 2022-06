Morning Briefing Glück im Oligopol: Einer zahlt, einer kassiert

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

im November 2023 steht in Deutschland ein besonderes Jubiläum an: 50 Jahre zuvor erteilte die Regierung wegen der Ölkrise und einem Lieferstopp der Opec, des berüchtigtsten Kartells der Welt, ein Fahrverbot. Die Bürger mussten ihre Autos stehen lassen, man bewegte sich mit Fahrrad, Rollschuhen oder Kettcar tiefentspannt an vier autofreien Sonntagen über die Autobahnen.

Wenn es nach SPD-Chefin Saskia Esken geht, könnte sich das Trimm-Dich-Programm wegen der hohen Benzinpreise und der Nullnummer „Tankrabatt“ wiederholen. Das Energiesicherungsgesetz aus dem Jahr 1975 erlaube es der Regierung, „befristete Maßnahmen anzuordnen wie Sonntagsfahrverbote“, drohte sie im „Tagesspiegel“. Der Staat müsse „im Zweifelsfall“ eingreifen, wenn „Versorgungsleistung und Preisgestaltung“ nicht stimmten. Und schon setzt die Schlacht um die Deutungshoheit und die beste Rezeptur ein.

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck droht mit schärferen Kartellgesetzen und einer Zerschlagung, was die fünf internationalen Multis Shell, BP, Exxon, Conoco und Total eher beiläufig registrieren dürften. Das Kartellamt hatte schon 2012 ein „wettbewerbsloses Oligopol“ geortet, das ein sehr einfaches Marktprinzip hat: Einer zahlt, einer kassiert.

(Foto: IMAGO/Political-Moments) Robert Habeck: Der Wirtschaftsminister will mit dem Kartellamt zusammen an die Gewinne der Ölkonzerne.

Ein starker Dollar mag gut sein fürs amerikanische Selbstverständnis und eine Preisdämpfung, da importierte Waren weniger kosten. Für US-Konzerne mit großem Auslandsgeschäft sind die Kraftmeiereien des „Greenback“ allerdings misslich: Was sie in Euro oder Pfund oder Schekel verdienen, ist nach der Umrechnung in Dollar weniger wert.

Es gibt erste Schätzungen, dass dieser „rate impact“, diese Kursstärke, die eine Schwäche ist, rund 40 Milliarden Dollar der Gewinne amerikanischer Unternehmen rauben wird. Das Unternehmen Microsoft, das sein Office-Monopol inklusive Cloud global ausrollt, hat als erster prominenter Konzern eine Gewinnwarnung herausgeben, die den überstarken Dollar als Begründung hat. Man strich 460 Millionen Dollar bei den Gewinnen.

Fazit: So wird aus einer Leitwährung eine Leidwährung.

Dieses Unentschieden wird in Frankreich von den meisten Medien als Sieg für Emmanuel Macron, 44, verkauft, keinesfalls aber als Patt. Bei der Parlamentswahl erreichte seine Partei mit 25,7 Prozent der Wählerstimmen genauso viel wie die links-grüne Allianz „Nupes“ des Sozialisten Jean-Luc Mélenchon, 70. Den Macronisten werden am nächsten Sonntag bei der Stichwahl um die Mehrheit in den Wahlkreisen die besten Chancen zugetraut. Die absolute Mehrheit ist aber unsicher.

Die rechtsnationale Partei Rassemblement National von Marine Le Pen Macron schaffte zwar 18,7 Prozent, dürfte aber am Ende höchstens auf 45 Sitze kommen – alle werden sich gegen diesen Block vereinen. Die Republikaner erlitten mit 10,4 Prozent das nächste Wahldebakel.

Er ist das Beispiel dafür, dass in Deutschland gewaltig Neues gelingen kann – und man hierfür nicht mit einem Megafon durch die Gegend rennen muss wie Elon Musk. Ugur Sahin wird allenthalben gelobt, weil er 0,5 Punkte zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat und eine Milliarde Euro Gewerbesteuer zur Stadtkasse von Mainz. Und er symbolisiert die deutschen Tugenden der Disziplin und des Durchbeißens.

Es gibt niemanden, der besser zur nächsten „Innovation Week“ des Handelsblatts passt, und so haben meine Kollegen Kirsten Ludowig, Siegfried Hofmann und Bert Frönhoff mit Sahin ein Fünf-Sterne-Interview geführt. Der Gründer und CEO von Biontech nutzt die Gelegenheit für den Hinweis, dass eine international abgestimmte Corona-Impfstrategie für den Herbst fehle. In der Hauptsache ging es um den Segen von Forschung und die Frage, wann Krebs heilbar ist. Pionier Sahin sagte über...

„Es hat sich gezeigt, dass neue Covid-19-Varianten sehr durchsetzungsfähig sind. Eine Impfung wie auch eine durchgemachte Infektion helfen nur temporär. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch künftig Impfstoffe brauchen."

die eigenen Ziele: „Unsere potente mRNA-Technologie wirkt wie ein Booster für die Transformation von Biontech. Es geht um neue Krebstherapien, die individuell auf den Patienten zugeschnitten sind. Wir wollen die Heilungschancen deutlich erhöhen mit neuen maßgeschneiderten Medikamenten, die darauf abzielen, dass das Immunsystem diese entarteten Zellen erkennt und zerstört."

das eigene Risiko: „Wir befinden uns mitten in einer Technologie- und Wissensevolution. Früher war es besser, wenig zu riskieren, heute ist unheimlich dichtes Wissen vorhanden. Biotechnologie bleibt ein schwieriges Geschäft, die Konkurrenz hat deutlich zugenommen, nicht nur in den USA."

Der Biontech-Gründer hat uns auch noch erzählt, wie spannend er die Frage findet, ob es gelingen kann, „Zellen im Körper zu verjüngen und neu zu programmieren.“ Jemandem, der etwas gegen Covid fand, traut man auch ein solches Projekt zu.

Wir denken an Albert Einstein: „Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“

Zehntausende demonstrierten am Wochenende in den USA für ein schärferes Waffenrecht. Der Vorschlag für eine geringfügige Verschärfung des Waffenrechts, auf den sich Demokraten und Republikaner im US-Senat geeinigt haben, dürfte sie kaum zufriedenstellen. Danach sollen Waffenkäufer unter 21 Jahren künftig intensiver überprüft werden. Die Täter der Massaker in einem Supermarkt in Buffalo mit zehn Toten sowie in einer Grundschule im texanischen Uvalde mit 21 Toten waren jeweils 18 Jahre alt.

(Foto: dpa) Am Samstag hatten in den USA in mehreren Städten zahlreiche Menschen für strengere Waffengesetze demonstriert.

Auch sollen die US-Staaten Geld erhalten, um Gesetze zur Verhinderung von Waffengewalt auf den Weg zu bringen. Der Vorschlag tue „nicht alles, was ich für notwendig halte“, kommentierte US-Präsident Joe Biden, aber er spiegele wichtige Schritte in die richtige Richtung.

Und dann ist da noch Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing (FDP), der Macht und Geld plötzlich teilen muss, wie ein Strategiepapier aus dem Bundeskanzleramt beweist. Dort steht klipp und klar, „eine ressortübergreifende Zusammenarbeit“ mit den Ministerien für Wirtschaft, Innen und Finanzen sei „unabdingbar“. Und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt werde die „übergreifende strategische Steuerung der Digitalisierung in der Bundesverwaltung“ verantworten. Konkret heißt das, sein für 2023 eingeplantes Digitalbudget muss Wissing mit den drei anderen Ressorts teilen.

Wir lernen mit Winston Churchill: „Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“

