Morning Briefing Goldene Nase: Dax-Konzerne verdienen in der Krise glänzend

die deutschen Dax-Konzerne haben Krieg und Krisen zum Trotz im vergangenen Jahr Rekordgewinne eingefahren. Mit 120 Milliarden Euro lagen die addierten Überschüsse nur leicht unter dem Bestwert von rund 129 Milliarden des Geschäftsjahres 2021, wie eine Auswertung von Bilanzen und Analystenschätzungen ergibt.

Nach Ansicht des Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Ulrich Stephan, haben sich auch die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr deutlich gebessert: „Die niedrigeren Preise für Energierohstoffe und die Aufhebung der Pandemiemaßnahmen in China dürften hauptverantwortlich für die Aufhellung der Stimmung gewesen sein.“

Voraussichtlich 24 der heute 40 Dax-Konzerne dürften ihre Gewinne gegenüber 2021 gesteigert haben. Auf der Negativliste stehen nur wenige Konzerne wie der Chemiekonzern BASF, der wegen der Milliardenabschreibung auf das Russlandgeschäft einen Nettoverlust von 1,4 Milliarden Euro verbuchte.

Interessant auch ein Blick auf die heutigen Top-Verdiener im Dax im Vergleich zum Jahr 2003: Der damalige Spitzenreiter Eon würde es mit seinem Gewinn von einst heute nicht mal mehr unter die Top 5 schaffen. Und die Dominanz der drei deutschen Autobauer ist größer denn je.

Aktionäre und Beschäftigte können sich über die guten Geschäfte ihrer Konzerne freuen. Ordnungspolitiker dürfen hingegen frustriert in die Tischkante beißen und sich fragen: Warum enden ausgerechnet die beiden gesellschaftlichen Krisenjahre 2021 (Corona) und 2022 (Ukrainekrieg, Energiekrise), in denen der Staat jeweils viele Milliarden Steuergelder als Hilfen an die Unternehmen verteilte, mit Gewinnrekorden bei den Börsenkonzernen?

In den Aktienkursen sind die guten Zahlen schon eingepreist: Seit Ende September haben die 40 Dax-Konzerne knapp ein Drittel an Börsenwert hinzugewonnen. Ist es also zu spät zum Einsteigen? In seinem Leitartikel beantwortet Handelsblatt-Börsenexperte Ulf Sommer die Frage so diplomatisch, als wäre er venezianischer Anlageberater am Hofe Kublai Khans: „Wer auf eine Zeit ohne Risiken hofft, um einzusteigen, wird noch lange, vermutlich sogar ewig warten müssen.“

Unser Politikchef Thomas Sigmund hingegen hat es heute nicht so mit der Diplomatie. Nach der Wahl in Berlin sieht er eine „Koalition der Verlierer“ heraufziehen, die demnächst die Stadt regieren könnte.

Tatsächlich muss man lange suchen, um eine Landtagswahl zu finden, die so viele Verlierer hervorbrachte wie diese Berliner Wiederholungswahl – die diesmal immerhin reibungslos verlaufen ist:

(Foto: dpa) Die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der Berlinwahl: Der CDU konnte deutlich an Stimmen dazugewinnen.

Die CDU hat gegenüber der Wahl 2021 zwar rund zehn Prozentpunkte zugelegt und kommt auf 28,2 Prozent. Doch ihr Spitzenkandidat Kai Wegner hat keine guten Chancen, Regierender Bürgermeister zu werden. Sowohl mit SPD als auch mit den Grünen wären absolute Mehrheiten möglich. Beide Parteien lassen jedoch durchblicken, dass sie lieber ihr bisheriges Bündnis mit den Linken fortsetzen wollen. Es ist nun an Wegner, SPD oder Grüne eines Besseren zu belehren.

Die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erzielte für die Berliner SPD ein rekordschlechtes Ergebnis. Die Sozialdemokraten kommen nur noch auf 18,4 Prozent.

Die Grünen liegen mit 105 Stimmen Rückstand hauchdünn hinter der SPD. Damit verfehlen sie ihr Ziel, die SPD zu überholen und für die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch das Amt der Regierenden Bürgermeisterin zu beanspruchen.

Angesichts des Chaos in ihrer Partei sind die Linken schon froh, dass sie mit leichten Stimmenverlusten davongekommen sind und bei 12,2 Prozent landen.

Die AfD legt leicht zu auf 9,1 Prozent, verfehlt aber ihr Wahlziel, zweistellig zu werden.

Die FDP setzt ihre Niederlagenserie bei Landtagswahlen fort und fliegt mit 4,6 Prozent aus dem Abgeordnetenhaus. Die Berliner Liberalen müssen sich nun fragen, warum sie im Gegensatz zur CDU nicht von der Unzufriedenheit mit dem rot-rot-grünen Senat profitieren konnten.

Am Ende könnte es Giffey tatsächlich gelingen, mit ihrer Koalition der Verlierer weiter zu regieren. Das wäre dann ein bisschen so, als würde man bei Monty Pythons „200-Meter-Freistilschwimmen für Nichtschwimmer“ der einzigen Überlebenden die Goldmedaille umhängen.

Einen vergleichsweise eindeutigen Sieger ergab die Stichwahl ums Präsidentenamt in Zypern: Der Konservative Nikos Christodoulides hat die Wahl nach Auszählung aller Stimmen mit 51,9 Prozent gewonnen. Der linke Gegenkandidat Andreas Mavrogiannis erreichte 48,1 Prozent.

Seit Wochen arbeitet das Weiße Haus am Zeichen der Entschlossenheit, das US-Präsident Joe Biden zum Jahrestag des Ukrainekriegs am 24. Februar setzen will. Biden, das erklärte das Weiße Haus jetzt, werde unmittelbar vor dem Jahrestag nach Polen fliegen. In der Zeit vom 20. bis 22. Februar, so der Plan, trifft sich Biden mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und den Staats- und Regierungschefs der „Bukarest Neun“, den Nato-Verbündeten in Osteuropa.

Spannende Frage: Wird Biden bei dieser Gelegenheit erstmals seit Kriegsbeginn auch die Ukraine besuchen? Wenn überhaupt, dann wäre solch ein Besuch aus Sicherheitsgründen nur mit kurzfristiger Vorankündigung möglich.

Am Sonntag hat Biden ein weiteres nicht identifiziertes Flugobjekt abschießen lassen. Mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika geben den USA und der Welt seit Tagen Rätsel auf. US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei weitere abgeschossen. Eine Woche zuvor hatte die US-Luftwaffe einen mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon vom Himmel geholt. Es ist aber offen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt.

Der gute, alte Theaterskandal ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Daher lässt uns diese Meldung umso mehr aufhorchen: Bei der Premiere des Balletts „Glaube – Liebe – Hoffnung“ an der Staatsoper Hannover kam es am Sonnabend zu einem Eklat. Ballettchef Marco Goecke beschmierte die Kritikerin der FAZ, Wiebke Hüster, mit Hundekot.

Laut Deutscher Presse-Agentur stellte sich Goecke, der in der Pause der Ballett-Premiere seinen Hund dabei gehabt habe, vor Hüster und warf ihr vor, „dass sie immer so persönliche Kritiken schreibe“. Danach habe der Choreograph eine Tüte mit Hundekot aus der Tasche gezogen und sie ihr mit der offenen Seite ins Gesicht gerieben, so Hüster.

Wir können froh sein, dass sich Goecke nicht vom einen oder anderen Shakespeare-Drama inspirieren ließ. In dessen Werk lassen sich noch deutlich unappetitlichere Vergeltungsmethoden finden.

