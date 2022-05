Morning Briefing „Jamaika“ in Schleswig-Holstein fällt aus

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

„Jamaika“ war nur vier Jahre lang an den Küsten Schleswig-Holsteins zu finden. Gestern ist eine Wiederholung der schwarz-grün-gelben Koalition in Kiel nach einem gemeinsamen Sondierungsgespräch gescheitert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) brachte kein Ensemble mit den Grünen und der FDP zustande, was er außerordentlich bedauert.

Die Grünen wiederum forderten von der CDU zu klären, in welche Richtung sie sich orientieren wollen. Sie selbst sehen „eine Basis“ für die Zweierkoalition mit den Christdemokraten, die bei der Wahl mit 43,4 Prozent weit vor allen anderen lagen. Die Grünen selbst kamen auf 18,3 Prozent. Jetzt gilt eine frühere Erkenntnis Günthers: „Wenn man tatsächlich den Rechenschieber nutzen würde, würde man uns empfehlen, nur mit einer Partei zu regieren, damit wir möglichst viele Posten auch durchsetzen können.“

Die Börsen ähneln derzeit einem leicht abwärts gerichteten Sägezahnmodell. An manchen Tagen geht es stark nach unten, so wie in der abgelaufenen Woche, danach gibt es eine leichte Erholung, aber eben nur eine leichte. Die schweren Probleme bleiben: Die Inflation, wegen der uns die als Schutzmacht vermutlich unentbehrlichen USA bitten, Öl aus Russland nicht zu verweigern, sondern mit einem Strafzoll zu versehen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die gesprengten Lieferketten, die zu immer heftigeren Konflikten zwischen Lieferanten und Kunden führen, etwa in der Autoindustrie. Die Covid-Pandemie, die Lockdowns wie in Schanghai zur Folge hat. Die alte Weltordnung hatte für Anleger und Investoren in der letzten Dekade ein Zinsdebakel gebracht. Nun bedeutet sie Wechselbäder mit Aktien.

Geldanlage mit Ausschüttungen: Dividenden sollten nicht aus der Unternehmenssubstanz schöpfen. (Illustration: Stephan Schmitz)

Wie Sie sich, in Sorge um die Wirtschaft und um das eigene Geld, verhalten können, fächert unser großer Wochenendreport meiner Kollegen Christian Rickens und Ulf Sommer auf.

Die Cashkomponente darf nicht fehlen, lesen wir bei ihnen. Je älter der Anleger ist, desto höher sollte der Cashanteil am Ersparten sein. Oder, anders gesagt: Je länger das Geld nicht gebraucht wird, desto weniger Bares ist nötig. Dann können Sie Marktschwankungen aussitzen.

darf nicht fehlen, lesen wir bei ihnen. Je älter der Anleger ist, desto höher sollte der Cashanteil am Ersparten sein. Oder, anders gesagt: Je länger das Geld nicht gebraucht wird, desto weniger Bares ist nötig. Dann können Sie Marktschwankungen aussitzen. Gold bringt zwar weder Dividende noch Zins, dennoch sollte es zu fünf bis zehn Prozent im Depot vorhanden sein. Edelmetall hat in Krisenzeiten fast immer an Wert gewonnen. Der Einfachheit halber bieten sich ETFs, bei denen das Gold physisch hinterlegt wird, etwa bei der Deutschen Börse.

bringt zwar weder Dividende noch Zins, dennoch sollte es zu fünf bis zehn Prozent im Depot vorhanden sein. Edelmetall hat in Krisenzeiten fast immer an Wert gewonnen. Der Einfachheit halber bieten sich ETFs, bei denen das Gold physisch hinterlegt wird, etwa bei der Deutschen Börse. Anleihen werden interessanter, ohne sich wirklich zu lohnen. Wer dem amerikanischen Staat Geld leiht, erhält zwar wieder drei Prozent Zins, es bleibt aber das nicht unbeträchtliche Dollar-Euro-Wechselkursrisiko. Immobilien sind in der Regel zu groß und zu teuer, zudem sind die Kosten für Baufinanzierungen zuletzt deutlich gestiegen.

werden interessanter, ohne sich wirklich zu lohnen. Wer dem amerikanischen Staat Geld leiht, erhält zwar wieder drei Prozent Zins, es bleibt aber das nicht unbeträchtliche Dollar-Euro-Wechselkursrisiko. Immobilien sind in der Regel zu groß und zu teuer, zudem sind die Kosten für Baufinanzierungen zuletzt deutlich gestiegen. Aktien sind auf lange Sicht ertragreich, allerdings kommt es auf den Zeitpunkt des Einstiegs an. Es empfiehlt sich erstens eine Dividendenstrategie: ausgewählt werden Klassiker, die jährlich viel ausschütten. Zweitens ein Börsenindizes-Ansatz: Hier sollten in Verbindung mit einem Sparplan attraktive, niedrig bewertete Indizes gewählt werden, wobei sich etwa der britische FTSE und der japanische Nikkei anbieten. Und drittens eine Wachstumsstrategie: Das Geld fließt in Unternehmen, die außerordentlich rasant wachsen.

Auch ein Klassiker ist der Zitatenschatz des André Kostolany: „Beim Tiefststand der Börse haben die Hartgesottenen die Papiere und die Zittrigen das Geld, auf dem Höhepunkt des Booms die Hartgesottenen das Geld und die Zittrigen die Papiere.“

Die Kostenbelastung durch die Rohstoffkrise wächst. Sie wandert beispielsweise vom Rohstoffhändler zum Zulieferer und von dort zum Hersteller. In der Zuliefererindustrie wird die Klage zum Aufschrei, inklusive satter Preisaufschläge. Die Zulieferer fordern von VW & Co. sich an den Lasten zu beteiligen, aber die „Original Equipment Manufacturer“ (OEM) haben ihre eigenen Probleme. Mitunter stand die Produktion still.

