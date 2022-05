Morning Briefing Günther hat die Qual der Wahl

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Landtagswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Nachdem die SPD davon zuletzt zweimal profitierte – in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland – sind jetzt die Christdemokraten dran. Im Bundesland zwischen den Meeren holte Ministerpräsident Daniel Günther mit 43,4 Prozent (plus 11,4 Punkte) einen rundum überzeugenden Wahlsieg, der auch die Intrigenkünstler seiner Partei verstummen lässt. CDU-Chef Friedrich Merz hat mit dem Erfolg wenig zu tun.

Es siegte ganz allein ein Kandidat, der die schwierige Jamaika-Koalition souverän gesteuert hatte und als „Merkelianer“ nie populistischen Stimmungsschwankungen erlag. In der CSU reden sie vom „Genossen Günther“, ohne auch nur annähernd auf dessen Zustimmungsniveau zu liegen.

Daniel Günther hat für die Koalitionsfrage die Qual der Wahl. Am wahrscheinlichsten ist ein Pakt mit dem zweiten Wahlsieger, den Grünen. Mit 18,3 Prozent (plus 5,4 Punkte) hängten sie die SPD ab, die nur 16 Prozent schaffte – und um mehr als elf Punkte abstürzte.

Man denkt an den einstigen Kieler SPD-Star Jochen Steffen, der Siegfried Lenz einmal sagte: „Also, wenn Du mich fragtest... zu wählen zwischen Glaube und Wahrheit – ich würde mich immer für die Wahrheit entscheiden, gleichviel, welche Eiseskälte und welche Schrecken sie einem bringen kann.“

Die Wahrheit des Kieler Desasters mag sich eiseskalt anfühlen für Olaf Scholz, den Bundeskanzler, dem seine Partei so wenig Herzenswärme spendet wie er der SPD. Offenbar hatte sein Bundespresseamt die Idee, seine gestrige TV-Ansprache zum 8. Mai 1945, dem Ende des Zweiten Weltkrieges, schon um 18 Uhr von ARD und ZDF senden zu lassen. Es wäre ein Akt des „Agenda-breaking“ gewesen angesichts der Anti-SPD-Prognosen zur Wahl, die zu diesem Zeitpunkt zu erwarten waren.

Scholz staatstragende Rede, die so präzise wie überraschungsfrei den Stand der Dinge referierte, wurde dann von 18 Uhr an via Internet in Häppchen verbreitet. In voller Länge lief sie um 18.45 Uhr (RTL), 19.30 Uhr (ZDF) und 20.20 Uhr (ARD).

Scholz zeigte Verständnis für alle, die sich um eine Ausbreitung des Kriegs sorgen, schloss aber auch: „Angst darf uns nicht lähmen.“ Man könne nicht 1945 gedenken, ohne zu sehen: „Es herrscht wieder Krieg in Europa. Russland hat diesen Krieg entfesselt.“

Dass Präsident Wladimir Putin seinen „barbarischen Angriffskrieg“ mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gleichsetze, sei „geschichtsverfälschend und infam“.

(Foto: Getty Images) Bundeskanzler Olaf Scholz sprach bei der Fernsehansprache seine Unterstützung für die Ukraine aus.

Der russische Kriegstreiber Putin wird heute auf dem Roten Platz in Moskau bei einer großen Militärparade zum Sieg über Deutschland vor 77 Jahren all jene Waffen präsentieren, mit denen die Ukraine bezwungen werden soll.

Es sei die „gemeinschaftliche Pflicht, die Wiedergeburt des Nazismus zu verhindern“, schrieb Putin den Regierungen von Armenien, Aserbaidschan, Belarus und anderer Ex-Sowjetrepubliken: „Wie 1945 wird der Sieg unser sein.“

Angesichts des andauernden heftigen Kriegs kann bei der Moskauer Waffenshow kaum von einer Siegesparade die Rede ein. Schon meldet der ukrainische Generalstab, die in Transnistrien stationierten russischen Truppen würden sich auf Gefechte vorbereiten – und womöglich die kleine Republik Moldau annektieren. Der neostalinistische Imperialismus scheint noch kein Ende zu finden.

