Morning Briefing Joe Biden mobilisiert Europa

am heutigen Mittwoch tritt der Commander-in-chief seine große Europa-Reise an. Nach einem wahren Gipfelmarathon in Brüssel – Nato, EU, G7 – wird Joe Biden am Freitag dann nach Polen fliegen, dem Nato-Frontstaat im Osten. Solche Trips in unruhigen Zeiten werden für die Tagesordnung rechtzeitig intoniert, in diesem Fall von Jake Sullivan, dem Nationalen Sicherheitsberater der USA.

Er stellte ein gemeinsames verschärftes Sanktionspaket gegen den Kriegstreiber Wladimir Putin und sein Land in Aussicht. (Ein Gazprom-Embargo der Deutschen dürfte nicht dabei sein.) Sullivan sagte, Russland habe zwar noch kein einziges Kriegsziel erreicht, sah aber harte Tage auf die Selbstverteidiger der Ukraine zukommen: „Dieser Krieg wird weder leicht noch schnell enden.“