Unser Report schildert das schwierige Verhältnis in einem Verteilungskampf. Continental hat sein Gewinnziel schon kassiert, auch Bosch, ZF und Mahle leiden unter hohen Kosten. Insider berichten, die Hersteller kämen ihnen nur so weit wie unbedingt nötig entgegen, um Lieferstopps abzuwenden. Solche Hardball-Verhältnisse hatten wir zuletzt vor einigen Jahren, als sich der bosnische Magnat Nijaz Hastor und seine Prevent-Gruppe mit der VW Group anlegte.

Hohen Besuch erwartet an diesem Freitag in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani aus Katar. Im Gepäck hat der Reisegut, auf das die Bundesregierung mit Sehnsucht wartet: einen Vertrag über langfristige Lieferungen von Flüssiggas (LNG). Zur Einstimmung verkündet der Vizepremier aus der Herrscherfamilie der Al-Thani im Handelsblatt: „Wir wollen unsere US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas, an der Qatar Energy 70 Prozent hält, bereits 2024 so weit haben, dass wir nach Deutschland liefern können.“

Die Erschließung neuer Gasfelder soll bewirken, dass Katar wieder zum größten LNG-Exporteur nach Deutschland aufsteigt. Die große Abhängigkeit von Russland tauschen wir einfach in eine kleinere von Katar. Mit Al-Thani können sich die deutschen Gastgeber auch über die Fußball-Weltmeisterschaft, Paris Saint-Germain, die Deutsche Bank und VW unterhalten.

Mit dem „Luftschloss Steuerschätzung“ setzt sich in unserer Kolumne „Der Chefökonom“ der Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup mit Co-Autor Axel Schrinner auseinander. Vorsicht sei geboten bei den superoptimistischen Prognosen über sprudelnde Steuereinnahmen, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) präsentiert: „Die Inflation treibt das Steueraufkommen in die Höhe, selbst wenn die Wirtschaft real stagniert.“

Die Steuerquote jedoch – das Verhältnis von Steuergeld zum Bruttoinlandsprodukt – dürfte 2022 mit 23,42 Prozent nur 0,09 Punkte höher sein als vor Ausbruch der Pandemie geschätzt. 2023 soll diese Quote sogar um 0,22 Punkte niedriger sein als 2019 erwartet – von realen Mehreinnahmen keine Spur. Die aber bräuchte Kassenwart Lindner, um die Schuldenbremse einzuhalten, beziehungsweise keine inflationsbedingten Mehreinnahmen („kalte Progression“) einzusäckeln.

(Foto: dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner will ab kommendem Jahr wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse einhalten.

Leider steigen auch die Staatsausgaben infolge der Inflation, schreiben die Autoren: Gebäude, Panzer, Dienstwagen, Energie oder Bleistifte, alles wird teurer. Der Notausgang aus dem Dilemma: überkommene Subventionen und Steuervergünstigungen abbauen. Neu ist der Vorschlag nicht. Neu wäre aber, dass er verwirklicht wird.

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Was im Bett geschah – eine horizontale Geschichte der Menschheit“ von Nadia Durrani und Brian Fagan. Es handelt sich nicht, wie vermutet, um eine Historie der Seitensprünge, sondern um eine kulturarchäologische Betrachtung zweier amerikanischer Wissenschaftler. Das Bett ist hier, einst bei unseren Urahnen nahe beim Feuer in ihren Höhlen gelegen, so etwas wie der geheime Mittelpunkt der Zeitgeschichte. Bekannt ist, dass sich das Leben von Sonnenkönig Ludwig XIV. in Versailles im Bettenlager abspielte. Und Winston Churchill soll den Zweiten Weltkrieg wochenlang aus dem Bett dirigiert haben.

Und dann ist da noch der CDU-Abgeordnete Wolfgang Schäuble, 79, der in Sachen Angela Merkel und Russland tief blicken lässt. In der ARD bei „Maischberger“ erklärte der einstige Minister: „Nach der Annexion der Krim hätten wir natürlich Nord Stream 2 unter keinen Umständen mehr … das habe ich sogar als Mitglied der von Bundeskanzlerin Merkel geführten Regierung gesagt. Hat sie nicht gefreut.“ Es sei ein Fehler gewesen, das habe er immer gesagt. „Sie weiß, dass ich nicht ihrer Meinung war, wie viele andere auch.“

Schäuble sagte ebenfalls, dass er vor allem vor 2014 wie alle anderen gedacht habe, dass wir mit Russland kooperieren müssten: „Ich lag falsch, wir alle lagen falsch.“ Aber es bleibt der Eindruck von harter Kanzlerinnenkritik, ausgerechnet vom einstigen Kanzler der Reserve. Die Betroffene schweigt, bis auf Weiteres.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, inspirierendes Wochenende.

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

P.S. Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Wo und wie setzen Unternehmen bereits KI ein? Wie werden Menschen und Roboter künftig kooperieren? Darum geht es am 8. und 9. Juni beim Handelsblatt KI Summit bei der KI-Biennale Essen in der Zeche Zollverein. Für Sie habe ich 15 Tickets für eine digitale Teilnahme zur Seite legen lassen – mit dem Zugangscode 76D2200654GSD können Sie an der Verlosung teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldung hier.