Vom Erfolg in Kiel will auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst profitieren, der am kommenden Sonntag im bevölkerungsreichsten Bundesland mit seiner CDU zur Wahl steht. Der Erfolg von Daniel Günther zeige: „Die CDU hat wieder in die Spur gefunden und verspürt nun sogar wieder Rückenwind.“ Das sagt Wüst im Handelsblatt-Interview.

Bei einer Gasmangellage will er der örtlichen Industrie helfen – mit einem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien, einem späteren Abschalten von Braunkohlekraftwerken und einer neuen Partnerschaft mit Flandern, um via Antwerpen und Zeebrügge mehr Gas aus Übersee zu importieren. Energisch wirbt der Politiker für zwölf Euro Mindestlohn: „Die grassierende Inflation macht es notwendig, diesen Schritt bei der Lohnuntergrenze zu machen.“

(Foto: IMAGO/Kay-Helge Hercher) Am kommenden Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen entscheidet sich, ob Hendrik Wüst Ministerpräsident bleibt.

Manche Politikerkarriere scheiterte an einer alten Doktorarbeit, die lauter Plagiate und wissenschaftliche Rohrkrepierer aufwies. Nun muss sich der gerade mit lautem Trompetenstoß eingeführte CSU-Generalsekretär Martin Huber gegen Angriffe des Plagiatsjägers Jochen Zenthöfer verteidigen.

Der gibt an, allein auf den ersten 26 Seiten von Hubers Dissertation über die alte Westpolitik 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe gefunden zu haben: „Mit dieser Arbeit hätte Herr Huber nicht promoviert werden dürfen“, sagte Zenthöfer der „Bild am Sonntag“. Martin Hagen, bayerischer FDP-Landtagsfraktionschef, forderte den CSU-General auf, den Doktortitel erst mal nicht zu führen.

Auch der fortgesetzt von Skandalen begleitete Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner, ein Musikwissenschaftler, steht unter Plagiatsverdacht. Experte Stefan Weber spricht vom „Strukturplagiat“ und listet 28 verdächtige Passagen in der Döpfner-Dissertation auf. Die Frankfurter Goethe-Universität prüft den Sachverhalt.

Bis das Ergebnis vorliegt, hören wir ab und an beim großen Georg Kreisler („Musikkritiker“) hinein: „Aber heute findet jede Zeitung / Größere Verbreitung durch Musikkritiker / Und so hab“ auch ich die Ehre / Und mach“ jetzt Karriere als Musikkritiker.“

Und dann ist da noch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, das offenbar von Machtkämpfen geplagt wird wie einst Familie Ewing von Fiesling J.R. in der Serie „Dallas“.

Vorstandsmitglied Stefan Liebig warf im April frustriert hin und rechnete in einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, ab. Das Arbeitsklima sei durch „fehlendes Vertrauen, beständige Auseinandersetzungen, Eingriffe in die wissenschaftliche Arbeit sowie letztlich auch ein Klima der Einschüchterung“ geprägt, heißt es da. Liebig fühlte sich insbesondere bei dem von ihm geleiteten „Sozio-oekonomischen Panel“ ausgebremst.

Über die Vorwürfe dürfte heute auf der DIW-Kuratoriumssitzung länger geredet werden. Sie gelten im Übrigen in voller Breitseite dem DIW-Präsidenten Marcel Fratzscher, dessen Vertrag erst jüngst bis 2028 verlängert wurde.

Der Institutsleiter sagt, es gehe ihm nicht um Macht, sondern darum, teure Fehlentwicklungen zu verhindern. Allerdings war die DIW-Konjunkturabteilung nach Personalabgängen wohl so verwaist, dass die Winterprognose ausfallen musste.

Der Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg hielt für Prognostiker fest: „Vom Wahrsagen lässt sich wohl leben, aber nicht vom Wahrheit sagen.“





Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor